德语媒体：习近平会普京 联手对抗西方

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京近期在一场经济论坛上讲述对蓬勃发展的亚太地区的愿景，期许该地区国家成为"新的经济和技术增长中心"。而下周他将在乌兹别克斯坦会晤中国国家主席习近平，与俄罗斯最重要的合作伙伴一起深化他对未来的蓝图。

德国《商报》在"协议反西方-习近平和普京将在乌兹别克斯坦会晤"一文中写道："政治观察家认为，这次会晤具有高度的象征意义。习近平已经两年多未曾离开中国。他的第一次外访将会见普京，这被视为对俄罗斯的明确承诺。"

"在乌克兰战争期间，中国政府自诩中立，实际上在很多方面支持莫斯科的立场，反对北约东扩、指责美国挑起紧张局势，谈及俄罗斯的'正当安全关切'并谴责西方的制裁非法。此外，中国当局还拒绝将俄罗斯的行动称之为入侵，并避免谈论战争。"

文章写道，美国众议院议长佩洛西日前访问台湾，加剧中美紧张关系；政治观察家认为，这更加促使北京希望通过与俄罗斯结盟，强化与西方竞争的实力。

作者指出，在西方国家，人们越来越担忧中俄将在政治、经济和军事上更加紧密合作。"而根据政治观察家的看法，经济合作比军事合作更重要。鉴于西方的制裁，中国正成为俄罗斯最重要的贸易伙伴，北京则主要对俄罗斯作为原料供应商感兴趣。"

文章最后指出，11月将在巴厘岛举行的G20峰会也显示出双方目前的伙伴关系密切程度。据东道主印尼总统维多多表示，普京和习近平都有意出席。"双方联手将能制衡集结的西方政治高层势力-这是世界日益两极化的迹象。"

《慕尼黑信使报》的报道也认为，"习普会"是一次具有象征意义的会晤。该报指出，近年来，俄罗斯与中国的军事合作不断增加，在经济上也不断靠拢。虽然八月份中国对外贸易的增长势头较上月减缓，但与俄罗斯的贸易增长强劲。

"专家表示，两国经济合作是双赢局面：俄罗斯拥有许多中国急需的原材料，而中国拥有俄罗斯希望从中受益的技术知识。"

"最重要的是，中国和俄罗斯在意识形态上越来越接近。几个月来，北京一直声称，北约和尤其是美国对于乌克兰战争升级负有责任。在冲突开始时，中国散播了一些来自俄罗斯的虚假报告，例如指控美国在乌克兰设有生物武器实验室。迄今北京尚未谴责这场战争。作为回报，在佩洛西访问台湾后，克里姆林宫支持中国在台湾冲突中的强硬立场。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。