德语媒体：习近平的两个目标

（德国之声中文网）《新苏黎世报》刊登题为「习近平的『反外交官』揭示了北京的世界观」评论文章：「具有咄咄逼人形象的『战狼』外交官代表了中国希望被视为的样子——即作为一个值得被尊重的大国。同时，他们也暴露了北京的帝国主义世界观，围绕中国驻法国大使卢沙野的争议就说明了这一点。」

「所谓的『战狼外交』是习近平担任领导人时期的产物，这个词的由来可以追溯到中国的战争电影《战狼》，意指那些特别具有民族主义精神的海外中国官方代表。这些『反外交官』将其角色定位为：以大声抗议来反击对中国的批评，并传播共产党的世界观，他们同时也希望通过这种方式获得国内民众推崇。不过，『战狼外交』正在损害中国在国际间的声誉，但北京的统治者也能接受这件事，因为他们不是希望中国受到喜爱，而是希望中国受到尊重。」

评论写道：「这不是卢沙野第一次以『战狼』的姿态引起关注，但这一次，他的行为在上级的眼里过了头。中国承认以前属于苏联的国家为主权国家，而且不把如克里米亚等被俄罗斯武力吞并的领土视为为俄罗斯领土。中国外交部事后急忙收拾卢沙野留下的残局，称中国的立场没有改变，而中国驻法国大使馆也删除了其网站上的卢沙野受访稿。」

中国“战狼外交”走向何方？ 不再“韬光养晦” 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN曾报道指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

中国“战狼外交”走向何方？ 有狼才有战狼？ “战狼外交“的说法，取自中国2015年上映、票房大获成功的电影《战狼》，影片民族主义情绪相当浓厚。中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，2020年5月，时任中国驻英国大使刘晓明曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

中国“战狼外交”走向何方？ 中国外交部不高兴 中国外交部并不认同“战狼外交”的说法。2020年12月，时任外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他说，中国从来就是礼仪之邦，以和为贵，从没有主动挑衅别人；“战狼外交”实际上是“中国威胁论”的又一翻版，又一个“话语陷阱”，“目的就是要让我们打不还手，骂不还口，放弃抗争。我怀疑这些人还没有从100年前的旧梦里醒来”。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼发言人 “战狼外交”代表人物之一是前中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如2020年3月，他在推特上称可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。他还曾发布一则抨击澳大利亚军人在阿富汗所谓战争罪行的推文以及虚假图片。澳总理莫里森表示，中国政府应该为这条推文感到羞耻。

中国“战狼外交”走向何方？ 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业2020年4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

中国“战狼外交”走向何方？ 出使欧洲 美国媒体《政客》（POLITICO）2022年8月的一篇文章列举中国在欧洲的5位"战狼"外交官，包括中国政府欧洲事务特别代表吴红波、驻法国大使卢沙野、驻瑞典大使桂从友、驻英国大使郑泽光、驻德国大使吴恳(图)。

中国“战狼外交”走向何方？ 总领事打人事件 2022年10月16日，港人组织在中国驻曼彻斯特领事馆前举行抗议时与领馆人员发生肢体冲突，一名示威者被拖入领事馆院内，遭到殴打。英国政府对此提出严正交涉，警方也展开了调查。调查显示，参与暴力的人当中也包括中国驻曼彻斯特总领事郑曦原。12月，中方证实包括郑曦原在内的6名领馆工作人员被调离，但称之为正常人员调动，与打人事件无关。

中国“战狼外交”走向何方？ 告别“战狼”风格？ 2023年一月，50岁的赵立坚卸下外交部发言人的职务，调任外交部边界与海洋事务司副司长。几乎与此同时，原驻美大使秦刚（图）接替王毅出任外交部长。一些政治分析人士认为，这些人事变动意味着中国有意改变过去几年树立起的“战狼”外交形象。但新外长上任后，锋芒不输前任。发言人面对国际媒体的态度也丝毫不见缓和。

中国“战狼外交”走向何方？ 大使的“个人观点” 2023年4月21日，中国驻法国大使卢沙野接受法国媒体电视采访时，质疑乌克兰对克里米亚半岛的主权以及苏联解体后独立的前加盟共和国的主权国家地位，并对记者出言不逊，引起国际舆论哗然。有关言论招致乌克兰、波罗的海三国的强烈不满。法国总统马克龙也批评此言“不当”。中国外交部随即澄清中方"尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位"。中国驻法大使馆后来则声明称大使有关乌克兰问题的表态是个人观点，不代表官方立场。

中国“战狼外交”走向何方？ 节奏有点乱 路透社报道指出，中国的外交官在公开评论中越来越多地批评美国和西方国家的人权，传递的信息是，西方国家没有资格批评中国，而且中国受到西方国家更多的攻击。报道援引西方外交官说，中国的战狼外交"具有很强的防御性和应急性"，但效果适得其反，而且信息传递的受众并不明确，有点"乱了章法"。



「中国正在哈萨克斯坦等中亚地区争夺影响力，但卢沙野的言论已经在这些国家中激起了对中国的恐惧和不信任。而欧洲国家，特别是东欧对于卢沙野的表态也是如此反应。」文章提到，自从习近平不顾战争，与普京宣布两国间「无上限友谊」以来，欧洲对中国的怀疑情绪持续增长。

「中国官方称坚持国家的主权和领土完整，但如果中国不谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，这些话就显得很空洞。因此，卢沙野的言论很可能揭示了北京的世界观：中国的统治者从大国势力范围的角度来看待世界，把较小的国家视为大国的棋子。」

尽管北京试图把卢沙野的言论定性为他的个人意见，但作者认为这不应该被视为个人失误，毕竟他仍具有中国大使的身份。文章称，虽然进展缓慢，但可以肯定的是「中国正试图软化领土完整的原则，为此它引入了『合理安全利益和关切』的概念」。

「这些有可能构成使用武力的理由：如果一个大国入侵另一个大国的势力范围——正如北约在普京和中国统治者眼中所做的那样——这就产生了『合理安全利益和关切』。这应该让南中国海周边的国家特别深思，中国的行为已经多次表明，它不把国际法放在眼里。」

中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？

国际社会对于本周习近平与泽连斯基通话多持肯定态度，但《科隆城市报》刊登的「中国在乌克兰战争中的策略」评论却不这么乐观。作者称：「在习近平与泽连斯基通话仅一天后，接踵而来的是幻灭感：仔细观察会发现，两国元首自战争开始以来的首次对话主要是北京的一个巧妙举措。特别是因为最近的外交丑闻，这对习近平来说是一个有利的时刻」文章提到，中国驻法大使卢沙野在一次采访中质疑前苏联国家的主权，从而引起欧盟的极大不满。因此，作者认为「现在对中国来说是一个止损的问题」。

评论提到，习近平想借机完成两件事：「中国的党和国家领导人主要可以通过向基辅派遣特使的提议实现两个看似矛盾的目标： 面对布鲁塞尔，他把自己塑造成一个和平调解人，但目前为止还不用做出任何实际行动。另一方面，他也有可能间接地帮助他的『老朋友』—— 俄罗斯统治者普京。毕竟乌克兰军队目前正在准备大举反攻，现在中国便能通过外交干预进一步推迟反攻日程。」

「事实是北京从莫斯科的依赖中获利，它对让俄罗斯政府陷入生存危机没有任何兴趣。克里姆林宫的权力更迭，甚至是4000公里长的（中俄）共同边界上的动荡对习近平来说都是最糟糕的情况。」作者在最后呼吁：「为了证明批评者是错误的，中国领导人至少要把『房间里的大象』指出来： 莫斯科是这场冲突中的侵略者。」

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