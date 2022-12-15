德语媒体：习近平治下，德企"中国热"逐渐降温

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，变幻无常的防疫政策，疲软的经济形势，令很多在华德企越来越对前景感到悲观，他们已经开始萌生告别中国的想法。这篇题为《习近平治下的中国令德企恢复了冷静》的评论写道：

"德国企业并不会不惜一切代价留在中国。当然为了长远的增长前景，巴斯夫和宝马这类大型企业会选择留在中国。这些大企业这样做，实际上或多或少也是出于无奈，毕竟他们前期的巨额投资，使他们不得不留在中国。

但对于那些无法适应中国政府随心所欲的施政方式的企业而言，他们已开始减少或撤出在华业务，他们当然也会带走工作岗位和专业技术。

欧洲经济界一直在警告，无休无止的停摆和旅行限制，对企业来说，无疑是一剂毒针。严苛防疫政策造成的损失现在已经逐渐显露了出来。"

评论指出，随着防疫政策的放宽，但愿中国会回归正常，外国投资者也能够回心转意。

对于德国汽车行业来说，中国已经成为最为重要的市场。

"但至少就今年而言，很多投资者对中国市场的信心已经遭到了不可逆转的损毁。中国党和国家领导人习近平一切以意识形态为先，在他的领导下，中国早已不再是那个注重经济发展的稳定港湾。

对于中国领导人来说，经济虽然仍很重要，但意识形态显然是占据首要位置的。有鉴于此，中国重返疫情前的状态，可能性微乎其微。毕竟多年以来，中国要重新闭关锁国的迹象已经越来越明显。"

上周，中国政府突然大幅度放宽了疫情限制，对于饱受停摆封控之苦的在华德企来说，这本来应该是件大快人心的好事，然而事实却并非如此。《南德意志报》写道：

"事实上，大多数在华德企的管理者都对未来几个月的发展走势忧心忡忡。实施了近三年的严格防疫政策，突然在杂乱无序的状态下被大幅度放宽，这是所有人都始料不及的。上海德国商会主席 Clas Neumann形容这是一次突如其来的'转折'。他表示，如果说迄今为止极其严苛的防疫限制，已经令商业信心、市场吸引力和商机大打折扣的话，那么，大约五千家在华德国企业现在的当务之急则是为即将到来的新冠感染浪潮做好准备。

中国政府取消群体检测和阳性上报义务之后，现在官方的疫情统计已经完全不能反映实际情况。上海德国商会主席 Clas Neumann表示，在北京周边地区以及中国南方，'员工感染比例已经非常之高'，而经济重镇上海的情况'还不是很严重'。他表示，感染浪潮还没有对生产造成严重影响，供应链也还基本运作正常，但可以肯定的是，情况将会变得非常严峻。"

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