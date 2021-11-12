 德语媒体：习近平的人设 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2021

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德语媒体：习近平的人设

刚刚闭幕的中共六中全会引起德媒关注，《南德意志报》评论认为，习近平已被打造成一个超乎常人并不可替代的历史人物。《法兰克福汇报》则关注到习思想背后的智囊——王沪宁。

  • China Xi Jinping & Vater Xi Zhongxun im Jahr 1958

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    正宗“红二代”

    出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

  • China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    和拜登的“亲密接触”

    习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

  • Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    “习核心”

    2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

  • Bo Xilai Appelationsgericht in Jinan 25.10.2013

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    反腐还是政治斗争

    习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

  • Neujahrsansprache von Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    终身领导？

    2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

  • Xi Jinping und Barack Obama im Weißen Haus

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和奥巴马

    取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

  • USA Donald Trump und Xi Jinping in Palm Beach

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和特朗普的“友谊”

    随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    贸易战棋逢对手

    特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

  • Weltspiegel | Beijing, China | 100 Jahre Feier Kommunistische Partei

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    书写历史

    如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。


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    正宗“红二代”

    出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

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    和拜登的“亲密接触”

    习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

  • Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    “习核心”

    2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

  • Bo Xilai Appelationsgericht in Jinan 25.10.2013

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    反腐还是政治斗争

    习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

  • Neujahrsansprache von Xi Jinping

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    终身领导？

    2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

  • Xi Jinping und Barack Obama im Weißen Haus

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    习近平和奥巴马

    取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

  • USA Donald Trump und Xi Jinping in Palm Beach

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    习近平和特朗普的“友谊”

    随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

  • Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump und Xi Jinping

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    贸易战棋逢对手

    特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

  • Weltspiegel | Beijing, China | 100 Jahre Feier Kommunistische Partei

    六中全会之际 看习近平的一盘大棋

    书写历史

    如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。


(德国之声中文网) “在中国领导层这个封闭的空间，过去、现在和未来都是权力的工具。谁能够控制过去，用自己的方式撰写下历史，也能够掌控未来。所以，习近平现在已经超越了世俗党领导人这一角色，他被塑造成一个超乎常人，完美且不可替代的历史人物。”《南德意志报》本周五（11月12日）发表的一篇评论文章这样开头写道。

中共六中全会刚刚闭幕，习近平历史地位确立。记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位。《南德意志报》这篇题目为“独一无二”（Der Einzigartige）的文章写道：“ 个人崇拜是专制和独裁制度的核心特征。当某人变得比一个制度更为重要之时，维护权力的规则就变得无足轻重，可预见性消失不见，任意专断大行其道。除了朝鲜金氏独裁之外，搞个人崇拜的人物都不能够长期活跃在一个专制制度。毛泽东之后，中国也在一段时间内停止了这种做法。”

作者Stefan Kornelius接着指出，共产党和习近平正在进行一个大胆的实验：“这个决定是对历史的漠视，尤其是共产党的确从苏联解体汲取了教训的情况下。中国善于从历史中学到教训，不过人们必须读懂历史的真相。”

DW.COM

中国预计明天将针对六中全会召开记者会，对于各界关注的第三份历史决议，在芝加哥大学担任访问学者的中国人权律师滕彪认为，习近平已把中国过去的集体独裁转变成个人独裁。

中共六中全会闭幕後，众所瞩目的第三份《历史决议》尚未出炉，记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位，更高举中国式民主大旗。

在一场中国政治精英的会议之后，共产党表现出满满自信。有意思的是随后举行的新闻发布会没有涉及的内容。

《法兰克福汇报》本周六发表的文章并没有将焦点放在习近平身上，而是关注到习思想背后的男人——王沪宁：“习近平刚刚宣布自己是一个新思想的创始人，习近平新时代中国特色社会主义思想被称为21世纪马克思主义。然而另外一个人被认为是这个新思想的精神之父，他就是中共的首席思想家王沪宁。二十多年的时间里，他不停地在塑造中共思想，据悉，习近平的两个前任江泽民和胡锦涛的理论都出自他的手笔。考虑到尔虞我诈的内部争斗，始终在中共政坛屹立不倒的三朝元老，的确是一个了不起的成就。“

题目为“中国首席思想家“（Chinas Chefideologe）的文章指出，王沪宁学法语出身，他思维敏锐，阅读量惊人，深入研究西方哲学。他当国际政治系教授之时赴美做访问学者后，在1991年出版了一本书讲述了他对美国民主的看法，书名叫做《美国反对美国》，其中他描述了这个国家的不团结，也提到了破坏性的虚无主义：”1月6日特朗普支持者闯入国会大厦后，这本早已绝版的书价格已被炒到高达2200欧元。“

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习近平思想进课堂

文章作者Friederike Böge指出，王沪宁很早就主张用铁腕政策推动国家现代化：“他认为美国的自由主义对中国来说是一种分裂性的危险。在北京的一些改革者还在梦想政治开放的时候，他就主张这些观点。据信，改革派中共前总书记胡耀邦曾经在王沪宁写的一篇关于新威权主义的文章上点批'胡说八道 '。”

1995年，江泽民将他带到北京，王沪宁出任中共中央政策研究室政治组组长，2002年出任中央政策研究室主任并当选中共中央委员，在习时代，他一跃入“常”，进入了中南海的权力核心。他被视为习近平的亲信，多次随其出国访问。据悉，他受到美国政治科学家亨庭顿（Samuel Huntington）的文明冲突理论启发。文章写道：“他可能策划，制定了习近平对少数民族的打压政策。而在阻止西方思想'渗透'中国的问题上，他和习也是志同道合的盟友。“

 

 

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