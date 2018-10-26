德语媒体：习身上有多少邓的影子？

四十年前，中国在邓小平的主导下开启了改革开放进程，这一政策给中国带来了惊人的变化。《南德意志报》就此发表评论，将邓小平和习近平作了一番比较。这篇题为《习近平身上还有多少邓小平的影子？》的评论写道：

"华丽的词藻和画面，中心人物则总是一个人：习近平。常看《新闻联播》的人都对每天晚上19点这档以习近平为主的社会主义式宣传习以为常。然而，上周末的新闻联播节目即使对那些习以为常的老观众来说，也感到有些难以适应。第一条新闻就持续了22分钟：为习近平南巡大唱赞歌。画面上习近平同人们握手致意，参观工厂，并以不无夸张的口气说； '我再一次来到深圳，就是要告诉全世界：中国改革开放的进程不会停止。'"

深圳已经成了中国改革开放政策的象征

评论写道，深圳是一个极具象征意义的地方。四十年前，这里还是一个毗邻香港的渔村，现如今已经是1700万人口的大城市，并拥有全中国初创公司的17%。评论称，"四十年前中国开始了改革开放政策，而今天改革开放充其量只是一个宣传口号。"评论接着写道：

"没有邓小平小心翼翼的改革开放，就不会有中国今天的发展。习近平也就无法在深圳参观初创公司，更无法以邓小平再世般的阵仗进行南巡。然而，习近平身上究竟有多少邓小平的影子呢？在'闷声做事'方面，邓小平无疑是位大师级人物。他的哲学是，集中精力搞好中国的事情，在国际事务上避免锋芒毕露。他极力避免中国陷入混乱，避免重演毛时代那样的盲目个人崇拜。为此目的，邓小平主张修改宪法，将国家主席的任期限制在两届之内。

而习近平却在今年春季取消了这一限期。这样一来，只要他愿意，他就可以永远掌控权力。在他的领导下，中国发生了巨大的变化：这个国家变得越来越民族主义，越来越喜欢趾高气扬和耀武扬威。习成了个人秀的主角。报纸、广播以及党代会上，改革开放政策仍然会被不断重申，但却基本上只停留在宣传层面上。"

中国有句古话叫作："鹬蚌相争，渔翁得利"，相应的德国谚语则是，两个人吵架，总会有第三个人暗笑。《法兰克福汇报》的一篇评论认为，在中美贸易争端日益激化的今天，东南亚已经成了得利的第三方。这篇题为《偷笑的第三者》的评论写道："

"贸易冲突使得越来越多的经理人，其中也包括中国经理人，将目光聚焦在东南亚。今年头九个月，越南制造业获得的外来投资比去年增加了18%。而由于军人执政一直不被看好的泰国，外来投资竟增长了53%。菲律宾的外来投资今年前半年递增了整整六倍。而马来西亚新首相马哈蒂尔更是有了回绝中方巨额投资的实力。

有鉴于此，德国经济协会下周在雅加达举行的东盟和印尼投资研讨会席位被预订一空也就不足为奇了。为了寻找新的生产基地和商业网络，一些前不久还遭排斥的政府突然变得倍受欢迎了。欧盟曾一度宣布中断同泰国军政府的自由贸易谈判，然而随着泰方宣布举行选举，尽管这是一次并不符合民主标准的选举，有关谈判竟得以重新启动。同样成为投资热点还包括：光天化日之下在柏林绑架本国公民的越南，以及其总统公开呼吁枪杀毒贩的菲律宾。经济现实给东南亚带来了事前无法预料的机遇。"

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