 德语媒体:习近平大权独揽导致中国形象受损 | 媒体看中国 | DW | 13.09.2022

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德语媒体:习近平大权独揽导致中国形象受损

《焦点杂志》认为，针对习近平的个人崇拜，将能让他把眼下中国面临的各种危机归罪于其他中共高官。《新闻报》则指出，正是习近平越发独裁的作风，导致中国陷入了内政外交的困境，导致中国国家形象一落千丈。

在许多支持者眼中，习近平就是一个自带光环的偶像，宛如救世主。”

在许多支持者眼中，习近平就是一个自带光环的偶像，宛如救世主。”

（德国之声中文网）德国《焦点杂志》以"为什么众多危机依然无法危及独裁者习近平"为题，刊发了由政治学教授Alexander Görlach撰写的客席评论。文章在盘点了中国当前面临的疫情危机、经济降温、房地产危机、青年失业率上升后指出，目前在中共党内已经有不少人对习近平的内政外交路线不满。

"但是，最近几个月出现的各种危机并无法危及习近平。他会把这些都归罪于那些在10月党代会上离任的中共干部。而且，习近平这些年建立起来的个人崇拜，也会对他有所帮助。在许多支持者眼中，习近平就是一个自带光环的偶像，宛如救世主。"

"这就导致了习近平的中央政治局能够继续牢牢掌控这个国家的权力。不久前中共公布了党代会的日期，这也是一个风向标。假如党内高层围绕新一届领导班子人选尚存争议，党代会就会在一个更晚的时间点进行。"

"关键的将是新任总理人选。习近平的批评者最终是否能够扳回一局，将最能够在总理人选上体现出来。在习近平迄今为止的两个任期中，所有重要职位的人选都来自习近平自己的圈子。目前，西方网络舆论并不知晓任何新任总理人选的消息。一切猜测都会在10月中旬党代会召开时烟消云散。"

习近平统治下，胡锦涛时代强调的‘软实力’已经荡然无存。世人如今感受到的是中国的‘硬实力’或者‘锐实力’

习近平统治下，胡锦涛时代强调的‘软实力’已经荡然无存。

奥地利《新闻报》以"习近平统治下的中国成为了'大男子主义国家'"为题，刊发评论指出，习近平上任前，中国拥有一个热爱和平的崛起大国形象；而现在，中国的国家形象已然变成了狭隘、挑衅、咄咄逼人。

文章首先盘点了中国利用"一带一路"给众多发展中国家设置债务陷阱，从而攥取控制别国经济乃至经济的能力；随后指责中国在欧洲利用16+1中东欧合作机制分化欧盟、离间欧美关系。作者还指控近年来频频发表惊人言论的中国"战狼外交官"，认为后者是在恐吓一切敢于抨击北京的人士。

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对习近平而言，本周的中亚之行意义重大。毕竟他把自己憋在国内近三年，在国内经济成果并不十分灿烂的情况下，有必要通过打外交的牌来弥补自己在经济领域的过失。 那么，他这次中亚之行，是否能实现他“新时代”的新外交呢？

十九大的党章修改对习进行了史无前例的歌颂，为他的大权独揽和独裁统治奠定了“合法性”。二十大的党章修改又要达何目的？习会不会假党章的修订，将总书记制变成党主席制？

前中共中央党校教授蔡霞认为，与西方分析家的一般推测相反，习的第三个任期尚未板上钉钉。尽管最有可能习会连任，但是日益增多的反习人士仍然可能成功地将他赶下台，只要他们能够说服多数常委。

尽管距离中共二十大召开还有一个多月的时间，习近平再次连任中共总书记对许多人来说已经毫无疑问。与此相反的是，总理李克强明年卸任后的继任者人选却依然迷雾重重。

中共二十大對未來的兩岸關係會有什麼影響？德國之聲訪問了兩位人在中國的學者，一位是在中國任教的台籍學者，一位是涉台事務研究的中國學者，請他們解讀中共20大之後，未來5年可能會出現的新對台政策。

"和莫斯科一样，北京现在也期待俄乌战争以及西方制裁能够让西方民众感到疲惫，从而深化西方国家内部的分歧、削弱欧美关系。就像中国支持俄罗斯发动乌克兰战争那样，中国的这种离间手段也让欧洲人直摇头。"

"可是中国领导人现在却遇到了阻力：俄乌战争反而强化了外界对受到北京威胁的台湾之关注。现在，几乎每个星期都有美国或者欧洲官方代表团访问台湾，向台北政府表示团结。对台军售规模也在扩大。这一切都在阻挡中共当局的'收复台湾计划'。"

"习近平的腹部最近还遭到了一次重击：联合国人权高专巴切莱特(Michele Bachelet)在卸任前最后一刻发布了新疆人权报告。尽管此前中国利用'友好国家'大举施压，但是报告里还是白纸黑字地写道：中国当局打压维吾尔等少数民族的行为可能构成反人类罪行。"

作者认为，不论是新冠疫情最早期的瞒报行为，还是在香港、新疆、西藏的侵犯人权现象，抑或是中国全力打造监控社会的行动，都在破坏中国的国际形象。"此外还有充满大男子主义色彩的中国外交及国防政策，比如在南中国海，中国几乎否认了其他邻国的利益。在习近平统治下，胡锦涛时代强调的'软实力'已经荡然无存。世人如今感受到的是中国的'硬实力'或者'锐实力'，也就是一个大男子主义国家的力量。只要习近平依然统揽大局，情况就不会改变。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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