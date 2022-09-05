德语媒体：习近平治下“现在是一个不同的中国”

（德国之声中文网）"习近平现在看到，欧洲以令人惊讶的团结声援乌克兰，并在能源危机迫在眉睫的情况下，对俄罗斯采取了经济和金融制裁。这有示范效应，也就是说，如果中国有一天想攻击台湾，就必须对这样的反应有所准备。--这位澳大利亚前总理这样说道并笑眯眯地预测，欧洲国家可能将面对中国的魅力攻势，试图消除近期出现的不信任。"

《法兰克福汇报》记者Johnannes Leithäuser在柏林采访澳大利亚前总理陆克文（Kevin Rudd）后发表文章，题为"现在是一个不一样的中国"。文章写道，陆克文刚刚出版了名为《可避免的战争》一书，通过战略分析，提出了如何将习近平的中国与美国领导的民主世界之间的竞争和冲突引导到有序的、非军事性升级的渠道。"他指出，在不久的将来，最主要的是避免意外升级，例如在台湾附近或在南海发生军事事件。从中期来看，民主世界必须建立一个可信的威慑方案，包括可能的军事援助、军事装备援助和制裁以及外交孤立的努力。"

文章进一步写道，"陆克文说，在过去五年中，习近平大大改变并塑造了中国在世界上的行为。他的世界观具有列宁主义的特征，而且他严格遵循这一特征。陆克文将之与昂纳克在东德的权力鼎盛时期作了比较：'这不是一个纯粹的实用主义的统治，而是一个在意识形态上牢牢建立在马克思列宁主义基础上的统治 '。"

文章最后援引陆克文写道，"现在，当德国偶尔有人对前总理默克尔或其继任者肖尔茨提出批评性问题、质疑他们是否从根本上误判了中国时，必须回答说，中国在习近平的领导下已经发生了巨大的变化。习近平本人经常使用 "新时代 "一词。陆克文说：'现在是一个不同的中国 '。"

中国对苹果公司不可或缺

《商报》发表评论文章指出，尽管苹果公司正在扩大其在印度的生产基地。但中国现在和将来都是不可或缺的。

文章说，90%以上的iPhone、iPad和MacBooks都是中国制造。"如此集中，即使对于世界上市值最大的公司来说也是危险的。阻击疫情的封城以及中国西南地区的电力问题近几个月大大影响了生产。"

尽管如此，告别中国却不容易。评论指出，苹果公司需要合格的工人，必须有当地供应商，必须有基础设施。而许多来自中国的供应商不愿意向印度供货，印度也存在政治不稳定、社会动荡加剧、基础设施薄弱等问题。

评论认为，苹果公司必须结束将生产极度集中在中国的局面，以减少其依赖性。但它距离告别这个国家还很遥远："二十年来，科技行业在中国建立了一个密集的公司网络，从高科技的螺丝钉到特殊的机器，知识含量高、拥有许多可能性。这不可能一夜之间在另一个国家复制。"

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