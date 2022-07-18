德语媒体：“习近平正面临其政治生涯中最大的挑战”

（德国之声中文网）“发生在中国中部省份河南的数千名小储户身上的事情，一定使他们的世界观受到了极大冲击”，《新苏黎世报》在7月21日一篇题为《习近平的“共同富裕”愿景正在受到挑战》的文章在开头这样写道。文章说，这次村镇银行丑闻“唤醒了人们内心最原始的恐惧。毕竟，自中国改革开放以来，社会主要是靠一种默认的契约来维系的——只要北京的党政领导层能够确保物质生活水平的稳步提高，中国人就心甘情愿地放弃对政治发言权的要求”。

作者Fabian Kretschmer随后指出，在追求“清零“的新冠防疫政策下，中国经济目前几乎停滞不前、甚至面临衰退的风险，正在危及这个社会契约。

“毫无疑问，在习近平第二个任期即将结束之际，他正面临着其政治生涯中迄今为止最大的挑战。毕竟，他在上任时的愿景是让中国社会更公平、更公正。‘共同繁荣’是宣传中的习近平新典范……。而中国统计局的最新数据显示，这个国家距离‘共同富裕’还有多远。”

文章表示，在新冠疫情以来，中产阶级也必须更加勒紧裤腰带，中国国内消费正在减弱，“因此中国很有可能继续被困在所谓的中等收入陷阱中，到目前为止，只有少数前发展中国家走出了这个陷阱。此前中国的快速增长至少是基于廉价的劳动力，再加上国家在基础设施、技术和生产能力方面的大量投入。现在，中国的机会之窗正面临关闭的风险。人口变化（老龄化）迅速，出生率处于历史最低水平。”

作者在最后写道：“中国经济增长率趋于平缓的情况出现得太早了。尽管中国的崛起令人瞩目，但就人均国内生产总值而言，目前只达到了韩国三分之一和瑞士八分之一的水平。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



“表面上更具吸引力的中国模式”

“在国际印象中，中国可能比俄罗斯更温和、更聪明、更安静，但中国模式对自由主义世界秩序的威胁要大得多”，《世界报》在7月20日的一篇评论导语中这样写道，表示这是“一个警告”。

作者Philipp Mattheis在文章中讲述了俄罗斯侵乌战争前中俄庆祝“无止境”的友谊，中国当下的严苛的新冠“清零”政策、大陆战斗机多次进入台湾领空等等，并称：“人们忽视了这样一个事实，即21世纪对自由主义世界秩序的最大挑战是中国模式，而不是俄罗斯腐朽的专制制度。中国模式从表面上看很有吸引力，但仔细观察则是咄咄逼人和具有扩张性的。中国共产党的执政合法性与稳定的经济增长有关，到目前为止，其能够兑现这一承诺。”

文章随后写道，“与俄罗斯不同，绝大多数中国人的生活水平在过去20年里稳步上升。尽管社会上也存在许多不公正、腐败和专横的现象，但那些政治上不反叛的人被许诺过着富裕的生活。习近平称之为‘中国梦’……。”而这打破了自由民主国家的制定竞争方面此前拥有的一个砝码：物质繁荣和向上的流动性。“人们不需要政治学学位就能意识到，在一个有香蕉吃而且旅行自由的国家，生活会更美好。解释为什么要拒绝一个给大多数人带来繁荣但要求以管制和政治沉默为代价的制度，更具挑战性。”

作者表示，中共也深知这一点，因此，习近平自上台以来一直在向国外输出中国模式。“对于这个世界上的独裁者和专制者来说，来自北京的钱很方便，因为它不与人权和民主改革等苛刻条件挂钩。“

文章之后讲述了中国对内严密管控、监控的现实，并在最后一部分写道：“在国际认知中，中国可能显得更温和、更聪明、更安静。中共的宣传机构远没有十年前那么沉闷。中国的外交官们勤奋地发着推特，共产党的干部微笑着用全球最大的国内市场吸引着人们。全面控制和经济增长的混合体使中国模式特别有吸引力，尤其是对于独裁国家。它保护有权势的人，压制批评者。”

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