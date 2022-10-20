德语媒体：习近平不是一个"历史的偶然失误"

（德国之声中文网）据德广联报道，在内阁6个相关部委一致反对的情况下，德国总理肖尔茨仍然执意允许中资入股汉堡港集装箱码头。这一态度在德国媒体中受到质疑和批评。《世界报》发表题为"德国梦游般踏进中国的陷阱"的文章指出：

"就像默克尔政府对俄罗斯可能入侵乌克兰的警告置之不理一样，（中国）对台湾发出的明确危胁似乎也不会让现任政府的对华政策发生根本的转向。多年来，尽管有种种警告，德国联邦政府并没有减少对俄罗斯的依赖性。现在看来，面对北京，德国也将梦游一般踏入同样的依赖陷阱。

中国已经是德国最重要的贸易伙伴，德国经济对中国的依赖性远大于对俄罗斯。但目前看来，并没有明确的意愿或计划来改变这一点，尽管联邦政府宣布2023年将推出新的中国战略，其对北京的立场与默克尔执政时期相比会更具批评性。"

据德国媒体此前的报道，德国总理肖尔茨将于11月访问中国。对此文章写道：

"肖尔茨计划中的北京之行，将是中国因新冠疫情闭关锁国3年后迎来第一位G7成员国领导人。德国总理此行发出的信号是'生意一切照旧'。德国工业界注意到了这一点，并加大了对中国的依赖性。今年9月，化工巨头巴斯夫（BASF）在中国南部的湛江启用了一处规模巨大的生产基地。至2030年该公司将在那里投资100亿欧元 ，这是德国企业有史以来在中国的最大投资。到2020年代末期，巴斯夫营收增长的三分之二将来自中国。德国汽车工业也同样继续在中国大笔投资。

与此同时，中国对台湾的言辞和军事危胁日甚一日。作者指出，对俄罗斯的依赖使得德国政府在乌克兰危机中的行动能力大幅受限，而一旦要制裁中国，对德国经济造成的后果要严重得多，因为中国几乎垄断了稀土等众多关键原材料的供应链。文章写道:

"在发生冲突的情况下，中国会在政治上利用这一点，也因此希望扩大这一依赖性，正体现在北京收购汉堡港股份的计划中。联邦议院内政委员会负责人、绿党议员埃默里希（Marcel Emmerich）对后果发出警告：'我们的关键基础设施不能成为他人地缘政治利益争斗中的皮球。欧洲是一个强大的贸易和经济区，我们的港口属于应受到特别保护的设施。'他补充道：'就像加布里尔（Sigmar Gabriel，德国前经济部长）当年把天然气存储站卖给俄罗斯，肖尔茨现在一定要把汉堡港部分码头卖给中国人。社民党人显然没有吸取任何教训。"

中国欧盟商会主席伍德克

中国经济"肯定不能"超越美国

中国欧盟商会主席伍德克（Jörg Wuttke）接受《法兰克福汇报》专访，分析中国目前的令人悲观压抑的经济形势和社会氛围。记者问到"认为中国是一个对经济界友好的国家，是否本来就是一个不切实际的幻想？"

伍德克表示："对中共来说，稳定一直都是优先事项，就像人们1989年在天安门屠杀事件中看到的那样。习近平不是历史的一个偶然失误。是党选中了他来重建秩序。当然人们无法预料到他会成为一个独裁者。在邓小平掌权的时候，信条是让人们富起来。在习治下发生了根本的转变。现在中国对外立场强硬，（对内）要让所有中国人挣钱一样多。在此背景下，一些曾推动了经济发展的人，比如阿里巴巴的马云，受到了整治。过去10年里，中国的共产主义色彩无疑更浓厚了。"

被问到在坚持"清零"政策的情况下，难寻出路的中国经济还能否超越美国时，伍德克确信"肯定不能"："我们已经看到在今年，中国经济增长速度已经低于美国。中国面临跌入'中等收入陷阱'的危险。"但他同时建议德国经济界以"务实"态度审视自己对中国的依赖性到底有多大。"讨论中国产品的替代方案，目前不是正确的时间点。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。