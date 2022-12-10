 德语媒体：习近平是受欢迎的客人 | 媒体看中国 | DW | 10.12.2022

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德语媒体：习近平是受欢迎的客人

中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。

沙特阿拉伯为欢迎习近平远道而来，铺上了紫色地毯

沙特阿拉伯为欢迎习近平远道而来，铺上了紫色地毯

（德国之声中文网）《每日新闻》（Tagesschau）网站刊登题为「展示一个新的伙伴关系」的评论写道：「从在机场的隆重接机仪式，到战斗机在天空涂上了代表中国国旗的红色和黄色，显然，习近平在沙特阿拉伯是一位受欢迎的客人」。

中国国家领导人在新冠疫情后首次出行，选择了海湾地区这个石油丰富的国家。这首先考量的是经济利益的问题，特别是能源问题。两国是密切的贸易伙伴，利雅得是北京最重要的石油供应者之一。中国则是世界上最大的能源消费国，希望未来能确保来自海湾地区的能源供应。」

文章接着写道：「但这次会议不仅事关经济：它是要向世界，尤其是向美国发出信号，表明中国已经找到了新的地缘政治伙伴。习近平知道，他在沙特阿拉伯是受欢迎的，华丽的紫色地毯是专门为他铺设的。」

「沙特阿拉伯实际上是美国的亲密盟友，但这个海湾地区的统治者对美国逐渐从中东地区撤出部署感到沮丧，担心自身安全会因此受到威胁。此外，沙特对西方领导人在人权方面的『谆谆教诲』感到恼火，特别是在沙特记者卡舒吉遭到谋杀之后。」

不过，中国则不同。评论指出习近平和本‧萨勒曼是相知相惜的两个人：「这两个国家在许多领域追求相同的路线：与各方做生意，无论是与俄罗斯还是美国，使自己的利润最大化是首要目标。」

「在今年的世界气候变化大会上，中国和沙特被视为气候保护的主要阻挠者。在国内政策方面，他们也都不向政府的批评者让步，而是以强硬手段应对。特别是在人权问题方面，中国和沙特在意识形态上可以说是一对好兄弟。」

中阿两国的领导人皆不乐意接受西方在人权方面的『谆谆教诲』

中阿两国的领导人皆不乐意接受西方在人权方面的『谆谆教诲』

《新苏黎世报》刊登题为「拜访好朋友」的文章写道，中阿的友谊不仅仅是在商业方面：「长期以来，中国一直在全力推动海湾地区的发展，在那里投资数十亿美元，甚至试图在该地区获得军事立足点。因此，习近平的访问也是向西方发出的信号：石油国家坚定地站在美国一边的时代已经过去。不仅是沙特阿拉伯，海湾地区的小国也早已各奔东西。」

文章继续写道：「海湾地区的阿拉伯国家拒绝配合西方对俄罗斯的制裁，并将前来讨要石油和天然气的欧洲人玩弄于股掌之间。 另一方面，中国则受到阿拉伯人的热烈欢迎。中国人与之签订石油和天然气长期合同，提供技术甚至武器。最重要的是，他们不会啰唆地拿『人权』对当地的专制者说教。」

作者指出：「当拜登考虑到能源市场的戏剧性局势，在夏天不情愿地前往沙特，希望获得石油增产时，本‧萨勒曼将他视为不受欢迎的哀求者。反之，中国国家元首到来时，却能受到最高规格的接待。」

美国总统拜登（中）今年七月拜访沙特阿拉伯

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「尽管如此，沙特阿拉伯和该地区的其他国家不太可能完全改变现况。他们仍然依赖与美国的联盟，特别是在安全领域。习近平或许能在利雅得大力赞赏新的世界秩序，并对协助当地建设高速公路、港口或铁路线的前景抱有希望。但他目前无法为阿拉伯人提供军事保护，帮助他们抵御伊朗或其他威胁。」

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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