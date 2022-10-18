德语媒体：习的中国与习的世界

（德国之声中文网）《柏林日报》发表评论称，习近平虽然没有经过中国民众的投票选举，却集中国的党政军大权于一身。他的理论已经被写入党章，成了治国施政的基本方针。党已经成了习近平的党，中国已经成了习近平的中国，那么，世界也会成为习近平的世界吗？评论写道：

"对世界大多数地区来说，中国世纪早已经开始。在非洲，北京的一党专制政权大举投资敏感基础设施，当地媒体中也充满了中国的境外宣传。毋庸置疑的是，中国的目的并不仅限于获取资源的单独开采权，更是要让当地国家加重对中国的单方依赖。中国的资金源源不断地涌入当地，而人权标准则并不会成为投资的阻碍。作为回报，一些贫困国家会在联合国为中国大唱赞歌。前不久，谴责中国践踏维吾尔人权罪行的决议案未获通过，就是一个惨痛的例证。

在中亚地区，习近平通过上合组织正在不断扩大影响，作为中方小伙伴，俄罗斯也是该组织的成员。在拉丁美洲，中国也在不断向能源领域和其他敏感行业输入资金。但这类看似慷慨的贷款，往往被证明是债务陷阱，斯里兰卡因陷入中国的债务陷阱，已经将一个港口以99年的时限抵押给了北京。"

评论指出，所谓的"一带一路"倡议，貌似面向未来的经济举措，实际上是在向世界各地输出专制主义。在当今世界的专制国家"朋友圈"里，习近平已经成了龙头老大，而其影响力还在继续扩大。民主国家又应当如何应对这一趋势呢？

"美国希望利用其全球影响力，阻止不断扩充军备的中国在核心技术领域占据霸主地位，因此，美国计划切断中国获取芯片的渠道。此举有可能会对中国的军队现代化进程产生影响，包括台湾在内的许多国家，都对中国的强军努力感到担忧。

那么，德国呢？十一月初，德国总理肖尔茨将访问北京。他也许会成为中国党代会后，习近平会晤的首位外国首脑。然而，为了展示欧洲团结精神，肖尔茨同法国总统马克龙等欧洲伙伴共同面对这位中国强人的计划，显然已经被取消，肖尔茨还是更愿意单独出访中国。陪同他一道访华的将是一支经济代表团。鉴于德国对中国的依赖程度已经很高，而普京断供天然气又对德国造成了沉重冲击，姑且不论中国糟糕的人权记录，德国总理此时此刻带领一支经济代表团访问中国，仍着实令人震惊。

要同中国保持对话吗？当然可以，但一定要针锋相对。中国早已经成了习近平的中国，现在的当务之急是，要阻止世界也变成习近平的世界。"

中国第三季度经济数据原本计划于本周二发布，但发布活动被临时取消。中国国家统计局发言人回应《商报》问询时，没有说明取消发布会的原因，也没有说明相关数据延期至何时会发布。《商报》写道，取消经济数据发布会也许是避免给正在进行的党代会"添堵"：

"习近平在党代会报告中称赞了中国清零政策取得的成功。早在党代会之前，党媒就已发出了今后会继续坚持清零政策的信号。今年春季，中国领导层制定了今年经济增长5.5%的目标，但一般认为，这一目标已经无法实现。国际货币基金预估中国今年的经济增长为3.2%。而世界银行甚至认为经济只能增长2.8%。这将是继2020年疫情爆发第一年后，过去四十年当中，中国经济第二个低速增长的年份。

国际货币基金发出警告称，中国的房地产危机有可能会波及到银行、企业以及地方政府。过去几年当中，房地产行业在中国经济总量中的占比曾一度高达三分之一。凯投宏观(Capital Economics) 分析师威廉穆斯（ Mark Williams）强调，中国经济的疲软'在很大程度上'是由房地产行业的问题引发的。但党内许多人显然对这一问题视而不见，一名了解政府内幕的人称，这是一种不愿面对现实的表现。"

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