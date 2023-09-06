 德语媒体：习近平为何缺席G20？ | 媒体看中国 | DW | 06.09.2023

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德语媒体：习近平为何缺席G20？

本周一传出的消息称，中国最高领导人习近平将不会出席周末开幕的G20峰会。虽然中国官方并没有说出具体原因，但习近平上台后首次缺席G20峰会，仍引起了德语媒体的广泛关注。

Indien und China werfen sich gegenseitig die Journalisten

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，习近平缺席G20峰会是向世界发出的一个明确信号，即中国在外交领域变得日益谨慎和孤立。这篇题为《习近平缺席G20标志着中国外交的转折》的评论写道：

"习近平不去参加G20峰会也有其内政原因。中国正在面临一场严峻的经济挑战，统治精英中腐败猖獗，青年失业率居高不下。由于各项权力高度集中在习近平一个人身上，一旦习近平出访，整个党政机构就将无法正常运作。中国国内已经离不开习近平。

而如果去参加G20峰会，习近平将不得不面对一系列敏感和不可控制的局面。与会国家中，有些国家同中国存在争端，另外一些国家的对华政策则在过去几年中明显变得强硬。而峰会期间，习近平想必很不愿意同下列国家的首脑举行双边会谈：

日本：过去几周来，由于福岛核废水问题，一场反日浪潮正在席卷整个中国。

印度：中印在喜马拉雅山区一直存在边境争议，近来中国发布新版官方地图后，中印关系更加恶化。如果习近平宣布与会，对东道主印度来说，无疑是一场外交胜利。

美国：美中之间正在进行一场涉及多个层面的大规模交锋。中国对台湾咄咄逼人的文攻武吓，在南中国海的军事化进程，中国现在所面临的经济困境，以及中国在俄乌战争中对俄罗斯的支持，都有可能会成为G20峰会期间中美首脑会晤中的议题。"

评论指出，此次习近平缺席G20峰会，并不是要向同样无法赴会的普京表示声援，而是想避免在峰会上就俄乌战争问题上选边站的尴尬。

"在中国国内精心安排的国宾会晤中，以及在由中国主导的多边会谈中，习近平才显得更有把握应对这类敏感话题，今年八月在南非举行的金砖峰会就属于这种情况。金砖峰会上，一切都以中国为中心，习近平也取得了成就：随着六个新成员国的加入，金砖国家人口已占到全球总人口的一半，形成了制衡西方的力量。而这也符合北京的一贯立场，即东方正在崛起，而西方正在衰落。从某种程度上讲，尽管金砖峰会是在南非举办的，但北京才是真正的东道主。

《新苏黎世报》：尽管金砖峰会在南非举办，但北京才是真正的东道主。

《新苏黎世报》：尽管金砖峰会在南非举办，但北京才是真正的东道主。

据《南华早报》周一报道称，中国方面认为习近平能否参加今年11月在旧金山举行的亚太经合组织峰会也还没有定论。中方称，美国应首先展现出'切实的诚意'。种种迹象显示，习近平谨慎而日趋孤立的外交政策仍会继续下去。"

对于习近平缺席印度G20峰会，对中印关系可能产生的影响，《商报》发表评论称：

"新德里方面认为，除了俄乌战争议题之外，习近平不去印度赴会想必也同印度自我标榜为'全球南方之声'有关。

中华人民共和国也想扮演'全球南方之声'的角色，习近平此前出席南非金砖峰会时就证明了这一点。在争夺新兴国家盟友的竞争中，习近平显然不想成为印度总理莫迪在国际舞台上的陪衬。

而对莫迪来说，习近平缺席G20峰会同样也是一次机遇。本周末的G20峰会上，莫迪不仅可以以唯一一个'全球南部之声'的身份亮相，而且还可以成为'理性之声'的化身，即全球风云变化莫测之际，印度不会逃避自己的国际义务。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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