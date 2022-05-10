德语媒体：习近平的三大错误

（德国之声中文网）德国《经济周刊》周二发表文章“习近平的三大错误”，作者采访了德国前驻华大使谢明贤（Michael Schaefer）及柏林智库墨卡托中心研究员何青山（ Nis Grünberg）。

文章指出，中国国家主席习近平的权力结构在过去几周内因为一系列重大政治决策失误而出现裂痕。而政治宣传虽然仍奏效，但人们将会更深思。

谢明贤接受该周刊采访时分析称：“这尤其适用于那些受过教育，但迄今对政治缺乏兴趣的人们。他们会开始质疑北京的政策。”

文章接着写道：“习近平显然错估了他的新冠政策。现在很明显，他的清零策略无法带领中国摆脱疫情，进入世界其他地区正走向的疫情最终阶段。”

研究共产党及中国精英政治的墨卡托研究员何青山指出，这些都是对习近平不利的政治错误，习近平显然确信中国将在这场大流行病中战胜西方，但却出现了具高传播力的奥密克戎变种这个变数。

文章指出，无情的封锁以及物资供应瓶颈不仅令民众不满，还扼杀了中国经济。“对该国产品和服务的消费需求正在崩溃，失业率攀升至创纪录水平。断裂的供应链促使西方企业开始分散风险，不再在中国购买所有物品。从长远看，这将削弱中国经济。中国经济学家已经指出了这些危险，但习近平充耳不闻。”

作者认为，习近平的另一个错误是误判乌克兰战争。“观察人士称，北京原本希望俄罗斯能全面占据美国的注意力，减轻对其经济和政治对手中国的压力。但这也是个误判。德国前驻华大使谢明贤表示：‘总体而言，我认为所有这些错误将导致北京方面在台面下对习近平的战略提出质疑。’”

谢明贤认为，今后在选择政治局常委以及填补因年龄而出缺的职位时，习近平将不得不做出妥协。“那些对商业友好、至少在某种程度上对西方态度更开放的人士，可能将获得更大影响力。”

“观察家一致认为， 这不会带来迅速和彻底的变革。习近平已经封死了他混乱新冠政策的所有出路。他在最近一次的政治局常委会上清楚表示，清零是唯一道路不会改变。一旦改变路线，可能会危及他在秋季争取连任。”

中国的新冠封锁措施导致其经济下滑的程度远超乎预期，并且波及全球经济。《法兰克福汇报》在“中国让世界走向下坡”一文中指出，北京的“清零政策”使这个全球第二大经济体的各项主要经济指标在4月出现下滑，远超出专家预期。而中国的供应疲软以及俄罗斯入侵乌克兰导致德国3月分的工业生产暴跌4.9%。经济学家指出，中国的新冠封锁措施导致了交付瓶颈加剧。

“经济学家认为，中国的经济形势不会很快好转。尽管根据预期本周央行会再次降息，但经济研究公司龙洲经讯周一表示：‘政府不愿放松其关键经济政策：新冠清零’。如此一来便无法像2020年那般，在武汉爆发新冠疫情后出现V形经济复苏。牛津经济学家马格努斯（George Magnus）表示，失业率可能不止是官方公布的6%左右，而是超过20%。”

欧盟商会会长伍特克（Jörg Wuttke）也认为中国经济不可迅速复苏。他指出，只有60岁以上人群接种疫苗，才能避免进一步封锁，但目前仍有1.3亿人未接种疫苗。“‘但我们完全没有看到任何地方实现这种目标的迹象。’伍特克如是说。情况正好相反：3月最后一周，中国该年龄段中有80万人接种疫苗，5月第一周则只有30万人。伍特克认为这反映出北京政府对国产疫苗的有效性‘严重不信任’。‘但你不能把整个经济当作人质。’”

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