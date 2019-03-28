德语媒体：习近平的严重错误让欧盟团结起来

（德国之声中文网）"也许有一天，习近平上周和这周的欧洲行会被看作是中国与欧盟关系的转折点：从这一刻起，在这个日益专横的世界大国面前，欧洲不再躲闪。中国国家主席这次访问意法的旋风之旅，让欧洲人惊醒了"，《商报》周三（3月27日）一篇题为《中国向欧洲施压，却让其团结起来》的评论文章在开头这样写道。

"中国政治家们的记性很好，还记得欧洲在亚洲、非洲的殖民主义历史。不过，指出经济对手的错误是一回事；避免自己不要犯类似的错误则是完全另一回事。"

作者Thomas Hanke写道，习近平正朝着重复当年欧洲殖民者的所有错误在迈进。"他漠视欧洲人；对法国、德国这些拥有悠久历史的欧洲国家进行挑衅；在非洲以及亚洲邻国则表现得过于轻佻，这已经造成这些国家对中国抱有可怕的仇恨情绪。"

评论还称，中国与欧洲间的新丝绸之路项目"包含了习近平最大的错误"。"他迫不及待地想要在短期内扩展其势力范围，通过投资和贷款让欧洲小国依附于自己，让这些国家对中国的依赖性比其欧盟的归属感还要强。"

"欧洲人在过去60年里努力建设的成果，这位'红色君主'想在短短几年内就将其掏空，挪为己用"。作者说，然而习近平在这关键的一步走得太远了。"德国、法国都不是世界大国，我们了解自身的极限。然而我们也知道，花了多少的心血才创造出今天的欧盟。我们不准备，让它成为新的世界大国扩张主义的牺牲品。"

作者表示，欧洲在很长时间里，都对中国持观望态度，都以为中国会逐渐走上民主的道路。然而如今，欧洲明白了，只要依旧是习近平这样的政治家掌权，这一天就不会到来。欧委会也在不久前开始提出"体制竞争对手"这个概念。

文章在最后写道："具有讽刺意义的是，在习近平的刺激下，欧洲实现了飞跃。此前，法国和德国很少在对外经济政策上表现地像今天一样的如此团结、一致。……如何进入欧盟内部市场，要由欧盟自己来决定。如今，这种主权思想成为（欧盟）政治的一部分，要归功于马克龙和默克尔。"

Smart在中国的美好未来

"Smart汽车要入中国籍了--那又怎样呢？会有人因为担心清仓出售德国竞争力而对此进行抗议吗？恐怕没什么"，《法兰克福汇报》的一篇题为"中国化的未来"的评论文章在开头这样写道。

文章表示，Smart汽车在经济角度上从未获得成功，戴姆勒因此赔了数十亿，之所以之前没把这个品牌卖出去，恐怕一方面"是因为以前一直没找到买家，另一方面是因为一些（戴姆勒的）决策者特别宠爱这款一直超前于其时代的汽车"。

"在中国，Smart有了真正重获新生的机会。中国企业家李书福深谋远虑，打算用这个微型车打造出一个完整的系列。对他而言，这关系的不仅仅是Smart，还有他所创立的吉利汽车可以成为全球的、多面的供应商。"

"这当然是他的合法利益。而且，目前也不看出来，戴姆勒自己能（比李书福）更好地规划Smart的未来。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。