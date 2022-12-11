德语媒体：习近平希望与谁重归于好？

（德国之声中文网）“巴厘岛的G20峰会上，中国国家领导人习近平似乎一直有一个至关重要的目标：努力修复他本人通过强硬外交政策、对台军事威胁以及与俄罗斯的伙伴关系而受损的外交关系。在接下来曼谷APEC峰会上，他延续了这个路线。”《法兰克福汇报》本周五（11月18日）发表的一篇评论开头这样写道。

该报驻北京记者Friederike Böge指出，习近平与去年上任的日本首相岸田文雄首次举行会晤，两人之前仅通过一次简短的电话。这也是日中首脑时隔三年的首次面对面：“习近平长期以来一直无视来自东京的会谈提议。不过周四双方见面时，他强调了中日关系的重要性。”

文章注意到，与其他国家领导人不同，加拿大总理特鲁多并没有受到习近平的待见。G20一场会议的间隙，两人进行对话。媒体捕捉到的一段视频中，习近平对特鲁多表达了不满，抱怨后者将他们的谈话内容透露给了媒体，指责“这不合适”。作者写道：” 这段视频引起轰动，一个主要原因是习近平的公开露面表态通常是经过精密策划的。他通常以明智的政治家姿态出现。没事先安排，敏捷地做出反应，外界几乎从未在他身上看到过。有一些证据表明，习近平当时知道有媒体在拍。加拿大显然不是他目前正在努力稳定关系的国家之一。祭出这一记耳光，习近平是在回应加拿大此前指责中国正在与加拿大『玩侵略性游戏』。相比之下，习近平似乎愿意改善与澳大利亚的关系，两国关系近年来已达到历史低点。澳洲总理阿尔巴尼斯形容两人的会面 『非常具有建设性』，尽管存在明显的分歧。”

习近平特鲁多对话曝光：“这不合适”！

标题“为习近平的魅力攻势”（Xi Jinpings Charmeoffensive）的文章写道：“在习近平长期缺席国际舞台后，他近几天的外交日程仿若速配相亲。在巴厘岛，他与十位国家领导人进行了长谈。在曼谷举行的APEC峰会上也行程满满。中国官媒称，这表明中国在疫情之后回归国际舞台的中心。习近平回来了，这是传递的信息。在20国集团会议上，由于话题聚焦俄乌战争，他可能没有像他想象中的那样成为焦点。在曼谷，他是主角，因为美国总统拜登因私人原因而缺席。”

拜登因私人原因没去参加APEC峰会也是《商报》关注的焦点。该媒体撰文指出，拜登没与中、澳、日、韩、印尼以及加拿大等国的领导人会面，就如何应对全球经济衰退进行讨论，而是选择去参加孙女纳奥米的婚礼，这样做就是将舞台拱手让给习近平。文章指出，外界普遍认为，习近平会抓住这个机会试图进一步扩大中国的经济影响力。美国总统拜登没亲赴现场，这是一个严重的错误。作者Mathias Peer写道：“有政治观察家认为，拜登把峰的舞台留给习近平是一个错误。美国智库战略与国际问题研究中心(CSIS)的亚洲专家古德曼（Matthew Goodman）说『他至少应该想办法到场几个小时，展示他对该地区的关心』。拜登不必为此长途跋涉：从他本周出席G20峰会的印尼度假胜地巴厘岛到泰国首都的APEC，路程仅四个小时。外界未料到他不到现场还有一个原因，美国明年将担任APEC轮值主席。”

作者指出，美国副总统哈里斯代替拜登出席会议。据美媒报道，哈里斯想传递的信息是，对于印太地区的国家和企业来说“没有比美国更好的合作伙伴”。另外，她也呼吁各国关注美国年初发起的 "印太经济框架"（IPEF）倡议。

标题为“乔·拜登将舞台拱手让给习近平“（Joe Biden überlässt Xi Jinping die Bühne）的文章指出：“对对于东南亚国家来说，中国是迄今为止最重要的贸易伙伴。鉴于与美国的关系日益紧张，北京政府希望进一步扩大与南方邻国的经济关系。不久前的东盟峰会上，李克强强调，计划在贸易、工业化和数字经济领域加强与东南亚国家的的合作。”

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