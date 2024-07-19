德语媒体：习近平是改革家--理论上的

德语媒体纷纷关注中共三中全会，认为会议公报显示习近平的政策路线将继续。一篇官方新华社消失的文章“改革家习近平”也引起了注意。

（德国之声中文网）《南德意志报》题为“刹车的改革热情”的文章写道，北京举行中共三中全会之际，官方新华社发表“改革家习近平”的长文，将习近平与邓小平相提并论。如今，此文在中国互联网上已经消失。

文章写道：“这不足为怪，因为按照约370名中共中央委员秘密制定的决策公开的极少内容，未来五年经济政策不会有深刻的变化。习近平是改革家？周四闭幕的三中全会的公报来看，恐怕（这次）不是。而其实有很多亟须应对的问题。”

文章引述曾任德国及欧洲在华商会主席的伍德克（Jörg Wuttke）说，中国的经济环境十分困难：住房严重过剩、社会老龄化、地方债台高筑以及与美国的对抗。此外，“新冠悲剧”终结后经济未能实现复苏，无论农村还是城市民众都感到不满和不安，消费者不花钱，企业家想方设法向海外转移资金。

文章引述伍德克说，在税收体系上需要改革，让地方政府无须靠卖地支付财政；内部市场需要破除省际之间的保护主义，而严重产能过剩则加剧了这一情况。此外，还需要全国范围内运作的就业市场，相互融合的能源网络以吸纳急速扩建的可再生能源。然而，这些具体问题在公报中仅有非常笼统的概述。

文章写道，伍德克等一些专家在会前即压低会有重大路线变化的期待。文章引述伍德克说，他认为原因是，习近平在2013年的首次三中全会上“吃过苦头”。当时，“习引入市场自由化，其中对股市的扶持引发2015年的股灾。对资本的管制放松后，中国企业在海外进行投机性收购，部分导致数十亿计的损失。此后，习近平重新收紧了党对经济的控制。”

“理论上的改革家”

《新苏黎世报》题为“习近平是改革家——理论上的”文章写道：“中央委员会周四发表的公报，充满了马克思主义政党语言以及繁琐的概念。发出的信号是连续性。习近平过去近12年如何领导这个国家，将继续下去。”

文章写道：“习近平不是邓小平…后者让市场自由化、向外国投资者开放中国。而习近平治下，自由减少，保护主义和孤立主义增加。许多人视他为反改革人物、当今中国面对的经济和社会问题的始作俑者。然而这是过于简单化了。”

“许多中国的问题是结构性的，要追溯到邓小平掌权的时期。邓治下经济的迅速增长，让数百万人脱离贫困进入中产，然而一部分人变得非常富有，其他人则两手空空。增长的年份里，卖地、搞房地产和基建能赚到大钱，让政府和国企的贪腐更严重。”

文章也写道：“习任下提出‘新质生产力’。这意味着，增长不再不计代价，而是要有可持续的增长前景以及战略重要性。

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“最重要的是安全”

《法兰克福汇报》题为“最重要的是安全”的文章写道，除提到“新质生产力”外，公报16次提及“安全”的字眼。相比较而言，2013年三中全会仅提到6次。如今，公报强调“维护国家安全和社会稳定”，加强管控以及“有力推进国防和军队建设”。

文章写道，预期接下来一段时间党还将发布其它公报，包含更具体的决议和可能的改革措施。已宣布要改革的领域包括国家安全体系、金融、财税以及社会保障体系。

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