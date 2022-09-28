德语媒体：习近平和“七上八下”

中共二十大召开在即，如今习近平的强大权力能否打破“七上八下”这个中共党内不成文的共识？盟友普京的核威胁究竟有多大威慑力，这些都是德语媒体关注的内容。
（德国之声中文网）德国慕尼黑《水星报》近日发表了题为：“中共二十大：社会主义的盛世和人事的烂摊子——习近平会得到他的第三个任期吗？”（Chinas 20. Parteitag: Sozialistischer Pomp und Personalrochaden – bekommt Xi seine dritte Amtszeit?）的文章。
作者Christiane Kühl指出，中国强人习近平希望在即将召开的共产党第20次党代会上获得另一个任期。要做到这一点，他必须清除一项已经实施了几十年的规则。
文章写道：“当习近平在2012年11月党的十八大结束时成为中国共产党（CPC）总书记时，当时59岁的他被认为相对缺乏经验，他的权力基础有限——主要是因为他周围的其他领导干部当时并不是他的盟友。”
“然而，在2022年10月16日开始的党的第二十次代表大会前不久，很明显：习近平完全没有打算离开。他已经上升为自‘伟大领袖’毛泽东以来最强大的中共领导人。2017年没有出现继位者。习近平将党内第二号人物李克强总理推到一边，并通过党内经济、安全或环境委员会的网络，简单地接管了后者的许多任务。为了继续担任两届以上的国家主席，习近平在2018年修改了中国的宪法。而现在，他正处于废除一个已经运作了几十年的党内规矩的边缘——69岁的他还要继续干下去。”
文章随后向德语读者介绍了中国政坛上的一个不成文的规矩，写道：“实际上，30年来一项名为‘七上八下’的非正式党规要求所有干部68岁退休。这是为了确保权力的制度性转移，而不像毛泽东时代那样进行残酷的权力斗争。许多高级干部对年迈的毛泽东也有不愉快的回忆：终身统治的弊端是显而易见的。从那时起，党的领导层几乎一直坚持这样做。但中国共产党从未在其章程中书面说明这一点。这种做法如今已经造成了损害——因为对习近平的计划几乎没有追诉的可能性。如果说共产党内部对习近平的权力野心有批评，那么至少在党外是看不到的”。
随后作者在“共产党幕后的夺权争位”的小标题下分析称：“尽管如此，党的领导层正面临着代际更迭。67岁的李克强总理理论上应继续留在政治局常委会，但预计会离开。另外两名成员分别是68岁和69岁，因此习近平的下面将出现一个空缺，党内对手在幕后已经为这个空缺争论了几个月了。”
谈及中共高层接下来的人事任命问题，作者随后援引德国墨卡托中国研究中心（MERICS）的首席分析师何青山（Nis Grünberg）写道：“挑选过程比以前更加不透明。”这位专家指出：“以前，党内仍有不同的派别，你知道某些代表会从中升迁。”，其中包括前国家主席江泽民以商业为导向的上海派系，或者是习近平的前任胡锦涛以及李克强身边的更多以社会公平为导向的团派。“今天，实际上只有一个主要的习近平派系。那些属于其他派别的人晋升的机会较少”，何青山向慕尼黑《水星报》如是说。
如果习近平成功步入第三任期，那么摆在他眼前最大的挑战除了国内与世界格格不入的新冠防疫政策以外，还有和俄罗斯的关系。德国《法兰克福汇报》向欧洲发出了警告，称“自由世界决不能向普京的核讹诈企图屈服。否则，他将把它变成一种商业模式。”
在一篇名为“稳住立场！”（Standhaft bleiben!）的评论文章中，作者Berthold Kohler向俄罗斯最近在乌克兰举行的所谓公投，以及俄罗斯单方面宣称对公投地区享有主权的做法提出了强烈批评。
谈及2022年2月24日开始这场俄乌战争，作者写道：“通过他的战争，普京摧毁了俄罗斯以前的商业模式：向西方提供石油、天然气、煤炭和其他自然资源，以换取大量的金钱和现代技术。这很快就会永远结束。波罗的海中被爆破的管道，不管是谁干的，都是一个象征。”
“欧洲正在痛苦地将自己的手臂从西伯利亚的能源输液管中抽出。它将不会再依赖俄罗斯的天然气和石油。莫斯科可能指望中国作为客户介入——如果有一天修建了通往的新管道。但这样一来，克里姆林宫自己也能感受到依赖性意味着什么。没有人可以从中国人那里免费得到任何东西。而北京永远不会像柏林那样天真。”
瑞士出版的德语报纸《新苏黎世报》也刊文认为普京的核威胁不过是一种叫嚣。柏林洪堡大学政治理论荣誉教授Herfried Münkler为该报撰文题为“普京的最后一张牌”。
在分析普京的核武威胁时作者写道：“如今有很多迹象表明，普京的核威胁不是认真的。首先：乌克兰在克里米亚对俄罗斯战机发动攻击时，他没有这样做。而当时从克里姆林宫的角度来看，俄罗斯的领土受到了攻击。其次，中国作为俄罗斯最后的重要盟友，对这种升级发出过警告，普京不可能无动于衷；第三，美国总统拜登在这种情况下威胁说西方会做出深远反应。普京已经把自己带到一个回旋余地已经变得非常、非常狭窄的境地。”
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