 德语媒体：习近平应该接电话 | 媒体看中国 | DW | 22.04.2023

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德语媒体：习近平应该接电话

德国《每日镜报》的一篇评论指出，目前中美两个核大国发生冲突的风险很高，文章呼吁北京与华盛顿、台北对话。《新苏黎世报》的评论则聚焦中国的“一带一路”，表示该项目目前遇到债务违约这样的难题。

一段时间以来，台海局势持续紧绷

一段时间以来，台海局势持续紧绷

（德国之声中文网）“他们必须对话，越快越好。很少有两个核大国的关系像目前中美关系这样糟糕”，《每日镜报》4月21日一篇题为《他们必须对话，但北京充耳不闻：习近平应该接电话》的评论文章在开头这样写道。评论表示，这种情况很危险。“要阻止危机升级，就迫切需要高层之间的沟通。但问题是：中国不愿意。”

作者Cornelius Dieckmann随后回忆了1962年古巴导弹危机后白宫与克里姆林宫建立起“红色电话”（莫斯科-华盛顿热线），美苏当时达成共识：“在准备将人类推入深渊之前应该先打个电话，以确保没有误解。”显然，作者认为这种热线在当今仍有意义。

“中国和美国之间的交流冰期令人担忧，中国和台湾之间也是如此。北京整日向台湾附近海空域派遣军机进行威慑，假设某一天其中一架与台北派来进行驱离的飞机相撞，结果会怎样？一场事故成为战争导火索？这并非不可想象。”

《每日镜报》这篇评论还写道，目前在外交领域的情况是：“华盛顿一再表示对高级别会谈感兴趣，而北京则拒绝。美国总统拜登宣称要的是‘有护栏的竞争’。国务卿布林肯表示，希望弥补2月因对中国间谍气球不满而推迟的北京之行。在2022年8月北京鉴于美国众议院议长佩洛西访台中断与美方对话后，五角大楼据称曾多次试图与中国军方官员展开对话，而北京则以静默回应。”

另外，在北京与台北接触的问题上也是如此。评论表示，蔡英文在2016年当选总统后立即提出与中国进行会谈的提议，但中国领导人习近平至今仍断然拒绝与蔡英文的民进党政府会谈。“台湾想要对话，而中国让战斗机说话。”

作者在最后指出，虽然谈判不一定总能成功，但外交谈判仍是可贵的。“目前，东亚仍然更接近于和平而不是战争。要保持这种状态，光是每个人都按自己的想法行事是不够的，习近平应该接电话。”

北京将如何解决台湾问题

“中国在一带一路上的判断失误”

《新苏黎世报》4月22日发表评论，聚焦中国在一带一路倡议上目前面临的难题。该报驻华记者Matthias Kamp表示，距离习近平提出“一带一路”倡议，已经过去了十年。中国希望通过该项目扩大在世界上的经济和政治影响力。“然而，现在许多人——其中也包括中国官员，已经没有了庆祝的心情。其中的一个原因是不断增加的债务违约数量。根据纽约荣鼎集团（Rhodium Group）的新统计，在2020年到今年3月期间，中国信贷机构不得不注销或重新谈判总金额达785亿美元的贷款。据估计，迄今中国在一带一路倡议下发放的贷款总额为1万亿欧元。”

这篇评论随后写道，在债务违约问题上，也有中方自己的原因。“当然，中国的银行家们在2013年时不可能预见到后来的全球疫情、利率上升和世界经济放缓。但是至少在某种程度上，目前的问题也是中国自己造成的。中国进出口银行、国家开发银行等银行，通常向受援国收取市场利率，这与西方多边捐助机构不同。此外还存在相当程度的不透明性。中国通常要求贷款的接受者对付款条件保密。另外，中方银行并不总是将贷款发放给经济上合理的、可持续的项目。例如一条横跨黑山的高速公路，60%由隧道组成，根据目前的计算，其成本约为10亿美元，而黑山只有60多万居民，这样的成本远远超出了这个东南欧小国的财政能力。”

中国在黑山建造的高速公路前景难测

文章指出，造成这种错误规划的一个原因是，一带一路首先是政治措施而非经济措施。在政治压力面前，有关经济合理性的问题遭到搁置。

不过作者也在评论最后写道，目前就给一带一路唱挽歌还为时过早。“习近平希望坚持他的这个宏伟项目，……希望将新丝绸之路嵌入其全球发展倡议、全球安全倡议和最近提出的全球文明倡议中。因此，一带一路将更多成为习近平战略的一部分，即用一个更受全球南方国家影响的世界秩序，对抗传统以西方、美国为主导的世界秩序。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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