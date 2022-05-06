德语媒体：习近平为何仍力挺普京？

（德国之声中文网）德国编辑部网络（ RND ）周五（5月6日）发表文章分析中国国家主席习近平迄今还在支持俄罗斯总统普京的原因。文章在开头写道："在多国对莫斯科实施破坏性的制裁后，中国国家领导人立即下令对本国经济体系进行地缘政治的'压力测试'。他们想弄清中国对西方类似制裁的耐受力。因为北京也可能在不久的将来陷入同样的境地：中国国家主席习近平越来越公开地表示要统一'叛乱省'台湾--必要时甚至动用武力。"

这篇题为"'友好无止境'还是务实联盟？习近平为何仍力挺普京"（Grenzenlose Freundschaft" oder Zweckbündnis? Warum Xi Jinping immer noch zu Putin hält）的文章认为，习近平对普京依旧忠诚是因为前者有更长远的愿景："改造西方的世界秩序，为此，北京和莫斯科需要彼此。"

文章继续写道："这是对中国官媒几乎完全套用俄罗斯官方宣传的唯一解释。在对中国民众的宣传中，这场战争被称为主要由美国挑起的'军事行动'。"

定于一尊？

这篇文章的作者Fabian Kretschmer还认为："两国之间的密切关系也有个人因素：习近平和普京可谓神交。两人都缅怀苏联的垮台、鄙视西方的衰落、反对独立的媒体。他们是同代人，亲历过贫困，都是在强人父亲的影响下成长起来的。"

"除了拥有相似的人生经历，这两位国家元首也意气相投：在过去的十年里，他们见了38次--在会面期间，他们一起做饭、庆祝生日、喝伏特加酒。"作者接着指出："但恰恰这种个人的亲密关系很快就会被证明具有欺骗性。正如如今灾难性的'清零'政策一样，中俄友好关系也与习近平本人密切相关。这在官方宣传中是无懈可击的。因此，中国政府现在很难纠正这一已经采取的路线。"

俄中友好并非无止境？

俄乌战争已经进入第三个月，作者观察到："人们也清楚地看到，所谓的'友好无止境' 还是有局限性的。截至目前，没有迹象表明中国正在向莫斯科提供直接军事援助。此外，中国公司也并没有公开违反现有的制裁。尽管莫斯科目前正在亚洲市场上以创纪录的折扣出售其'黑金'石油，但中俄之间依旧尚未签署新的石油合同。"

德国编辑部网络的文章还认为："尤其现在，中国的经济无法承受任何来自国外的潜在制裁。 由于持续封控，该国正面临着历史性的低增长状态。"

然而，文章最后强调："在任何情况下，北京都不会放弃其莫斯科的盟友。因为在日益分化的世界秩序中，这两个国家比以往任何时候都更需要彼此。"

观看视频 08:58 「不设限」的中俄友谊 红线在哪里？

"中共党内对习近平的不满与日俱增"

德国"焦点在线"也关注了中国目前所处的"双重僵局"：清零政策和对俄罗斯的支持，发表了国际事务学者Alexander Görlach的客席分析文章。文章写道："在习近平的帝国里，反抗领导层的可能性很小，但在中国高层统治精英内部，就习近平对俄罗斯的支持并非没有争议。尤其因为中国一直坚持尊重其他国家的主权，对习近平的轻声批评者认为，所以现在不能支持俄罗斯这样一个破坏这一权力的国家。"

文章作者认为："这里，批评者主要关注的是中国在国际舞台上的表现。在美国的领导下，自由世界已经站在了乌克兰一边。这里没有提到的是，中国与大多数邻国都有领土争端。该国甚至在2020年与印度发生了小规模的边境冲突。但相关批评并不是关于这种明显的矛盾，而是关系到中国的未来。因为北京所处的双重僵局或将导致一场彻底的灾难，也就是当中国因为支持俄罗斯而受到制裁的时候。"

因此，文章总结道："中共领导层向世界发出了迟疑的批评性话语，意在微妙地表明，并非所有人都支持习近平亲近普京的政策，他们当然也不想与俄罗斯同归于尽。习近平希望在今秋的中共全国代表大会上寻求第三任国家主席任期。他对俄罗斯的致命立场和糟糕的新冠防疫策略可能会影响其计划。这对世界和习近平统治下不自由的中国的受压迫的人民来说，确实是个好消息。"

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