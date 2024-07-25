德语媒体：习近平变成中东总教父？

哈马斯和法塔赫在北京发表联合声明，依然是德语报刊关心的话题。波恩《总汇报》认为，中国对中东的影响力在上升，对于西方而言则绝非好消息。《每日邮报》也指出，联合声明本身对和解进程贡献不大，但中国影响力却显著上涨。

中国是否会更为积极地插手中东事务？ 图像来源: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）波恩出版的《总汇报》以“法塔赫与哈马斯联合声明中的空洞词藻 ”为题，刊发评论指出，这份声明的最大亮点就是签署地点是北京，这意味着中国对中东的影响力在上升，对于西方而言则绝非好消息。

“这条新闻仿佛就是来自平行时空：法塔赫和哈马斯的代表在北京就组建加沙地区和约旦河西岸地区的巴勒斯坦联合政府达成了共识。哈马斯的一名代表甚至说这是‘历史性时刻’，仿佛双方签署的这份充满空洞辞藻和宏大许诺的声明真有一丝一毫的改变现实的可能性。”

“真正的现实是这样的：几十年来，法塔赫和哈马斯不共戴天，冲突让许多人都失去了生命。为了夺取加沙政权，哈马斯的人曾经把法塔赫官员从高楼上推下。此后，双方多次高调宣称要和解甚至组建联合政府，但都没有实际行动。如今的局面下，这样的计划更显荒谬：自从哈马斯去年10月发动恐怖袭击以来，以色列正在对加沙的哈马斯组织开战，并将军事上、政治上消除哈马斯的权力作为其公开目标。作为一个组织、一种理念，哈马斯固然会比这场战争更为长久。但是在去年10月7日的暴行后，以色列将会采取一切手段来阻止哈马斯参与到加沙的巴勒斯坦政权中。”

“也许，这条新闻最有趣的地方就是其来源地：北京。在一年多前，中国已经促成了伊朗与沙特阿拉伯和解。经济层面上，中国很早前就开始在中东扩大经营；如今，政治影响力似乎也随之而来。对于西方而言，这可能不是什么好消息。”

去年4月，沙特阿拉伯和伊朗在中国宣布和解 图像来源: Iran's Foreign Ministry/WANA/REUTERS

维尔茨堡出版的《每日邮报》以“中国已经可以将自己视作世界强国 ”为题，刊发评论指出，北京能够将包括敌对多年的法塔赫、哈马斯在内的巴勒斯坦各派系聚拢在一起，就足以证明其对中东事务的巨大影响力，习近平和普京也正在成为攻击以色列的中东恐怖分子背后的总教父。

“去年把宿敌沙特阿拉伯和伊朗拉到谈判桌上的中国，如今又让敌对多年的法塔赫、哈马斯等巴勒斯坦各派别发表‘结束分裂’、‘加强民族团结’之宣言，并以组建包括加沙、约旦河西岸、耶路撒冷在内全部巴勒斯坦领土的临时民族和解政府为既定目标。”

“当然，我们不应该沉溺于这样的幻想：声称拥有加沙的哈马斯和统治约旦河西岸的法塔赫之间根深蒂固的敌视已经终结。即便中国也无法用一张吸水纸吸干仇恨的海洋。令人印象深刻、同时也令人恐惧的一点则是：北京如今在中东地区所拥有的举足轻重的影响力。”

“谁能让伊朗和沙特阿拉伯、然后是哈马斯和法塔赫做到谈判桌前并发表联合声明，谁就能认为自己是世界强国。普京、习近平宣扬的‘国际新秩序’，由此正在中东成型：在地区范围内，伊朗负责协调、组织、资助‘抵抗轴心’抗衡以色列，毕竟伊朗已经是哈马斯、真主党、胡塞武装背后的支持者；在国际政治舞台上，俄罗斯和中国则是‘抵抗轴心’背后的支持者。习近平和普京就是针对以色列的中东恐怖主义背后教父的教父。”

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