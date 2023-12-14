德语媒体：习近平在越南想得到什么？

（德国之声中文网）德国《商报》（Handelsblatt）发表题为“中国领导人在越南想得到什么”的报道分析，关注习近平本周对越南的访问。“中国与美国争夺亚太地区影响力的竞争进入了新的一个回合。”该报认为，在美国总统拜登访问越南3个月后，习近平希望通过此次出访河内，确保正在经历经济快速发展的邻国越南不要与美国走得太近。文章写道：

“然而，鉴于围绕中国的领土诉求所产生的紧张矛盾，习近平的魅力攻势在这个东南亚邻国遇到了巨大的不信任。河内政府对中国在南中国海的攻击性举动感到担忧。但越南政府也不想冒犯北方的大邻国，因此试图在外交上保持平衡。至少在表面上显示出一种亲密的伙伴关系，本周二河内的街道上插满了中国国旗。”

据中国官媒报道，双方签署了37项协议，其中包括合作建设铁路项目和一个扩展贸易的三年计划。习近平宣布要建设“中越命运共同体”。

习近平抵达河内开始正式访问

但文章指出：

“迄今为止，河内政府虽然赞扬了中国在国外推动基础设施建设的雄心，但自己却避免接受一带一路框架下的贷款。因此今年10月，习近平公开向越南呼吁，在一带一路倡议中‘加快步伐’。然而，在重大建设项目上依靠中国，在越南国内并不受公众的欢迎。中越两个由共产党统治的国家虽然在意识形态上接近，但之间也有矛盾摩擦的漫长历史，包括四十多年前的一场短暂的边境战争。”

“越南的不信任近来还有所增加。根据新加坡东南亚研究所的一项问卷调查，在越南政治、经济和科学界的意见领袖中，79%的人对中国在全球性问题上‘会作正确的事’不抱信任或信任度很低，达到了2019年开始进行这一问卷以来的最高。只有4%的受访者表示信任北京政府。但有52%的受访者对美国怀有信任。

习近平显然也希望通过他对越南为期两天的访问，努力扭转人们对他的国家的负面看法。他在与越南共产党总书记、该国最具权力的领导人阮富仲会晤时承诺，中越关系将进入‘政治互信更高’ 的新阶段。他还宣布将‘更好解决分歧管控’。”

越南民众对中国信任度不高

与中国脱钩将重创德国经济

《法兰克福汇报》在线版报道，一项研究显示，如果突然与中国脱钩，将对德国经济造成严重打击。

“如果突然中断与中国的贸易往来，德国的经济产值将骤跌5个百分点。这是本周四（12月14日）发表的一项由基尔世界经济研究所（ifW）领衔进行的模拟测算的结果。‘同中国的贸易给我们带来富庶，这是短期内无法取代的。’基尔世界经济研究所的所长莫里茨·舒拉利克（Moritz Schularick）说。不过德国拥有足够的经济实力，来度过这样一个极端困难的情况。其冲击力可与金融危机或者新冠疫情相比。”

这位经济学家指出，这虽然是一个冲击，但其影响仍在可控范围之内，不会超出德国过去曾经克服了的那些危机。

“根据这一模拟场景，从中长期看，（脱钩的）经济损失将逐渐回落到每年约1.5个百分点。而如果采取谨慎渐进的步骤，将贸易规模逐步降低，就可避免出现上述的高额初始成本。研究称，德国之所以会面临高昂的损失，是基于贸易突然被切断产生的短期效应，因为原有的与中国之间的贸易联系一旦被中断，无法立即得到弥补。”

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