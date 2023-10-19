德语媒体：习近平支持普京有风险

《商报》指出，尽管普京访华似乎暂时摆脱了孤立，但北京与莫斯科走得如此之近，却影响着中国与欧盟的关系。
（德国之声中文网）《商报》题为"普京与习联手对付西方"的评论写道："如果有谁曾抱有一丝一毫的希望，中国可能在俄罗斯对乌克兰的战争中施加和缓局势的影响，那么最迟到现在，他恐怕已经学到了教训。"
评论写道，随着普京在北京步上红毯，以及在中东冲突中提出扮演调停角色，"西方在国际上孤立俄罗斯总统，以此迫使其撤兵或者至少坐上谈判桌的战略，失败了。"
评论写道："习近平建立一个以中国为首的替代世界秩序，带领想象中的全球南方--因利益多种多样，这些发展中和新兴国家并不存在一个利益共同体。"
"普京成为最新形势下的赢家，而北京与莫斯科对外宣扬其紧密结盟，则对中国隐藏着不可预计的风险，特别是中国经济恢复缓慢，--中国对西方市场的依赖性仍非常巨大。"
"习近平支持普京，让中国与西方的关系面临风险。中欧关系原本就已有所紧绷。欧盟威胁对中国电动汽车征收关税，数周来，双方正尝试恢复关系。然而，即便欧盟专员造访北京，仍改变不了一个事实，即中国早已与俄罗斯等国家建立了一个专制联盟。"
"与莫斯科保持良好关系，同时又劝说欧洲不要跟从美国政府日益激进的对华政策，这是不可能成功的。北京最终陷入地缘战略困境的风险很大。"
《法兰克福汇报》题为"北京多变的经济政策"的评论写道："党什么都想要，就是不想要混乱。"
"（党对经济的）这种掌控阻止了紧急的危机，但长期来看，却让经济病得更重。创新的驱动者并不是反应迟缓的国有企业及其政治逻辑，而是私企--无论是科技行业还是汽车业。"
评论写道，北京扼杀了不少行业的私企，比如教培或者互联网。"如今北京对数字产业放松了绳套，寄望带来增长。只要与人工智能或半导体有关，都受优待。"
"对国际企业，北京的政策也十分多变。前者不在确定在中国是否还受欢迎。"
"北京归咎于西方，称之将经济政治化，过分夸大安全考虑，以去风险为名，行脱钩之实。即便如此，最大的责任方是中国自己。不听话的企业和国家，北京会给他们点颜色看看。"
然而，"经济繁荣终结，受冲击最大的是中国人自己。就人均收入而言，中国繁荣期的结束比其它东亚国家早得多。即便在东部沿海大城市，人们的居住水平仍远不及西欧。"
评论写道，目前没有理由希望这一趋势会逆转。那么，"这是否意味着所有企业都会离开中国？肯定不是。即便经济不再繁荣，这仍是一个巨大的市场。然而经营条件会愈加困难，不单是出于政治原因：一个基本不再增长的市场，竞争会愈发激烈。"
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