德语媒体：习近平支持普京有风险

（德国之声中文网）《商报》题为"普京与习联手对付西方"的评论写道："如果有谁曾抱有一丝一毫的希望，中国可能在俄罗斯对乌克兰的战争中施加和缓局势的影响，那么最迟到现在，他恐怕已经学到了教训。"

评论写道，随着普京在北京步上红毯，以及在中东冲突中提出扮演调停角色，"西方在国际上孤立俄罗斯总统，以此迫使其撤兵或者至少坐上谈判桌的战略，失败了。"

评论写道："习近平建立一个以中国为首的替代世界秩序，带领想象中的全球南方--因利益多种多样，这些发展中和新兴国家并不存在一个利益共同体。"

"普京成为最新形势下的赢家，而北京与莫斯科对外宣扬其紧密结盟，则对中国隐藏着不可预计的风险，特别是中国经济恢复缓慢，--中国对西方市场的依赖性仍非常巨大。"

"习近平支持普京，让中国与西方的关系面临风险。中欧关系原本就已有所紧绷。欧盟威胁对中国电动汽车征收关税，数周来，双方正尝试恢复关系。然而，即便欧盟专员造访北京，仍改变不了一个事实，即中国早已与俄罗斯等国家建立了一个专制联盟。"

"与莫斯科保持良好关系，同时又劝说欧洲不要跟从美国政府日益激进的对华政策，这是不可能成功的。北京最终陷入地缘战略困境的风险很大。"

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



经济放缓谁之过？

《法兰克福汇报》题为"北京多变的经济政策"的评论写道："党什么都想要，就是不想要混乱。"

"（党对经济的）这种掌控阻止了紧急的危机，但长期来看，却让经济病得更重。创新的驱动者并不是反应迟缓的国有企业及其政治逻辑，而是私企--无论是科技行业还是汽车业。"

评论写道，北京扼杀了不少行业的私企，比如教培或者互联网。"如今北京对数字产业放松了绳套，寄望带来增长。只要与人工智能或半导体有关，都受优待。"

"对国际企业，北京的政策也十分多变。前者不在确定在中国是否还受欢迎。"

"北京归咎于西方，称之将经济政治化，过分夸大安全考虑，以去风险为名，行脱钩之实。即便如此，最大的责任方是中国自己。不听话的企业和国家，北京会给他们点颜色看看。"

然而，"经济繁荣终结，受冲击最大的是中国人自己。就人均收入而言，中国繁荣期的结束比其它东亚国家早得多。即便在东部沿海大城市，人们的居住水平仍远不及西欧。"

评论写道，目前没有理由希望这一趋势会逆转。那么，"这是否意味着所有企业都会离开中国？肯定不是。即便经济不再繁荣，这仍是一个巨大的市场。然而经营条件会愈加困难，不单是出于政治原因：一个基本不再增长的市场，竞争会愈发激烈。"

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