德语媒体：习近平故意拖慢中国经济？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"摇晃不定的中国"为题，刊发驻华记者撰写的评论指出，造成中国经济疲软的因素并不仅限于经济层面，很大程度上也是中国政界有意为之。

"对于习近平而言，经济增长以及消费不再是优先的导向。他厌恶于富丽奢华，至少表面上是这样。他认为中国人应该再次学会少花钱。在习近平眼中，社会福利体系会催生懒惰。因此，普通民众没有太多钱用于消费。许多地方的餐馆、商店、住房都空空荡荡。"

"习近平如今更关注的是与美国的大国较量。为了对抗华盛顿所谓的遏制政策，他想要确保中国的供应链安全。习近平希望中国尽可能地独立于全球化产业链，并且在国内重建一套自主的产业链。为了这样的目标，他加大了对私营企业的控制力度，强化盈利能力不那么强的国有企业，并尝试引导企业往他所设想的战略方向发展。"

"围绕这些目标，习近平批评现有经济体系不足以服务于他所认为的'实体经济'。在这位领导人眼里，实体经济就是制造业，尤其是高科技制造业。习近平想要的是汽车、造船、电脑芯片，而房产公司、互联网企业、一度蓬勃发展的金融业则并不包括在内，尽管后者近年来为中国经济增长做出了很大贡献。"

"面对经济疲软，北京的决策者没有做出更强烈的应对措施，这其实也是主动选择的结果。为了与美国开展地缘政治较量，习近平不惜给本国经济套上缰绳。与此同时，中国当局也在扩大对自己民众的监控，尤其是在经济低迷时期，更是要为民众日益增长的不满情绪准备好充足应对手段。"

"这么做的代价则是大家对中国经济、政治、和平意愿的信心不断下滑。习近平一方面在减少中国对进口外国产品的依赖，另一方面却似乎又坚决维持外国对中国供应链的依赖度。这样的做法野心勃勃，长期而言却是不切实际的。就在最近，欧盟领导人告诉他，中国不可能同时做到上述两点。所以，习近平不应该只盯着美国，他更应该关注一下幻想破灭的中国民众。"

中国房地产业深陷危机

瑞士《新苏黎世报》以"2023年哪些事情让我们吃惊"为题，刊发评论指出，中国经济在2023年没能像预期的那样实现疫情后快速反弹，原因则包括房地产业深陷危机、政府在疫情期间没有给中小企业足够扶持、通缩进一步恶化了形势等。

"中国国家统计局的数据尽管有过于美好之嫌，但是多少可以确定的一点是：经济暂时挥别高速增长期的中国，其增速依然高于美国、德国或者瑞士。从中期来看，有多个重要因素导致中国经济增速放缓，但其增长潜力也依然巨大。仍旧有数以亿计的中国人想要从农村迁往城市，他们势必需要新的住房。虽然面临人口老龄化问题，但和西方相比，中国依然有着大得多的未开发潜在劳动力。而且，中国的经济现代化进程还在推进，中国人的教育水平以及工作热情也(尚且)保持高涨。"

"但愿习近平为首的中国领导层不要再犯大的错误，不要冒险武力攻打台湾，而是再次走实用主义路线。中国民众也会因此而更有信心。届时，中国就可以回过头来指责那些唱衰者撒谎，中国经济也会在今后几年为我们带来惊喜。"

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危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



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