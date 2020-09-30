 德语媒体：习近平呼吁备战 美上将称中国或六年内攻台 | 媒体看中国 | DW | 10.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：习近平呼吁备战 美上将称中国或六年内攻台

《南德意志报》以“中国主席再次呼吁军队备战”为题，关注了习近平3月9日对解放军和武警部队代表团的讲话，以及美军上将戴维森在国会作证时称中国最快可能在六年内入侵台湾的发言。《法兰克福汇报》文章认为，中国独立自主的新经济模式会给德国出口企业带来威胁。

China l Militärparade zur Feier des 70. Jahrestages der Gründung der Volksrepublik China

2019年10月1日，北京举行庆祝中华人民共和国成立70周年大阅兵

（德国之声中文网）《南德意志报》援引中国媒体报道说，中国党和国家主席习近平呼吁军队在“我国安全形势不稳定性不确定性较大”的背景下，保持备战状态。中国媒体报道称，习近平在出席人大四次会议解放军和武警部队代表团全体会议时表示，“全军要统筹好建设和备战关系，做好随时应对各种复杂困难局面的准备，坚决维护国家主权、安全、发展利益，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。”

《南德意志报》写道，“本周四，人大会议将在为期一周的会议结束时，批准新路线的草案，以及今年军费大幅增加6.8%的预算。新华社援引习近平报道说，这事关‘加快打造高水平战略威慑’，解放军必须‘坚决维护国家主权、安全、发展利益。’军队必须强化创新驱动，以更大力度、更实举措加快科技自立自强。”

China Peking | Eröffnung Jahrestagung Volkskongress | Xi Jinping und Li Keqiang

习近平、李克强出席人大四次会议开幕式

《南德意志报》文章指出，“中国军队推动现代化建设是在与美国和台湾紧张关系加剧、和印度发生边界冲突以及围绕东中国海和南中国海岛屿及海域纠纷不断的背景下。美军印太司令本周二就北京的军事力量发出紧急警告：据《卫报》报道，四星上将戴维森（Adm. Philip Davidson）在美国参议院军事委员会作证时称，中国可能在今后六年内入侵台湾。此外，他还担心，到2050年，中国将取代美国的国际领导地位。”

“双循环”令德国企业担忧

《法兰克福汇报》文章认为，中国的“双循环”新经济模式可能会威胁到德国企业。文章说：“习近平主席的经济内循环模式今后将更多让本国企业而不是外国供货商获益。外贸将是第二个循环，但只具有支持性作用。”

该报援引柏林墨卡托中国研究中心工业政策专家安娜·霍尔茨曼（Anna Holzmann）说：“短期来看，中国在很多领域将继续依靠进口，但中长期来看，该国将更重视独立自主。”

文章说，“这对德国企业是令人不安的消息，因为到目前为止，他们通过向这个远东的庞大帝国输出汽车、机械、化学品和运动鞋，每年为股东赚取数十亿。”

文章以大众汽车等品牌为例写道，大众去年在中国销售汽车390万辆，相当于全球销售量的41％。文章说：“预计中国不会明天就将德国供应商拒之门外。但国家主席要更注重自身市场的路线宣传无疑引起了人们的担心。安联全球投资公司中国问题专家史蒂芬·绍耶尔（Stefan Scheurer）表示："种种迹象显示将用更多替代产品取代进口。”

文章说，中国问题专家安娜·霍尔茨曼认为，到目前为止还更多是宣传口号，而不是具体计划，但是，“中国是认真的”，今后几个月里方案就会更加清晰。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

白宫顾问: 中国10到15年间或将有能力攻台

美国白宫安全顾问奥布莱恩周五呼吁台湾强化军事能力，以应对未来可能面临的攻击和恐吓。奥布莱恩指出，中国在10到15年间或将有能力采取攻台军事行动。  

国防预算增长引关注 北京：天下并不太平

中国国防预算增长6.8%，令人回想起过去这段时间中印冲突、南海争端、岛屿领土问题等因素，其中，因应台海局势更是中国解放军未来的重点项目。  

专访：中国军费高不高 关键看和谁比

中国公布的年度预算草案显示，中国国防预算大约为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%，增幅略微高于去年。长年关注中国军事问题的德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思指出，中国军费目前远低于美国，但是中国军事威胁依然现实存在。  

墙外文摘：中国能找到“不攻台”的借口吗？

有评论指出，中共并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。  

中国新修《国防法》 将为“发展利益”而战

再过几天，中国政府于今年年底审议修订后的《国防法》将开始执行。在新增内容中强调“中华人民共和国奉行防御性国防政策”的同时，也在其中规定中国以后会因“发展利益”进行军事动员。  

德语媒体：中国经济新战略给德国敲响警钟

在这个动荡的2020年，新冠危机让不少德国经济界人士意识到过度依赖中国造成的风险。《法兰克福汇报》的客座评论指出，北京提出的经济发展“十四五规划”以及2035年远景目标，都应该令德国企业提高警惕。  

相关内容

China | DF-26 Raketensysteme wähend Militärparade

专访：解放军５年内没有实力攻台 30.09.2020

中国近日军演不断，武力犯台的预测也愈来越多。德国之声专访台湾前海军舰长吕礼诗，他从军事专业上来看战事可能性，以及美国接下来会采取的策略。

China Peking Kommunistischer Parteitag

客座评论：中国下一个五年要做什么 26.08.2020

五年计划是中国保留下来的计划经济时代调控经济和社会的一种中长期计划手段，今年用官方的话说，除了是中共第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是"十三五规划"的收官之年，明年是第十四个五年计划的开局之年，10月召开的中共五中全会，按照惯例，将讨论"十四五规划"的制定。

China Präsident Xi Jinping

客座评论：五中全会，习近平的个人胜利 30.10.2020

中共今次五中全会，某种意义上可以视作习近平的个人胜利，这不仅表现在两个计划在习的主导下制定，更重要的是，全会公报用一大段篇幅肯定和颂扬习带领中共在十三五取得的辉煌成就，用公报的语言说，“实践再次证明，有习近平同志作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵……我们就一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻”。此种表述是以前没有的。

广告