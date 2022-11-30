德语媒体：习近平如何从「清零」下台阶

（德国之声中文网）中国严格的防疫政策在多个城市出现抗议活动后似乎有所松动。《世界报》周六在题为「北京惊人的新冠政策转弯」一文中观察到，中国在反封控抗议活动发生后公布新科研结果称，新冠病毒的危险性有所减低。报道评论称，这是中国领导人习近平一次巧妙的策略运用。

这篇由《习近平-全世界最有权势的人》一书作者佳杰思（Adrian Geiges）撰写的文章在开头写道，「在社会主义国家，人们习惯阅读字里行间的细节。」

作者指出，《人民日报》健康版周四关于「专家称目前无证据表明新冠有后遗症」的报道令人讶异。「依照中国标准，这不仅值得关注，甚至可以说是轰动性的。」迄今为止，中国媒体不断警告长新冠的危险性，以此来合理化严格的防疫措施。

作者佳杰思强调，虽然中国官方对新冠的态度悄然转变，但习近平不会宣告解封的「自由日」到来，「因为这会让他以一个在抗议者面前屈服的失败形象出现」。尽管如此，中国一些城市的日常已经发生了变化，部分地区的民众被允许出门，商店不再要求出示核酸阴性证明，取消全员强制核酸检测，无症状感染者及接触者可以居家隔离。中国国务院副总理孙春兰表示，奥密克戎病毒致病力在减弱，中国在预防新冠方面取得更多经验，抗疫正处于新阶段。

「对习近平来说，这是摆脱『清零』窘境的一个有面子的退场方式。孙春兰也提到，防疫需要『人性化』。」

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文章接着写道，「对于不满社会现况并提出进一步要求的人，将受到社会主义警察国家全面暴力的威胁。」中国誓言「坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动」，同时在发生示威的地点加强警力巡逻，进一步加强互联网审查制度。而在疾病预防控制中心的发布会上 ，国家疾控局监督一司司长程有全承认疫情防控存在问题，但群众反映的问题主要不是针对疫情防控本身，而是在于有些地方政府过度管控。

作者于是问道：「所以现在是什么情况？抗议者是从事渗透和破坏活动的敌对势力？还是人民纠正了个别职能部门的错误？这些示威被拿来与1989年的示威进行比较是有道理的。因为它们遍布全国，偶尔还诉求习近平和共产党下台，体制和当权者受到公开挑战。」

文章提到《人民日报》曾经刊登一篇涉及宁德县腐败的丑闻，时任宁德地委书记习近平揭穿了腐败事件并严惩涉事人员。「当时给中国人民的信号是：不需要更改制度，党可以自己纠正错误。从那时起，这就是习近平的道路：倾听群众的不满，克服弊端，同时确保加强党的权力。」

「这一次，习近平也再次扼杀了显见的抗议活动。他仍稳坐领导地位。自二十大以来，领导层中只剩下他的心腹，他也清洗了安全机构。但民众尤其是年轻族群已经厌倦政府的骚扰，无论是新冠封锁或对互联网的限制。在许多大学生手拿白纸参加守夜活动后，高校纷纷提前放假，表面上是为了保护学生免于感染新冠病毒。

但已经爆发的火势无法完全被扑灭。当卫生当局本周直播新闻发布会时，尽管留言可能对用户带来风险，直播间底下仍出现爆炸性评论。一名用户写道：『我们已经配合了三年，现在是时候把自由还给我们了。』另一名用户说：『能不能停止过滤我们的评论？听人民说话，天不会塌下来。』」

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德国《经济周刊》也关注到中国在抗议活动爆发后略微放松防疫规定。与此同时，中国当局正将责任推卸给地方政府。

作者写道，「在全国范围内，地方当局正对国家卫健委的指令作出回应。针对抗议活动，该委员会向各级发出明确警告称，防疫措施要『精准』按照几周前修订的准则执行。」

「背后的信息很明确：动荡发生后，中央政府不认为责任在己，而是归咎于各城市乡镇，他们在新冠病例猛增后进一步收紧限制，而不是根据调整后的规定，减少公民的不便。」

「中国领导层将自己置于进退两难处境。由于投注大量心力预防感染，许多生命得到挽救。在重点关注大规模检测和实施封锁的同时，医院负荷能力和疫苗接种活动方面却未取得进展。」

「一方面，失去耐心的年轻人希望恢复正常生活，拥有良好的工作前景。另一方面，许多老年人因害怕副作用不敢接种疫苗，同时又害怕染疫。中国官媒在过去三年内不遗余力地强调新冠病毒的危险性，如今突然改口说奥密克戎的情况不同，引发了一些民众的不信任。」



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