德语媒体：习近平的人设

(德国之声中文网) “在中国领导层这个封闭的空间，过去、现在和未来都是权力的工具。谁能够控制过去，用自己的方式撰写下历史，也能够掌控未来。所以，习近平现在已经超越了世俗党领导人这一角色，他被塑造成一个超乎常人，完美且不可替代的历史人物。”《南德意志报》本周五（11月12日）发表的一篇评论文章这样开头写道。

中共六中全会刚刚闭幕，习近平历史地位确立。记者会上，中共高层解读《决议》内容时，只聚焦在习近平一人，强调他在共产党的核心地位。《南德意志报》这篇题目为“独一无二”（Der Einzigartige）的文章写道：“ 个人崇拜是专制和独裁制度的核心特征。当某人变得比一个制度更为重要之时，维护权力的规则就变得无足轻重，可预见性消失不见，任意专断大行其道。除了朝鲜金氏独裁之外，搞个人崇拜的人物都不能够长期活跃在一个专制制度。毛泽东之后，中国也在一段时间内停止了这种做法。”

作者Stefan Kornelius接着指出，共产党和习近平正在进行一个大胆的实验：“这个决定是对历史的漠视，尤其是共产党的确从苏联解体汲取了教训的情况下。中国善于从历史中学到教训，不过人们必须读懂历史的真相。”

《法兰克福汇报》本周六发表的文章并没有将焦点放在习近平身上，而是关注到习思想背后的男人——王沪宁：“习近平刚刚宣布自己是一个新思想的创始人，习近平新时代中国特色社会主义思想被称为21世纪马克思主义。然而另外一个人被认为是这个新思想的精神之父，他就是中共的首席思想家王沪宁。二十多年的时间里，他不停地在塑造中共思想，据悉，习近平的两个前任江泽民和胡锦涛的理论都出自他的手笔。考虑到尔虞我诈的内部争斗，始终在中共政坛屹立不倒的三朝元老，的确是一个了不起的成就。“

题目为“中国首席思想家“（Chinas Chefideologe）的文章指出，王沪宁学法语出身，他思维敏锐，阅读量惊人，深入研究西方哲学。他当国际政治系教授之时赴美做访问学者后，在1991年出版了一本书讲述了他对美国民主的看法，书名叫做《美国反对美国》，其中他描述了这个国家的不团结，也提到了破坏性的虚无主义：”1月6日特朗普支持者闯入国会大厦后，这本早已绝版的书价格已被炒到高达2200欧元。“

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文章作者Friederike Böge指出，王沪宁很早就主张用铁腕政策推动国家现代化：“他认为美国的自由主义对中国来说是一种分裂性的危险。在北京的一些改革者还在梦想政治开放的时候，他就主张这些观点。据信，改革派中共前总书记胡耀邦曾经在王沪宁写的一篇关于新威权主义的文章上点批'胡说八道 '。”

1995年，江泽民将他带到北京，王沪宁出任中共中央政策研究室政治组组长，2002年出任中央政策研究室主任并当选中共中央委员，在习时代，他一跃入“常”，进入了中南海的权力核心。他被视为习近平的亲信，多次随其出国访问。据悉，他受到美国政治科学家亨庭顿（Samuel Huntington）的文明冲突理论启发。文章写道：“他可能策划，制定了习近平对少数民族的打压政策。而在阻止西方思想'渗透'中国的问题上，他和习也是志同道合的盟友。“

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