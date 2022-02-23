 德语媒体：习近平的俄罗斯难题 | 媒体看中国 | DW | 24.02.2022

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德语媒体：习近平的俄罗斯难题

俄罗斯总统普京下令向乌克兰发动军事行动后，西方各国均予以强烈谴责，并采取了严厉的制裁措施。而作为俄罗斯的重要伙伴，中国的立场现在尤为引人关注。

China | Russland | Virtuelles Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

去年年底，普京同习近平视频通话。

（德国之声中文网）二月初，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在北京举行会晤，双方高调签署了一系列合作协定。《经济周刊》发表长篇分析文章指出，中俄伙伴关系貌似强大，而其实质却是各有算计的利益共同体，这一点也同样表现在当前的俄乌冲突中。这篇题为《乌克兰危机使习近平陷入两难境地》的文章写道：

"中俄双方都不认同由美国主导的国际秩序。但与此同时，北京也不得不对自身的经济和地缘政治野心进行全面权衡。乌克兰冲突不仅涉及到中国的敌手美国，同时也同欧盟各国密切相关。一旦欧盟和美国在迄今的制裁措施基础之上，对莫斯科再出台更为严厉的制裁措施，那么，北京就将面临一个艰难的选择：是放弃俄罗斯呢？还是铤而走险进一步激化同西方的冲突？

俄罗斯占领克里米亚半岛后不久，北京和莫斯科就签署了'中俄东线天然气管道'铺设协议，该项目现已投入使用。前不久，普京访问北京时，双方又就增加对华天然气出口达成了协议。但与此同时，过去几年当中，中国银行基本执行了西方对俄罗斯采取的制裁措施。美国超党派智库费城外交政策研究所欧亚部主任米勒（Chris Miller）在其不久前发表的研究报告中指出，一旦西方进一步强化对俄罗斯的制裁，中国的处境会变得异常艰难，付出的代价也会更加高昂。

米勒认为，如果中国决定违反西方制裁令向俄罗斯提供支持，那么就有可能会将双边贸易转入以人民币为基础的结算体制。中方可以向俄罗斯提供贷款，以便俄罗斯购买中国产品。这样以来，西方制裁的效力将会大大降低，但与此同时也会严重激化美国、欧盟同中国的紧张关系。对于北京而言，这无疑是一个风险极大的举措。"

Russland | Bau der Gaspipeline Power of Siberia

俄罗斯是中国重要的天然气来源。图为西伯利亚的对华输气管道工程。

《商报》也指出，就当前的俄乌冲突，北京并不想做出过于明确的表态。一方面，中国不想为了俄罗斯而得罪美国和欧盟，另一方面，中国在乌克兰也存在着广泛的经济和地缘政治利益。《商报》写道：

"专家们普遍认为，中国会帮助俄罗斯缓解新制裁带来的压力。比如中国国有银行可以对遭受金融制裁的俄罗斯银行伸出救助之手。此外，在现有中俄经济协定的基础上，双方还可以签署更多的协议，以帮助俄罗斯经济度过难关。

中国官方媒体周四报道称，中国海关已同意俄罗斯全境小麦进口中国。相关的公告指出，俄罗斯小麦是指在俄罗斯联邦境内未发生病虫害地区种植的、仅限于加工用途的小麦。

同二月初的态度不同，过去几天来中国始终避免对俄乌危机做出明确表态，而只是向冲突双方发出呼吁，

周三晚间安理会紧急会议上，中国驻联合国大使张军表示：'我们相信，和平解决乌克兰问题的大门还没有完全关闭。'"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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