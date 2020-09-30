德语媒体：习近平呼吁备战 美上将称中国或六年内攻台

（德国之声中文网）《南德意志报》援引中国媒体报道说，中国党和国家主席习近平呼吁军队在“我国安全形势不稳定性不确定性较大”的背景下，保持备战状态。中国媒体报道称，习近平在出席人大四次会议解放军和武警部队代表团全体会议时表示，“全军要统筹好建设和备战关系，做好随时应对各种复杂困难局面的准备，坚决维护国家主权、安全、发展利益，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。”

《南德意志报》写道，“本周四，人大会议将在为期一周的会议结束时，批准新路线的草案，以及今年军费大幅增加6.8%的预算。新华社援引习近平报道说，这事关‘加快打造高水平战略威慑’，解放军必须‘坚决维护国家主权、安全、发展利益。’军队必须强化创新驱动，以更大力度、更实举措加快科技自立自强。”

《南德意志报》文章指出，“中国军队推动现代化建设是在与美国和台湾紧张关系加剧、和印度发生边界冲突以及围绕东中国海和南中国海岛屿及海域纠纷不断的背景下。美军印太司令本周二就北京的军事力量发出紧急警告：据《卫报》报道，四星上将戴维森（Adm. Philip Davidson）在美国参议院军事委员会作证时称，中国可能在今后六年内入侵台湾。此外，他还担心，到2050年，中国将取代美国的国际领导地位。”

“双循环”令德国企业担忧

《法兰克福汇报》文章认为，中国的“双循环”新经济模式可能会威胁到德国企业。文章说：“习近平主席的经济内循环模式今后将更多让本国企业而不是外国供货商获益。外贸将是第二个循环，但只具有支持性作用。”

该报援引柏林墨卡托中国研究中心工业政策专家安娜·霍尔茨曼（Anna Holzmann）说：“短期来看，中国在很多领域将继续依靠进口，但中长期来看，该国将更重视独立自主。”

文章说，“这对德国企业是令人不安的消息，因为到目前为止，他们通过向这个远东的庞大帝国输出汽车、机械、化学品和运动鞋，每年为股东赚取数十亿。”

文章以大众汽车等品牌为例写道，大众去年在中国销售汽车390万辆，相当于全球销售量的41％。文章说：“预计中国不会明天就将德国供应商拒之门外。但国家主席要更注重自身市场的路线宣传无疑引起了人们的担心。安联全球投资公司中国问题专家史蒂芬·绍耶尔（Stefan Scheurer）表示："种种迹象显示将用更多替代产品取代进口。”

文章说，中国问题专家安娜·霍尔茨曼认为，到目前为止还更多是宣传口号，而不是具体计划，但是，“中国是认真的”，今后几个月里方案就会更加清晰。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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