德语媒体：习近平欧洲之行背后的信号

德语媒体关注中国领导人习近平本周对法国、塞尔维亚、匈牙利三国的访问。他怀着怎样的目的再次造访欧洲？他与此间政治高层的互动又会给欧盟对华政策带来哪些影响？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》刊登的背景分析文章称，在习近平到访巴黎前，法国总统马克龙邀德国总理肖尔茨与其共进私人晚餐，这表明有要事商谈。而德法对华政策的分歧也是显而易见的。不久前刚访问中国的肖尔茨不会参加周一马克龙和欧委会主席冯德莱恩与习近平的会谈。文章写道：

“（中国）党和国家领导人习近平5年来的第一次欧洲之行所到的三个国家，是精心挑选出来的。鉴于马克龙主张（欧洲）‘战略自主’，对北京来说就是与美国保持一定距离。塞尔维亚被视为与俄罗斯亲近，也是中国‘一带一路’倡议的参与国家。而经常阻挠欧盟通过对华共同决议的匈牙利也很相似。北京希望通过向匈牙利这样的国家有针对性地施加影响，来削弱欧盟的共同立场。作为交换，布达佩斯政府得到来自中国的投资：在匈牙利的塞戈德，中国电动汽车巨头比亚迪正在建设一座汽车装配厂。

欧盟内部就进口电动车关税问题的争议未决，比亚迪已计划在匈牙利设厂。 图像来源: Lars Penning/dpa/picture alliance

习近平希望在欧洲创造良好的氛围，他的一个目的是，使得欧盟内部无法就针对中国采取更为强硬的行动立场形成多数支持，尤其是在贸易领域。中国目前深陷经济困境，加之美国又越来越对中国企业封锁市场，因此北京需要欧洲的市场。欧盟内部就进口电动车关税问题再次显而易见的争议，对习近平而言来的正是时候。北京向来会针对欧盟内部的不统一，以及西方国家之间的不统一采取对策。北京尤其期待欧洲与中国外交政策的聚焦核心——美国渐行渐远。”

推动和平还是挑拨西方？

《世界报》刊登题为“习近平欧洲之行背后隐藏的信号”的分析文章指出，对习近平的欧洲三国访问行程，欧洲的政治家和外交官在揣测北京背后的意图。“乐观主义者希望，习能给可能的和平倡议带来新内容，为结束乌克兰战争做出贡献；悲观主义者则担心，他会进一步分裂欧洲人，或离间跨大西洋的（美欧）关系。”

习近平开始访问欧洲 首站巴黎 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

文章首先分析了习访欧第一站法国在北京外交战略中的地位：

“马克龙拥有北京更大的信任，在西方国家领导人中，他是最坚决反对美国——例如在贸易问题上主导地位的一位。不过迄今为止，马克龙对习提出的充当调停人的呼吁并没有收到成果。

此外，法国的施压手段有限。该国经济与中国紧密交织，向中国出口交通运输设备、食品和奢侈品。新冠疫情以来，法国一直在担心自己的市场份额，而中国作为法国的第二大出口对象国，则以其所谓的快时尚产品淹没了全球市场。

但法国政府不敢祭出惩罚性关税，因为人们担心爱马仕或LVMH等奢侈品牌会遭到制裁。因而马克龙的策略是‘去风险’——降低风险而非脱钩。

……人们预计，习近平对巴黎的访问不会像前几次那样铺张奢华。但马克龙也不会在接待上刻意表现冷淡。习近平访问法国的第二天，将会造访比利牛斯山区的一个村庄，马克龙童年时曾在那里与祖母度过不少时光。习近平2023年曾把马克龙邀至广东省——他父亲曾担任最高领导的地方。”

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