德语媒体：习近平和普京的世界新秩序

（德国之声中文网）《南德意志报》驻北京记者发表题为"共造世界新秩序"（Projekt Neuordnung der Welt）的分析文章指出，普京和习近平之间保持至今的"男人友谊"，是一种互有目的性的伙伴关系。文章介绍习近平在69岁生日这一天与普京通了电话。

“这一通庆生电话表明，在（俄罗斯）入侵乌克兰四个月后，在战争的种种暴行之后，习近平依然力挺他的俄罗斯伙伴。中国国家主席首先把俄罗斯总统视为应对战略对手美国的一个盟友。这次通话同时也是两人间保持个人关系的证明。他们在过去10年间会面共38次，两人年龄相仿，据说很有共同语言。尤其对于普京来说，这一关系在面对西方制裁的背景下比任何时候都更重要。”

文章介绍了在西方制裁之下，中俄能源贸易的突飞猛进，以及过去数年间两国经贸关系的发展后指出，双边贸易很不平衡，俄罗斯出口到中国的原材料、食品等占总出口额的14.6%，而中国输往俄罗斯的汽车、机械、电子产品等工业品仅占中国总出口的2.8%。俄罗斯在贸易关系中处于弱势。作者接着写道：

“两位领导人尽管宣称‘友谊无上限’，但实际上这是一中互有目的性的关系。这也体现在习近平生日的那次通话上。在通话后，双方发表了对话的主要内容，尽管互不矛盾，却也颇有差异。

按照莫斯科的说法，北京表达了对进军乌克兰的支持，习近平强调了俄罗斯‘面对外部势力造成的安全挑战时，采取行动捍卫基本国家利益的合法性’。克里姆林宫在国际上备受孤立，而迄今的战事进展并没有预料的那般成功。来自最强大的邻国的支持信号由此显得十分重要，借此普京可以对内显示强大。

中方对习近平发言的总结则没有涉及北京在多大程度上认同这场战争。这一冲突对全球经济、对出口大国中国的经济景气都是一个负担。这一入侵不符合中国的直接利益。但中国在危机中支持俄罗斯这个伙伴，却的确是利益驱动的结果。

不过在国际上，中国还是力图维护一个热爱和平的国家形象，这也是为了不损害同欧洲国家和美国的关系。因此国家媒体CCTV没有为战争辩解，而是引述习近平称中国'积极促进世界和平，促进全球经济秩序稳定'，'以负责任的方式推动乌克兰危机得到妥善解决'。”

“双重游戏”

今年五月，中国从俄罗斯的原油进口量再创新高，比去年同期递增了55%，达到840万吨。至此，俄罗斯已取代沙特阿拉伯成为中国最大的原油供给国。柏林出版的《每日镜报》写道，“中国填充西方留下的真空，只不过是个时间问题”。该报指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国不仅没有谴责俄罗斯，而且忠实地站在莫斯科一边，照搬克里姆林宫的话语。

“中国的忠诚如今反映在能源供应量的提高上，这不过是符合逻辑的下一步。关键的一点是价格条件上有大幅度的优惠：俄罗斯向其伙伴提供的原油，价格仅为国际市场上普遍交易价格的三分之一。而推行以利益为主导的外交政策的北京，自然如人们所预料的那样，充分利用了这一新的权力地位。”

该报也注意到，对习近平和普京的通话，双方官方的新闻稿内容有所不同：“从这些细节上人们能明显看出中国政府走钢丝的难度：一方面要显示对莫斯科的忠诚，以赢得共同对付西方的盟友。另一方面北京又希望在国际舞台上被认可为一个促进和平的大国，同时避免成为国际制裁的对象。然而，从长远看这个双重游戏是玩不持久的。中国不可能贯彻所有的利益，说到底它们是相互矛盾的。”

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