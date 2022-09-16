德语媒体：习近平对普京不离不弃

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为"远离战争，但忠实于普京"的分析文章指出，中国本周四再度强调其与俄罗斯的战略伙伴关系。中国外长王毅在纽约同俄罗斯外长拉夫罗夫会谈时表示，两国领导人在撒马尔罕的峰会上"达成新的共识"。根据中国外交部的一份声明，中俄将深化战略协作，并致力于实现"更公正的国际秩序"。作者写道：

"王毅再次试图同俄罗斯对乌克兰的侵略战争保持距离，同时又不削弱北京与莫斯科的重要伙伴关系。这一表述同时表明，中国将自己视为这一关系中占主动的一方。中方不厌其详地引述拉夫罗夫对中国领导人习近平的种种赞扬。这种愈发不对称的关系在上周习同俄罗斯总统普京在撒马尔罕的会面中也有所体现。俄罗斯总统说他能理解中国的'疑问和担忧'，而习近平则对此不置一词。不过，'担忧'并没有阻止北京邀请俄罗斯国家安全委员会秘书长帕特鲁舍夫来访，他见到了（中方）最高外交政治家杨洁篪，后者在自己的家乡福建南平接待了他，这可以被视为一个友好的姿态。北京随后表示，两国将'在涉及彼此核心利益和重大关切问题上始终坚定相互支持'。而俄罗斯的一个核心利益就是乌克兰。

「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

“在经济上，北京也在帮衬俄罗斯。虽然中国很注意在同俄罗斯打交道的时候不违反西方（对俄）制裁，但中国海关的数据显示，今年8月中国进口的俄罗斯降价原油和煤炭数量创下新高。自战争爆发以来，中国从俄罗斯进口的能源产品比去年同一时期猛增了74%。

"在今年2月习近平和普京写下'无止境的友谊'之时，中方就坚持在文本中不提及乌克兰的名字。本周三，北京再度呼吁'停火'，却仍不谴责俄罗斯的侵略行为，而是强调重视各方合理的安全诉求，当然这首先指的是俄罗斯的诉求。乌克兰战争让中国感到头疼，是因为中国也受到它带来的全球性经济影响的冲击。但更让北京感到担心的是，普京会输掉这场战争，从而可能让这一地区的地缘战略力量对比出现有利于西方的倾斜。习近平将俄罗斯视为在与美国的矛盾较量中的一个长期伙伴，北京所有的战略决策最终都针对的是美国。"

口头说说而已

《新苏黎世报》注意到，除了中国，印度对乌克兰战争的表态也有了可察觉的变化。该报发表题为"来自亚洲对普京的谨慎批评"的署名评论，指出在撒马尔罕峰会上，不仅习近平对普京表达了对局势的忧虑，印度总统莫迪更是公开表达了对战争的反感。

作者接着写道："印度和中国要与莫斯科拉开距离？在外交辞令上保持委婉、但对事情本身做出明白无误的表态？期待这两个世界上人口最多的国家做出实质性方向改变的人，可能会感到失望。……没有迹象表明，德里会改变对其最大的武器供应方的政策路线。口头上可以表达一下不满，但稳固的贸易关系不会动摇，也不会有制裁。

中国的做法并无二致，尽管习近平在战争爆发之前对普京许诺的'友谊无上限'在实际中或许并没有那么紧密。俄罗斯如果能快速取胜，大致更符合北京战略智囊的设想。这在宣传上可以渲染成西方阵营的落败。不过，中国的强人领导不会抛弃普京。两位专制领导人对美国霸主地位的反感是他们之间有力的纽带。另外，中国还寄希望于俄罗斯的能源供应。"

评论认为，莫迪和习近平向普京传递的不和谐音，不过是不会带来实际行动的表面文章。"印度和中国是战争的受益者，但同时也希望被认可为国际社会中负责任的力量。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。