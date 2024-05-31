德语媒体：习近平的中东和平计划

中东局势日趋紧张之际，周四在北京的举行的中阿合作论坛部长级会议上，中国党和国家领导人习近平发布主旨讲话。中国媒体称，习近平的讲话为“中阿命运共同体建设指明了方向”。

（德国之声中文网）柏林出版的《 每日镜报》报道称，中国党和国家领导人习近平在中阿合作论坛发表的讲话中，敦促国际社会尽快召开中东和平会议，为结束冲突付出努力。不过，习近平并未提及促成和平的具体措施。这篇题为《习近平的加沙和平计划》的报道写道：

“中国领导人的目的是，以美国抗衡者和替代力量的形象出现在中东。一些专家认为，中国完全有可能达到这一目标，因为在经历了在阿富汗和伊拉克的失败之后，美国在中东的名誉已经大打折扣。虽然十月七日之后，美国一直努力重新在该地区重振旗鼓，但却很难摆脱过去留下的阴影。

柏林墨卡托中国研究中心的克劳斯·宋（Claus Soong）表示：‘虽然中国很晚才开始尝试扩大在中东的影响力，但这恰恰使中国有别于其他强国在中东冲突中的表现，赋予中国更大的可信度。’

中国呼吁尽快就中东和平举行国际会议。图为加沙地带的巴勒斯坦难民。 图像来源: Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance



以色列莱西曼大学的亚洲问题专家艾弗特曼（ Gedaliah Afterman）也表示，中国很愿意在国际舞台上扮演调停人及和平使者的角色。他表示，2023年3月，北京促成沙特和伊朗的相互靠拢，使中国在中东地区赢得了极高的威望。但相比之下，改善对以色列的关系，则不是北京的优先选项。”

报道指出，虽然中国在国际调停方面缺乏经验，不过目前正在努力弥补这一欠缺。今年四月就曾在北京组织过法塔赫和哈马斯之间的会谈。

“就此，中华人民共和国也加入了促成巴勒斯坦团结、并以此作为巴勒斯坦建国基础的阿拉伯国家行列之中。艾弗特曼表示，很明显，法塔赫同哈马斯的谈判目前还处在起步阶段，象征意义大于实质。

但在以哈冲突方面，情况则大不相同：早在去年十月的大屠杀行动发生之前，北京就曾表达过参与解决中东问题议程的意向。艾弗特曼表示，这在当时就很缺乏现实可行性，而十月七日之后，中国对以色列以及以色列发起的加沙行动一直持批评立场，因此现在中国参与中东和平进程已变得更无可能。”

对于中国党和国家领导人就中东问题发出的和平呼吁，《日报》发表评论写道：

“习近平的和平信号，既廉价，又有强烈的讨好意味。毕竟中国已经有过在沙特阿拉伯和伊朗之间调停的成功经验，如果中国真的有促成中东和平的意愿，就应当付出强劲和严肃的努力，并明确表明立场。倘如如此，北京就不应当继续简单重复阿拉伯国家的说辞，一味批评以色列对平民的袭击，而是也应当谴责哈马斯去年十月七日对以色列发动的大屠杀，谴责绑架人质的行为。北京还应当敦促德黑兰，劝阻哈马斯和真主党不要采取激进行动。然而，显然是出于外交政治的算计，习近平并没有这样做，就像他也不愿意批评普京侵略乌克兰一样。

中国在中东问题上的‘和平政策’，让人不禁联想起该国在乌克兰问题上的所谓中立立场。不过，在俄乌战争方面，中国毕竟还曾拿出过一份‘和平计划’，尽管这份计划被普遍认为一边倒向俄罗斯，而且没有任何操作性可言。总而言之，如果中国确实想成为和平使者，那就应当放弃对台湾无休止的战争恐吓。现在看来，中国既想充当和平使者，又想在战争中获得经济利益。”

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