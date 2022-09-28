德语媒体：习近平和“七上八下”

（德国之声中文网）德国慕尼黑《水星报》近日发表了题为：“中共二十大：社会主义的盛世和人事的烂摊子——习近平会得到他的第三个任期吗？”（Chinas 20. Parteitag: Sozialistischer Pomp und Personalrochaden – bekommt Xi seine dritte Amtszeit?）的文章。

作者Christiane Kühl指出，中国强人习近平希望在即将召开的共产党第20次党代会上获得另一个任期。要做到这一点，他必须清除一项已经实施了几十年的规则。

文章写道：“当习近平在2012年11月党的十八大结束时成为中国共产党（CPC）总书记时，当时59岁的他被认为相对缺乏经验，他的权力基础有限——主要是因为他周围的其他领导干部当时并不是他的盟友。”

“然而，在2022年10月16日开始的党的第二十次代表大会前不久，很明显：习近平完全没有打算离开。他已经上升为自‘伟大领袖’毛泽东以来最强大的中共领导人。2017年没有出现继位者。习近平将党内第二号人物李克强总理推到一边，并通过党内经济、安全或环境委员会的网络，简单地接管了后者的许多任务。为了继续担任两届以上的国家主席，习近平在2018年修改了中国的宪法。而现在，他正处于废除一个已经运作了几十年的党内规矩的边缘——69岁的他还要继续干下去。”

诠释“七上八下”

文章随后向德语读者介绍了中国政坛上的一个不成文的规矩，写道：“实际上，30年来一项名为‘七上八下’的非正式党规要求所有干部68岁退休。这是为了确保权力的制度性转移，而不像毛泽东时代那样进行残酷的权力斗争。许多高级干部对年迈的毛泽东也有不愉快的回忆：终身统治的弊端是显而易见的。从那时起，党的领导层几乎一直坚持这样做。但中国共产党从未在其章程中书面说明这一点。这种做法如今已经造成了损害——因为对习近平的计划几乎没有追诉的可能性。如果说共产党内部对习近平的权力野心有批评，那么至少在党外是看不到的”。

随后作者在“共产党幕后的夺权争位”的小标题下分析称：“尽管如此，党的领导层正面临着代际更迭。67岁的李克强总理理论上应继续留在政治局常委会，但预计会离开。另外两名成员分别是68岁和69岁，因此习近平的下面将出现一个空缺，党内对手在幕后已经为这个空缺争论了几个月了。”

谈及中共高层接下来的人事任命问题，作者随后援引德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的首席分析师何青山（Nis Grünberg）写道：“挑选过程比以前更加不透明。”这位专家指出：“以前，党内仍有不同的派别，你知道某些代表会从中升迁。”，其中包括前国家主席江泽民以商业为导向的上海派系，或者是习近平的前任胡锦涛以及李克强身边的更多以社会公平为导向的团派。“今天，实际上只有一个主要的习近平派系。那些属于其他派别的人晋升的机会较少”，何青山向慕尼黑《水星报》如是说。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



北京高层如何看待普京的核武威胁？

如果习近平成功步入第三任期，那么摆在他眼前最大的挑战除了国内与世界格格不入的新冠防疫政策以外，还有和俄罗斯的关系。德国《法兰克福汇报》向欧洲发出了警告，称“自由世界决不能向普京的核讹诈企图屈服。否则，他将把它变成一种商业模式。”

在一篇名为“稳住立场！”（Standhaft bleiben!）的评论文章中，作者Berthold Kohler向俄罗斯最近在乌克兰举行的所谓公投，以及俄罗斯单方面宣称对公投地区享有主权的做法提出了强烈批评。

谈及2022年2月24日开始这场俄乌战争，作者写道：“通过他的战争，普京摧毁了俄罗斯以前的商业模式：向西方提供石油、天然气、煤炭和其他自然资源，以换取大量的金钱和现代技术。这很快就会永远结束。波罗的海中被爆破的管道，不管是谁干的，都是一个象征。”

“欧洲正在痛苦地将自己的手臂从西伯利亚的能源输液管中抽出。它将不会再依赖俄罗斯的天然气和石油。莫斯科可能指望中国作为客户介入——如果有一天修建了通往的新管道。但这样一来，克里姆林宫自己也能感受到依赖性意味着什么。没有人可以从中国人那里免费得到任何东西。而北京永远不会像柏林那样天真。”

瑞士出版的德语报纸《新苏黎世报》也刊文认为普京的核威胁不过是一种叫嚣。柏林洪堡大学政治理论荣誉教授Herfried Münkler为该报撰文题为“普京的最后一张牌”。

在分析普京的核武威胁时作者写道：“如今有很多迹象表明，普京的核威胁不是认真的。首先：乌克兰在克里米亚对俄罗斯战机发动攻击时，他没有这样做。而当时从克里姆林宫的角度来看，俄罗斯的领土受到了攻击。其次，中国作为俄罗斯最后的重要盟友，对这种升级发出过警告，普京不可能无动于衷；第三，美国总统拜登在这种情况下威胁说西方会做出深远反应。普京已经把自己带到一个回旋余地已经变得非常、非常狭窄的境地。”

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