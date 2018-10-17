德语媒体：习特会前人民币不会“破七”

（德国之声中文网）在经济增幅放缓，股市"跌跌不休"的大背景下，人民币显然面临着越来越的压力。上周五，人民币对美元的汇率一度险些"破七"，跌至2017年以来的最低点。德国《商报》援引德国商业银行专家的话报道说，人民币汇率下滑的主要原因是中国经济增速放缓以及中美之间愈演愈烈的贸易冲突。这篇题为《人民币面临压力》的文章写道：

"美国虽然最终没有将中国定义为'货币操纵国'，但美国总统特朗普对中国所有产品增收关税的威胁却依然有效。截至目前，大约一半中国输美产品已经被征收惩罚性关税，涉及商品金额大约2500亿美元。特朗普要求中方做出让步，以减少双方的贸易逆差。而汇率在贸易争端中也扮演着重要角色：人民币贬值，意味着中国输美产品也变得更廉价、更具吸引力，而美国对华出口则会变得更贵。有些经济学家甚至认为，人民币贬值会使增加关税的效果被中和掉。

"中国央行也试图通过放宽货币政策来缓解中美贸易战造成的压力。前不久，各大银行获准将准备金份额从17%降至14.5%。此举意味着银行可以将更多的资金用于放贷。一般而言，宽松的货币政策会造成人民币汇率下跌，尤其是在美联储提升利率的大背景下。"

不过，德国商业银行汇率问题专家也对《商报》表示，她不认为近期内人民币汇率会进一步下滑。文章接着写道：

"一个重要因素是，十一月底阿根廷G20峰会上特朗普和习近平的会晤。届时双方会为解决贸易争端寻找答案。虽然美国没有将中国列为汇率操纵国，但如果人民币汇率继续下滑，也足以引起美方的不满。"

尽管在国际贸易问题上，欧洲和美国也炒得不可开交，但在如何对待中国"一带一路"倡议的问题上，欧美显然试图制定统一的战略。据《南德意志报》援引来自柏林政府圈的消息称，西方七国正在协商共同立场，以迫使中国公布其对外投资计划，尤其是在非洲大陆的投资计划。这篇题为《晒一晒你们的贷款清单》的文章写道：

"迄今为止，西方七国对相关磋商的内容一直对外秘而不宣。国际货币基金巴厘岛年度会议上，德国财政部长肖尔茨曾婉转地表示，我们期望更多的国家能遵守巴黎俱乐部的规则。巴黎俱乐部有22个成员国，其中包括德国、法国、美国、日本、英国和俄罗斯。上述国家在贷款和债务问题上拥有类似的规则，发生危机时也会共同就减免债务等问题进行磋商。肖尔茨虽然没有点名提及中国，但他表示，有些借贷大国应当尽快加入巴黎俱乐部。迄今为止，中国还不是巴黎俱乐部的成员。

"多年来，中国一直在强调本国的发展中国家地位，并表示该国不受工业国家游戏规则的约束。但西方七个主要工业国家显然不愿继续漠视这一现状。特别是美国在不断指责中国大规模向其他国家放贷的行为，认为此举令这些国家对中国产生依赖，而这种'进攻性放贷行为'也使中国的影响力在不断扩大。

"肖尔茨在巴厘岛国际货币基金年度会议上表示，下一次金融危机的根源可能会是那些不合规范、外界缺乏了解的贷款。这些话的矛头显然直指中国。"

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