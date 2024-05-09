德语媒体：习近平欧洲三国行暴露“欧洲在地缘政治上处于第二梯队”

德国《商报》发表客座评论指出，习近平在欧洲之行中访问法国、塞尔维亚和匈牙利并非巧合，匈牙利就经常阻止欧盟就中国问题做出联合决议，充当特洛伊木马。因此“欧洲人在与中国打交道时越团结，就越能影响北京的行动”。《信使报》分析认为，俄罗斯会在武力侵台的问题上向中国提供支持。

（德国之声中文网）德国《商报》发表智库欧洲对外关系委员会（ECFR）高级研究员普格里林（Jana Puglierin）撰写的评论文章《欧洲轻率错过对华政策机遇》。文章指出，中国国家主席习近平此次进行的欧洲三国行“揭示了欧洲在地缘政治上处于第二梯队”。

文章开篇写道：“‘与中国的成功交往需要整个欧洲的力量。因此，德国政府始终将其对华政策与欧洲保持一致。’这就是联邦政府从2023年夏季开始的对华战略的表述。作为德国总理并不需要为此目的非得前往巴黎和法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩一起接见中国国家主席习近平。”

“不能忘了的是，中国的战略的一部分是分裂欧洲并使其相互对立。习近平在欧洲之行中访问法国、塞尔维亚和匈牙利并非巧合，匈牙利就经常阻止欧盟就中国问题做出联合决议，充当特洛伊木马。”

文章写道：“欧洲人在与中国打交道时越团结，就越能影响北京的行动。近年来，整个欧盟对中国的看法都在向负面方面做出改变，许多参与者都认为在与中国打交道时需要积极、战略性和多维度地降低风险。”

“在双边关系中，欧盟国家往往没有真正表现出将欧洲置于首位的意愿，而是竞相争夺中国的青睐和良好的经济关系。欧洲的总体战略利益往往处于次要地位。不幸的是，这种印象也是在肖尔茨上次访问之后得出的。”

文章指出：“与太多欧盟成员国不同，欧盟委员会清楚地认识到与中国过于密切和信任的合作对安全政策的影响。这包括严重依赖的风险，中国可以利用这种风险来限制依赖国家的行动能力，并使它们更容易受到勒索。”

俄罗斯总统普京下周将访问北京。 图像来源: Ramil Sitdikov/Tass/IMAGO

“俄罗斯会在侵台问题上向中国提供支持”

美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）5月初在国会听证会上表示：“我们看到中国和俄罗斯首次在台湾问题上合作，并认识到中国肯定希望俄罗斯与他们合作，我们认为他们没有理由不合作。”海恩斯提到的是中国和俄罗斯举行的联合军演，两国也曾于2022年首次在台湾附近举行联合军演。

慕尼黑《信使报》发表文章指出，在乌克兰战争中，中国站在俄罗斯一边。“为了感谢中国人的支持，普京在另一场重大冲突中也打算给中国人提供支持：在台湾问题上，俄罗斯完全站在北京一边。在3月中旬的选举胜利后，普京宣布这个民主治理的岛屿是中国的一部分并应该与中华人民共和国实现统一。”

“美国卡内基智库分析师达加耶夫（Andrei Dagaev）在一篇文章中写道：‘对乌克兰的全面入侵最终使台北和莫斯科站在了相反的地缘政治战线上。战争爆发后，台北立即明确表示支持乌克兰，并承诺加入西方制裁。俄罗斯随后将台湾列入不友好国家和地区名单。’”

最近美国承诺向台湾提供80亿美元的援助。文章写道：“俄罗斯政治学者雅诺夫斯基（Oleg Janowski）在《外交家》杂志撰文指出，对台湾的援助计划是‘真正的升级——至少从俄罗斯的角度来看’。虽然向乌克兰提供的610亿美元不会带来战场上的转机，但向台湾提供的资金将是‘真正的游戏规则改变者’。他指出，该计划将产生‘重大影响，莫斯科需要采取集中行动来保护其利益’。”

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