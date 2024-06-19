德语媒体：习近平并非普京的真朋友

中国、俄罗斯、朝鲜的专制统治者不断接近，引发了德语报刊的担忧。《法兰克福汇报》认为，中俄接近是出于共同利益，普京无法指望中国会提供真正友谊。《劳西茨评论报》和《人民之声报》则关注中国在俄罗斯朝鲜关系中的角色。

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格指出，中国既想维持和西方的良好关系、又在助力俄罗斯侵略乌克兰。中国方面强烈反驳了斯托尔滕贝格的言论。《法兰克福汇报》题为“中国面对侵略者的善意中立 ”的短评对此予以关注。

“面对俄罗斯无端入侵乌克兰，中国将自己的立场称为‘中立’。假如我们姑且接受这种狡辩，充其量也只能称之为‘面向侵略者的善意中立’。尽管俄罗斯的行径违背了中国在国际舞台上反复宣扬的理念，但是在面对西方民主国家的全球竞争中，北京更看重权力政治利益。”

“诚然，北京从来没有公开赞扬过俄罗斯的侵略行为。然而，习近平到底更倾向于哪一方，却是明确的，这不仅仅体现于不久前普京访问中国之时。不过，要是普京真以为在中国有一个可靠的朋友，那他就想错了。习近平其实在给俄罗斯放血，从而获取自身利益。”

普京和金正恩正在组建新的联盟 图像来源: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

科特布斯出版的德国《劳西茨评论报》刊发短评，关注了俄罗斯总统普京访问朝鲜以及中国在俄朝关系中的角色。

“拥有核武器的俄罗斯和朝鲜进一步接近。一方面，两国都互相需要，因为他们均遭到西方制裁。另一方面则是出于地缘战略考量。拥有核武器的专制国家轴心继续共同成长，而且俄朝两国都和相邻的核大国中国有着良好关系，后者想要在亚太地区成为维护秩序的大国。一个效仿俄罗斯在欧洲行径、企图在亚太逐步挑战原有秩序的联盟正在产生。亚洲的民主国家正在面临挑战，同样受挑战的还有其西方盟友。许多人觉得乌克兰战争已经是一个大问题了，可是亚太的问题才是更大的麻烦。”

马格德堡出版的德国《人民之声报》同样就朝鲜问题刊发短评：

“从前的德国陆军元帅兴登堡曾经说，战争对他来说就仿佛泡温泉。普京和金正恩也许也有同样的感受。普京让俄罗斯变成了一个好战的世界大国，金正恩则从中获取了难以想象的收益。他甚至超越了其祖父、金家王朝的奠基人金日成：金正恩并非在恳求克里姆林宫，相反后者正在寻求朝鲜供应军火。现在，欧洲的侵略者和远东的战争贩子组成了危险的联盟。在中国之外，朝鲜又获得了有一个具有全球意义的坚实盟友。这意味着平壤独裁者可以继续压迫正在挨饿的人民，相邻韩国民众则不仅要担心载有垃圾的气球，还要担忧导弹袭击。”

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