 德语媒体：习近平为何如此紧张？ | 媒体看中国 | DW | 02.11.2023

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德语媒体：习近平为何如此紧张？

天安门广场戒备森严，成千上万的警员在北京市内巡逻警戒。网络上一些同中国前总理李克强相关的视频和贴文被悉数删除，一首并不热门的歌曲也突然遭禁。一位前总理的突然离世，为什么会让北京如临大敌呢？

China Li Keqiang

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，中共高层人士的去世，总是会引发北京当局的恐慌。前总理去世一个星期以来，中国的安全力量一直处于最高戒备状态。这篇题为《习近平如此紧张事出有因》的评论写道：

"这反映出了党和国家领导人习近平草木皆兵的心态。而他如此紧张，也是事出有因的。因为高层政治家的死亡，是民众可以公开表达政治意愿的、为数不多的机会，因为政府总不能禁止人们表达哀悼吧。但哀悼有时也会演变成借题发挥的契机。中华人民共和国历史上，已经有两位高层人士的去世，引发了最终以暴力收场的抗议浪潮。

1976年，开国元首毛泽东时代长年担任总理的周恩来去世之后，当局曾试图禁止人们的公开悼念活动，但效果适得其反。数月之后，追思逝者的传统节日清明节到来之际，包括农民、工人、党政干部和军人在内的数十万人聚集在天安门广场，一方面是表达他们对已故周恩来总理的缅怀，但同时也是要诉说他们对毛泽东发起的残暴的文化大革命的不满。几天后，发生了警民冲突，数百人被捕。

1989年，最终以大屠杀收场的天安门民主运动，其导火索也是中共高官的去世：1980年至1987年担任中共总书记的胡耀邦。胡耀邦被认为是改革者、知识分子的朋友和邓小平的得意门生。1987 年，党内强硬派将1986 年和 1987 年的学生抗议活动归咎于胡耀邦，并最终推翻了他。但对民众而言，胡耀邦已成为一个更人性化政党的象征。"

1989年，中国前总书记胡耀邦之死引发的抗议浪潮，最终遭当局血腥镇压。

1989年，中国前总书记胡耀邦之死引发的抗议浪潮，最终遭当局血腥镇压。

《新苏黎世报》的评论指出，虽然李克强总理任内建树不多，也对习近平的政策听之任之，但很多中国人仍将李克强视为习近平的对立面。因为同出身显赫的红二代习近平不同，李克强出身平民家庭，这使他更容易得到普通人的身份认同。

"李克强代表着实行改革开放的中国，而习近平已经在很多程度上背离了改革路线。官方媒体称，李克强因突发心脏病意外离世。但他的死恰逢敏感时期。因为现在值得批评的事情实在是比比皆是。低迷的经济形势令民众感到不安，而习近平蔑视人性的清零政策更令大家心有余悸。展望未来，很多人忧心忡忡。

但李克强之死想必也不会对习近平的统治地位构成严重威胁。现在并没有出现大规模抗议浪潮的迹象：同周恩来和胡耀邦时代不同，现在的国家安全机器拥有了一套万无一失的数字监控系统。对于如何处理高级官员的后事，也有了一套事无巨细的规范流程。党的领导层以官方讣告的形式向 '忠诚的共产主义战士 '李克强表达了敬意。本周四举行遗体告别仪式，下半旗致哀。之后，此事可能也就尘埃落定了。"

周四，中国官方在北京为前总理李克强举行了追悼仪式。《每日新闻》发自北京的报道写道：

"观察家普遍认为，由于公开的悼念活动可能会引发抗议浪潮，所以执政的中国共产党也面临着挑战。中国网络中，反映李克强对改革及民营经济立场的视频和贴文都已被删除，这类表态显然令习近平相形见绌。

合肥的李克强故居前，悼念的人群络绎不绝。

合肥的李克强故居前，悼念的人群络绎不绝。

在微博中，关键词'可惜不是你'已经被禁。这本来是个歌名，但审查部门显然很担心这个歌名会引起同习近平有关的联想。过去几年当中，世界其他国家政治家去世时，也曾有网友将这首歌上传网络。

李克强是北京大学的经济学博士，曾被视为担任中共总书记的热门人选，但在习近平的挤压之下，李克强被逐步边缘化。习近平就任总书记后，李克强出任总理，成为中共高层的第二号人物。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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