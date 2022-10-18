德语媒体：习的中国与习的世界

继毛泽东之后，现年69岁的习近平极有可能成为首位开启第三个任期的中国党和国家领导人。同毛泽东时代不同的是，今天的中国已经发展成为试图重塑世界格局的经济和军事大国。
（德国之声中文网）《柏林日报》发表评论称，习近平虽然没有经过中国民众的投票选举，却集中国的党政军大权于一身。他的理论已经被写入党章，成了治国施政的基本方针。党已经成了习近平的党，中国已经成了习近平的中国，那么，世界也会成为习近平的世界吗？评论写道：
"对世界大多数地区来说，中国世纪早已经开始。在非洲，北京的一党专制政权大举投资敏感基础设施，当地媒体中也充满了中国的境外宣传。毋庸置疑的是，中国的目的并不仅限于获取资源的单独开采权，更是要让当地国家加重对中国的单方依赖。中国的资金源源不断地涌入当地，而人权标准则并不会成为投资的阻碍。作为回报，一些贫困国家会在联合国为中国大唱赞歌。前不久，谴责中国践踏维吾尔人权罪行的决议案未获通过，就是一个惨痛的例证。
在中亚地区，习近平通过上合组织正在不断扩大影响，作为中方小伙伴，俄罗斯也是该组织的成员。在拉丁美洲，中国也在不断向能源领域和其他敏感行业输入资金。但这类看似慷慨的贷款，往往被证明是债务陷阱，斯里兰卡因陷入中国的债务陷阱，已经将一个港口以99年的时限抵押给了北京。"
评论指出，所谓的"一带一路"倡议，貌似面向未来的经济举措，实际上是在向世界各地输出专制主义。在当今世界的专制国家"朋友圈"里，习近平已经成了龙头老大，而其影响力还在继续扩大。民主国家又应当如何应对这一趋势呢？
"美国希望利用其全球影响力，阻止不断扩充军备的中国在核心技术领域占据霸主地位，因此，美国计划切断中国获取芯片的渠道。此举有可能会对中国的军队现代化进程产生影响，包括台湾在内的许多国家，都对中国的强军努力感到担忧。
那么，德国呢？十一月初，德国总理肖尔茨将访问北京。他也许会成为中国党代会后，习近平会晤的首位外国首脑。然而，为了展示欧洲团结精神，肖尔茨同法国总统马克龙等欧洲伙伴共同面对这位中国强人的计划，显然已经被取消，肖尔茨还是更愿意单独出访中国。陪同他一道访华的将是一支经济代表团。鉴于德国对中国的依赖程度已经很高，而普京断供天然气又对德国造成了沉重冲击，姑且不论中国糟糕的人权记录，德国总理此时此刻带领一支经济代表团访问中国，仍着实令人震惊。
要同中国保持对话吗？当然可以，但一定要针锋相对。中国早已经成了习近平的中国，现在的当务之急是，要阻止世界也变成习近平的世界。"
中国第三季度经济数据原本计划于本周二发布，但发布活动被临时取消。中国国家统计局发言人回应《商报》问询时，没有说明取消发布会的原因，也没有说明相关数据延期至何时会发布。《商报》写道，取消经济数据发布会也许是避免给正在进行的党代会"添堵"：
"习近平在党代会报告中称赞了中国清零政策取得的成功。早在党代会之前，党媒就已发出了今后会继续坚持清零政策的信号。今年春季，中国领导层制定了今年经济增长5.5%的目标，但一般认为，这一目标已经无法实现。国际货币基金预估中国今年的经济增长为3.2%。而世界银行甚至认为经济只能增长2.8%。这将是继2020年疫情爆发第一年后，过去四十年当中，中国经济第二个低速增长的年份。
国际货币基金发出警告称，中国的房地产危机有可能会波及到银行、企业以及地方政府。过去几年当中，房地产行业在中国经济总量中的占比曾一度高达三分之一。凯投宏观(Capital Economics) 分析师威廉穆斯（ Mark Williams）强调，中国经济的疲软'在很大程度上'是由房地产行业的问题引发的。但党内许多人显然对这一问题视而不见，一名了解政府内幕的人称，这是一种不愿面对现实的表现。"
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