德语媒体：习近平体制

（德国之声中文网)这篇题为《习近平体制》的文章指出，对习近平的评价，中国国内和西方有着极大的反差。在中国，官媒极力打造习近平光辉的领袖形象，而在西方，拘押维吾尔人的再教育营、对异议人士的强力打压以及遍布全境的监控系统，都给习近平的领导人形象蒙上了阴影。文章写道：

"毫无疑问，2013年春季习近平当选中国国家主席以来，这个14亿的人口大国已经发生了根本性的变化。六年的时间里，他聚敛的权力之多，毛泽东之后无人能比。习近平不仅控制着外交权、同时也掌控着经济、军事以及国家安全。除此之外，他还首次得以将大国野心扩展至境外，比如南中国海和一带一路项目。以前由一小撮政治局委员把持的中国政治，现在几乎完全由一名政治明星所掌控。

这位中国政治强人的地位是多么的稳固，在2018年春季的人大会议得到了充分体现。2970名人大代表一致推举习近平再度连任国家主席。而在此前类似的投票表决中，总会出现个别的否决票或弃权票。更有甚者，习近平还取消了对国家主席任期的限制，理论上讲，习近平可以终身担任国家主席。"

文章写道，习近平及其家人也在所谓的"文化大革命"中受到冲击，但这段经历，似乎并没有影响到他对中国共产党的忠诚。相反，为了捍卫党的领导地位，习近平全面加强了对国家的管控。文章写道：

"在这股前所未有的管控狂潮中，习近平为首的中共也收紧了批判性媒体的缰绳。互联网也同样无法逃脱党细致入微的审查：无论是推特、脸书、谷歌，或是纽约时报，大多数来自西方的新闻平台都无法在中国大陆浏览。

但是，习近平体制似乎也出现了裂痕。去年，来自共产党权力高层的403页内部文件被交给了《纽约时报》，文件披露新疆大规模拘押穆斯林少数民族的情况。与政府秘密遭泄露同样令人惊讶的是泄密者的动机。纽时报道称，泄密者来自体制内，他希望以此向习近平施加压力，迫使他为其政策承担道义责任。但党内反习力量究竟有多强大，记者们则无从知晓。他们同样也无法搞清楚，中共党内的派系分布以及政府的决策过程。"

习近平治下的中国，对内加强管控的同时，与欧盟和美国的关系也更加具有挑战性。《世界报》发表以《第二次冷战》为题的评论，分析了当前中美欧关系的现状。评论写道：

"在政见高度分化的华盛顿，对华不再退让却成了政界为数不多的共识之一，因为美国不希望落在中国后面。而另一个原因则是，中国开放政策的严重倒退，这也促使越来越多的欧洲人开始抵制北京提出的权利诉求。习近平领导下的中国，所有谨慎取得的改革成果都化为乌有，比如逐步推行党政分开，以及领导人任期设限等等。只要习近平本人愿意，又没有人去推翻他，他就可以终身执政。

而技术发展为专制制度带来的可能性则更为可怕。中国正在打造全面监控的国度，而新疆对穆斯林少数民族的打压就是这一监控制度的实验室。经济发达、技术先进的监控式独裁，这一另类的政治制度引发了西方的极大不安。同当今的中国显然无法建立共同的自由秩序，而这恰恰是中国发生巨大变化前，西方所抱持的期望。"

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