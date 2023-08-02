德语媒体：习近平开始自我纠错？

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，外交部和火箭军高层的人事变动足以说明，党和国家领导人习近平在人事安排方面显然运气欠佳，这对树立领袖一贯正确的光辉形象来说，绝不是一件好事情。这篇题为《自我修正中的习近平》的评论写道：

"大约十一年前，中国开启了一个政治新时代：整个政治制度，都按照习近平的意愿进行了新的调整。习近平的能量之大，远远超出了包括中国精英阶层在内的所有人的想象。官员人人自危，没有人能确保自己不会丢掉乌纱帽。多年来，习近平一言九鼎，已经没有任何人胆敢对他的决策提出质疑。

但这种状况也有另一个侧面：一旦某件事情搞砸了，或者某项人事任命被证实是错误的，习近平已经无法追究其他人的责任。"

评论写道，就人事决策而言，习近平实在是运气不佳：

"数天前，走马上任不久的外交部长在未公布理由的情况下被免职，接着战略武装部队的高层将领也遭到罢黜。这一切使中国政治制度的局限性暴露无遗，长期以来，中国方面一直声称，由领袖个人做出明确决策的模式远比其他制度更为优越。

尤其值得注意的是，火箭军高层将领的落马据说同腐败丑闻有关。在一个没有公共监督机制的社会里，腐败盛行并不足为奇。 毕竟无论何时何地，人们总是难免会受到这样那样的诱惑。无论宣传机器如何树立形象，即使是习近平也难免会犯错误。"

中国市场电动车热销 德国汽车处境艰难

《经理人》杂志发表文章中，今年七月，世界最大汽车市场-中国的汽车销量连续第二个月出现下滑，这对德国汽车工业来说，显然是一个非常糟糕的消息。报道写道:

"全球电动车和混合动力汽车的半数都行驶在中国的街道上。斯图加特ZSW研究所的一项分析报告显示，截至今年年底，中国境内电动车数量将达到1460万辆，占全球2770万辆电动车的53%。

中国汽车的出厂数量对大众、宝马和奔驰等德国汽车制造商也至关重要，因为中国也是这些德国汽车品牌的最大销售市场。但随着电动车在中国市场的热销，德国汽车制造商的处境已经变得越来越被动。

总部位于沃尔夫斯堡的大众汽车公司保持已经数十年之久的中国市场销售冠军称号，已经在今年不得不拱手让给领先的中国电动车厂家比亚迪。"

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