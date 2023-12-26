 德语媒体：习近平故意拖慢中国经济？ | 媒体看中国 | DW | 26.12.2023

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德语媒体：习近平故意拖慢中国经济？

中国经济为什么疲软？《法兰克福汇报》认为，不排除习近平是有意为之，因为他认定中国经济界应该为对抗美国的战略目标而服务。《新苏黎世报》则指出，如果习近平愿意回归实用主义路线，基本盘优于西方国家的中国经济仍然有望恢复快速增长。

2017年，民众走过北京街头的“中国梦”展板

2017年，民众走过北京街头的“中国梦”展板

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"摇晃不定的中国"为题，刊发驻华记者撰写的评论指出，造成中国经济疲软的因素并不仅限于经济层面，很大程度上也是中国政界有意为之。

"对于习近平而言，经济增长以及消费不再是优先的导向。他厌恶于富丽奢华，至少表面上是这样。他认为中国人应该再次学会少花钱。在习近平眼中，社会福利体系会催生懒惰。因此，普通民众没有太多钱用于消费。许多地方的餐馆、商店、住房都空空荡荡。"

"习近平如今更关注的是与美国的大国较量。为了对抗华盛顿所谓的遏制政策，他想要确保中国的供应链安全。习近平希望中国尽可能地独立于全球化产业链，并且在国内重建一套自主的产业链。为了这样的目标，他加大了对私营企业的控制力度，强化盈利能力不那么强的国有企业，并尝试引导企业往他所设想的战略方向发展。"

"围绕这些目标，习近平批评现有经济体系不足以服务于他所认为的'实体经济'。在这位领导人眼里，实体经济就是制造业，尤其是高科技制造业。习近平想要的是汽车、造船、电脑芯片，而房产公司、互联网企业、一度蓬勃发展的金融业则并不包括在内，尽管后者近年来为中国经济增长做出了很大贡献。"

"面对经济疲软，北京的决策者没有做出更强烈的应对措施，这其实也是主动选择的结果。为了与美国开展地缘政治较量，习近平不惜给本国经济套上缰绳。与此同时，中国当局也在扩大对自己民众的监控，尤其是在经济低迷时期，更是要为民众日益增长的不满情绪准备好充足应对手段。"

"这么做的代价则是大家对中国经济、政治、和平意愿的信心不断下滑。习近平一方面在减少中国对进口外国产品的依赖，另一方面却似乎又坚决维持外国对中国供应链的依赖度。这样的做法野心勃勃，长期而言却是不切实际的。就在最近，欧盟领导人告诉他，中国不可能同时做到上述两点。所以，习近平不应该只盯着美国，他更应该关注一下幻想破灭的中国民众。"

中国房地产业深陷危机

中国房地产业深陷危机

瑞士《新苏黎世报》以"2023年哪些事情让我们吃惊"为题，刊发评论指出，中国经济在2023年没能像预期的那样实现疫情后快速反弹，原因则包括房地产业深陷危机、政府在疫情期间没有给中小企业足够扶持、通缩进一步恶化了形势等。

"中国国家统计局的数据尽管有过于美好之嫌，但是多少可以确定的一点是：经济暂时挥别高速增长期的中国，其增速依然高于美国、德国或者瑞士。从中期来看，有多个重要因素导致中国经济增速放缓，但其增长潜力也依然巨大。仍旧有数以亿计的中国人想要从农村迁往城市，他们势必需要新的住房。虽然面临人口老龄化问题，但和西方相比，中国依然有着大得多的未开发潜在劳动力。而且，中国的经济现代化进程还在推进，中国人的教育水平以及工作热情也(尚且)保持高涨。"

"但愿习近平为首的中国领导层不要再犯大的错误，不要冒险武力攻打台湾，而是再次走实用主义路线。中国民众也会因此而更有信心。届时，中国就可以回过头来指责那些唱衰者撒谎，中国经济也会在今后几年为我们带来惊喜。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

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