德语媒体：习近平何以要让年轻人学会"吃苦"

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，党和国家最高领导人习近平对年轻一代的期望，可以帮助外界了解中国领导层对当前经济局势的研判：十年前习近平还曾号召年轻人要有雄心壮志，以创新精神推动国家的繁荣富强。而十年后的今天，习近平却在要求年轻一代要像他一样"学会吃苦"。这篇题为《中国人何以要学会"吃苦"》的评论写道，

"不堪回首的三年防疫期过后，中国本应以满血复活的形象成为今年最大的惊喜。而现如今，中国央行不得不恳请各方对短暂复苏后再度陷入疲软的经济保持耐心。外国对中国产品的需求不断减少，五月的出口数据又一次下滑。

但中国所面临的问题，并非国际市场的疲软，而是内需的不景气。这不仅仅表现在不断下跌的生产者价格指数上。正如摩根大通总裁戴蒙（ Jamie Dimon）在上海所发出的警告那样，政府发布不确定信号，中国人就不会进行投资。下一轮零售业数据是否会有所改善，谁都没有把握。由于中国人购买汽车的数量远远低于预期，政府推出了新的补贴计划。中国人的手机上每隔几分钟就会收到提供贷款的促销信息。只需按一下按钮，就可获得招商银行的259000元五年期贷款。

但统计数据却显示，大量的现金都被放进了储蓄账户，并没有进入经济流通领域。这倒也不足为奇，毕竟社交媒体上对失业的恐惧已经成了压倒性的话题。阿里巴巴现在的做法也加剧了这种担忧：这家名义上的因特网私企宣布将大规模裁员，而来自经济圈的消息称，阿里巴巴裁员是政府的愿望。被裁人员离开位于东部沿海城市的经济中心，重返内地城市，虽然他们的薪资会减少，但却有利于推动当地经济的发展。而大公司则可以转而招聘大学毕业生入职，以遏制足以威胁政权稳定的青少年失业问题。"

评论指出，中国政府以减少基建项目、提高房地产开发公司的贷款门槛等手段，试图恢复对经济领域的管控，这样做必然会导致经济增速的放缓，但减幅如此之大，却令人震惊。

"过去十五年来，政府一直在鼓励民众消费，但收效甚微，而促进消费现在已经成了政府走出困境的唯一出路。迄今为止，中国人仍会将收入的三分之一用于储蓄，储蓄占比是美国人的三倍。美国人的消费在整个国民经济生产总值中的占比高达80%，经济保持稳定增长，而中国的消费占比则不足50%。如果不想以发放购物券的方式刺激消费的话，那么，中国政府就必须提振经济，以便提升民众的收入和信心。

习近平呼吁民众要为吃苦做好准备，让人有理由对他提振经济的意愿表示怀疑。实施必要改革，以便让中国消费者的钱袋子鼓起来，变得更加遥遥无期了。相反，一旦中国在不远的将来攻打台湾，那么中国党和国家领导人就确实将中国带入一个新的、漫长的苦涩时代。"

周一，瑞典世界和平研究所发布的全球核武报告显示，中国的核弹头数量在过去十年当中增加了20%。《日报》就此发表评论写道：

"批评者也许会说，美俄的核武数量仍然是中国的十倍。但这种观点不但难以服众，其保质期也非常有限：因为截至2030年，中国就有可能一跃成为世界头号核武大国。而更重要的则是中国扩充军备的动机。显而易见，中国扩充军备同地缘政治的紧张关系是密不可分的：中南海确信，西方会极力遏制中国的崛起，台海争端甚至会令美国不惜一战。

但这一切还不足以说明问题。毕竟中国已经拥有足够的有效威慑能力：中国拥有的核武器，足以使该国在遭受第一波核打击时得以幸存，并实施报复。

中国继续扩充核武的一个可能原因是，未来一旦发生冲突，中国会将核武器作为施压手段。周边国家对这一风险已经有了充分的认识：在数十年后，韩国重新开始了有关是否研发本国核武器的讨论。其他国家很有可能也会相继跟进。"

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