德语媒体：习近平在越南想得到什么？

新冠疫情以来很少迈出国门的中国领导人习近平本周对越南的访问得到了德语媒体的关注。《商报》指出，习近平的魅力攻势尚难以打消越南的疑虑。《法兰克福汇报》引述的一项研究称，与中国脱钩将对德国经济造成严重但可控的冲击。
（德国之声中文网）德国《商报》（Handelsblatt）发表题为“中国领导人在越南想得到什么”的报道分析，关注习近平本周对越南的访问。“中国与美国争夺亚太地区影响力的竞争进入了新的一个回合。”该报认为，在美国总统拜登访问越南3个月后，习近平希望通过此次出访河内，确保正在经历经济快速发展的邻国越南不要与美国走得太近。文章写道：
“然而，鉴于围绕中国的领土诉求所产生的紧张矛盾，习近平的魅力攻势在这个东南亚邻国遇到了巨大的不信任。河内政府对中国在南中国海的攻击性举动感到担忧。但越南政府也不想冒犯北方的大邻国，因此试图在外交上保持平衡。至少在表面上显示出一种亲密的伙伴关系，本周二河内的街道上插满了中国国旗。”
据中国官媒报道，双方签署了37项协议，其中包括合作建设铁路项目和一个扩展贸易的三年计划。习近平宣布要建设“中越命运共同体”。
但文章指出：
“迄今为止，河内政府虽然赞扬了中国在国外推动基础设施建设的雄心，但自己却避免接受一带一路框架下的贷款。因此今年10月，习近平公开向越南呼吁，在一带一路倡议中‘加快步伐’。然而，在重大建设项目上依靠中国，在越南国内并不受公众的欢迎。中越两个由共产党统治的国家虽然在意识形态上接近，但之间也有矛盾摩擦的漫长历史，包括四十多年前的一场短暂的边境战争。”
“越南的不信任近来还有所增加。根据新加坡东南亚研究所的一项问卷调查，在越南政治、经济和科学界的意见领袖中，79%的人对中国在全球性问题上‘会作正确的事’不抱信任或信任度很低，达到了2019年开始进行这一问卷以来的最高。只有4%的受访者表示信任北京政府。但有52%的受访者对美国怀有信任。
习近平显然也希望通过他对越南为期两天的访问，努力扭转人们对他的国家的负面看法。他在与越南共产党总书记、该国最具权力的领导人阮富仲会晤时承诺，中越关系将进入‘政治互信更高’ 的新阶段。他还宣布将‘更好解决分歧管控’。”
《法兰克福汇报》在线版报道，一项研究显示，如果突然与中国脱钩，将对德国经济造成严重打击。
“如果突然中断与中国的贸易往来，德国的经济产值将骤跌5个百分点。这是本周四（12月14日）发表的一项由基尔世界经济研究所（ifW）领衔进行的模拟测算的结果。‘同中国的贸易给我们带来富庶，这是短期内无法取代的。’基尔世界经济研究所的所长莫里茨·舒拉利克（Moritz Schularick）说。不过德国拥有足够的经济实力，来度过这样一个极端困难的情况。其冲击力可与金融危机或者新冠疫情相比。”
这位经济学家指出，这虽然是一个冲击，但其影响仍在可控范围之内，不会超出德国过去曾经克服了的那些危机。
“根据这一模拟场景，从中长期看，（脱钩的）经济损失将逐渐回落到每年约1.5个百分点。而如果采取谨慎渐进的步骤，将贸易规模逐步降低，就可避免出现上述的高额初始成本。研究称，德国之所以会面临高昂的损失，是基于贸易突然被切断产生的短期效应，因为原有的与中国之间的贸易联系一旦被中断，无法立即得到弥补。”
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