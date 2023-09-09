德语媒体：习近平有理由待在中国不去G20

（德国之声中文网）《每日镜报》周六刊出的评论文章「习近平缺席G20：在自家发光发热胜于与世界争论」指出，尽管外界对于中国领导人习近平为何不出席G20峰会有许多猜测，但习近平确实有理由待在中国国内。

作者Viktoria Bräuner指出：「有人说他生病了，还有人猜测他缺席是为了对峰会表示不满，但这些说法都没有根据。本周四，这位中国党和国家领导人走过黑龙江省的耕地，亲自考察该省洪灾后的稻田。

文章提到，这可能是习近平为挽回今年夏天河北洪灾时受损的形象所做的努力，虽然他不太可能仅仅为了黑龙江考察这样的公关活动就缺席国际会议。但作者指出：「习近平是一个实干家，一个微观管理者。他希望控制一切、自己做出决定，保持好的形象。这也带出了关键问题：习近平无法绝对保证在新德里的镜头里是好形象，甚至可能事与愿违。」

作者称，毕竟在G20会场上，有与中国关系陷入低谷的美国、在核废水排放方面与中国意见不合的日本、呼吁北京对莫斯科采取更强硬立场的德国与欧盟，以及和中国存在领土纠纷的印度等。

当印度就最近中国公布的新版地图向中方提出抗议时，中国外交部仅表示：「希望有关方面客观冷静看待，不要过度解读」。

评论作者认为，这句话尤其值得国际社会注意。毕竟，别忘了「中国政府面对外国或私人企业展示所谓『错误的中国地图』时，其义愤填膺的反应堪称经典」。评论最后总结道：「鉴于这些紧张，习近平或许无法在G20峰会上大放异彩--他宁愿派总理李强出席。但这并非是真正有力的表现。」

美媒报导称，中国将禁止政府工作人员在工作场所使用苹果产品iPhone，外界预期此政策将会对其销售产生冲击。 《法兰克福汇报》刊登题为「苹果的中国风险」的评论称，苹果首席执行官库克长期以来的策略，导致这家公司大幅受到中国影响。

文章开头写道：「将中国打造成苹果公司最重要的市场，被视为是苹果公司老板库克（Tim Cook）最出色的成就之一。但中国政府最新的iPhone禁令表明：中国的发展正日益危及这家科技公司的成功。」

「甚至在担任首席执行官之前，库克就致力于确保使中国成为苹果供应链的核心，富士康等代工厂在这里生产苹果的大部分设备。自库克掌舵以来，他也让中国成为苹果日益重要的销售地区。对于其他美国科技公司来说，中国可能还没有那么重要。」

除了将中国作为生产与销售重地外，评论指出：「苹果在中国的作为也经常招致批评。该公司被指责太愿意向中国政府妥协，以避免危及其业务，例如从中国的应用商店中删除不受欢迎的手机应用。」作者Roland Lindner称：「库克曾多次为苹果公司在中国的作为辩护。几个月前，当他访问北京时还形容苹果与中国是『共生关系』。」

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

「不可置否地，这也是一种越来越复杂的关系。前几年严格的疫情限制已使得苹果在中国的生产网络严重受阻。最重要的是，现在苹果面临被卷入不断升级的中美贸易冲突之中。」作者认为，「这将在多大程度上对苹果公司的业务造成影响还有待观察，但它来得实在不是时候。几天后，该公司将推出新一代iPhone，希望借此重振近来疲软的业务增长。而对苹果公司来说，中国比以往任何时候都更加像个风险因子。」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。