德语媒体：“习近平正面临其政治生涯中最大的挑战”

《新苏黎世报》在7月21日的一篇文章中写道，目前许多中国人都感到经济压力，“这蕴藏着巨大的社会爆炸力”，让习近平的“共同富裕”愿景受到挑战。德国《世界报》则在一篇评论中指出，相比俄罗斯，“中国模式对自由主义世界秩序的威胁更大”。
（德国之声中文网）“发生在中国中部省份河南的数千名小储户身上的事情，一定使他们的世界观受到了极大冲击”，《新苏黎世报》在7月21日一篇题为《习近平的“共同富裕”愿景正在受到挑战》的文章在开头这样写道。文章说，这次村镇银行丑闻“唤醒了人们内心最原始的恐惧。毕竟，自中国改革开放以来，社会主要是靠一种默认的契约来维系的——只要北京的党政领导层能够确保物质生活水平的稳步提高，中国人就心甘情愿地放弃对政治发言权的要求”。
作者Fabian Kretschmer随后指出，在追求“清零“的新冠防疫政策下，中国经济目前几乎停滞不前、甚至面临衰退的风险，正在危及这个社会契约。
“毫无疑问，在习近平第二个任期即将结束之际，他正面临着其政治生涯中迄今为止最大的挑战。毕竟，他在上任时的愿景是让中国社会更公平、更公正。‘共同繁荣’是宣传中的习近平新典范……。而中国统计局的最新数据显示，这个国家距离‘共同富裕’还有多远。”
文章表示，在新冠疫情以来，中产阶级也必须更加勒紧裤腰带，中国国内消费正在减弱，“因此中国很有可能继续被困在所谓的中等收入陷阱中，到目前为止，只有少数前发展中国家走出了这个陷阱。此前中国的快速增长至少是基于廉价的劳动力，再加上国家在基础设施、技术和生产能力方面的大量投入。现在，中国的机会之窗正面临关闭的风险。人口变化（老龄化）迅速，出生率处于历史最低水平。”
作者在最后写道：“中国经济增长率趋于平缓的情况出现得太早了。尽管中国的崛起令人瞩目，但就人均国内生产总值而言，目前只达到了韩国三分之一和瑞士八分之一的水平。”
“在国际印象中，中国可能比俄罗斯更温和、更聪明、更安静，但是中国模式对自由主义世界秩序的威胁要大得多”，《世界报》在7月20日的一篇评论导语中这样写道，表示这是“一个警告”。
作者Philipp Mattheis在文章中讲述了俄罗斯侵乌战争前中俄庆祝“无止境”的友谊，中国当下的严苛的新冠“清零”政策、大陆战斗机多次进入台湾领空等等，并称：“人们忽视了这样一个事实，即21世纪对自由主义世界秩序的最大挑战是中国模式，而不是俄罗斯腐朽的专制制度。中国模式从表面上看很有吸引力，但仔细观察则是咄咄逼人和具有扩张性的。中国共产党的执政合法性与稳定的经济增长有关，到目前为止，其能够兑现这一承诺。”
文章随后写道，“与俄罗斯不同，绝大多数中国人的生活水平在过去20年里稳步上升。尽管社会上也存在许多不公正、腐败和专横的现象，但那些政治上不反叛的人被许诺过着富裕的生活。习近平称之为‘中国梦’……。”而这打破了自由民主国家的制定竞争方面此前拥有的一个砝码：物质繁荣和向上的流动性。“人们不需要政治学学位就能意识到，在一个有香蕉吃而且旅行自由的国家，生活会更美好。解释为什么要拒绝一个给大多数人带来繁荣但要求以管制和政治沉默为代价的制度，更具挑战性。”
作者表示，中共也深知这一点，因此，习近平自上台以来一直在向国外输出中国模式。“对于这个世界上的独裁者和专制者来说，来自北京的钱很方便，因为它不与人权和民主改革等苛刻条件挂钩。“
文章之后讲述了中国对内严密管控、监控的现实，并在最后一部分写道：“在国际认知中，中国可能显得更柔和、更聪明、更安静。中共的宣传机构远没有十年前那么沉闷。中国的外交官们勤奋地发着推特，共产党的干部微笑着用全球最大的国内市场吸引着人们。全面控制和经济增长的混合体使中国模式特别有吸引力，尤其是对于独裁国家。它保护有权势的人，压制批评者。”
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