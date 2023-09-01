德语媒体：习近平在瓦解中国崛起的基础

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，习近平的专制统治正在损害中国崛起的基础，而中国也正在成为世界经济的隐患。这篇题为《不要因中国经济低迷而幸灾乐祸》的评论写道：

"政治因素以前是、今后仍将是最大的风险：拥有终身执政地位的中国党和国家最高领导人习近平统掌一切权力，他有狂妄自大倾向，并正在重新将中国引向意识形态化的老路。

毛时代的治国方式重新大行其道：伟大的领袖引领一切，所有人必须跟从。一旦伟大领袖犯了错误，整个国家就会出现问题。习近平严苛的新冠防疫政策，就是一个明显的例证。而习近平的经济政策则更是如此。

习近平之所以这样做，是因为他担心中国会重蹈当年苏联解体的覆辙。为此他又剥夺了邓小平在八十年代赋予民众的少许自由。"

中国成为经济强国的基础恰恰是资本主义以及邓小平推行的社会试验

评论指出，实行专制统治的习近平却忽略了重要一点：中国成为经济强国的基础恰恰是资本主义以及邓小平推行的社会试验。邓小平结束了个人崇拜，下放权力，并在党的最高层引入了集体领导机制。

"而习近平却要将制度之争推向全球，并认为他的统治模式适用于整个世界，而其实际效果却是在削弱中国的制度。习近平绝对权力的基础是让民众走向富裕的承诺。而中国的社会制度兑现诺言的程度越低，社会主义就会进一步转向极权主义来确保自身的生存。

问题在于，强大或孱弱，怎样的中国更令西方恐惧呢？因为专制统治者陷入内政危机时，往往会在外交层面铤而走险。换句话说，随着中国经济的日渐疲软，对台动武的风险正在与日俱增。"

《新苏黎世报》发表长篇文章，对恒大、碧桂园等中国房地产巨头所面临的债务危机进行了分析：

"按照斯坦福大学经济学家许成钢的估算，中国房地产总值比美国和欧盟房地产价值总和还要高，而美欧经济体量却是中国的两倍。显然，地方政府有意吹大了地产泡沫，以缓解地方财政的燃眉之急。

北京大学经济学家佩提斯（ Michael Pettis）在X上发文写道：'在当前情况下，如果有谁相信不进行大规模市场清理，也可以照常发展下去，那么这种想法显然是近乎愚蠢的。'他表示，中国的房地产经济必须缩小至一个健康的规模。

一般认为，在经济整合过程中，政府可能会采取一些保护性措施进行干预，毕竟该行业同国民经济密切相关：建筑行业及其相关产业在中国国民经济总产值中的占比高达三分之一。而房地产危机本身就是一个定时炸弹：保守估计，仅碧桂园就有数十万套已经售出、但却面临烂尾风险的住宅。这背后是数十万个房产梦彻底破灭的家庭，这足以引爆社会动荡。"

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