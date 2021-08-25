 德语媒体：习思想走进小学课堂 | 媒体看中国 | DW | 26.08.2021

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德语媒体：习思想走进小学课堂

在中国，围绕习近平的个人崇拜正在不断升温：以他命名的思想理论将成为各级学校的必修课程。这意味着习近平已经拥有了同开国元首毛泽东同等的地位。

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中国教育部周三发布的一份《指南》称，“习近平新时代中国特色社会主义思想”将全面融入课程教材。一位发言人表示：“这是把马克思主义中国化最新成果系统纳入各级各类学校课程教材，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的路线图。”《法兰克福汇报》以《习思想收入小学教材》为题，报道了这一最新进展。文章写道：

“老师们还要向学生讲述习近平讲话和施政实践的‘历史意义’。而且习近平思想将不只是政治课的教学内容，包括自然科学在内的其他课程中也要贯彻他的思想。教育部发布的《指南》称，要在各学科中实现习近平新时代中国特色社会主义思想有机融入，并体悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量。

至此，围绕党和国家领导人习近平的个人崇拜又升到了一个新的高度。这是近年来赋予习近平同毛泽东同等党内地位的一系列尝试的一个组成部分。采取这一步骤的大背景，则是将于明年召开的党代会，习近平期望届时能开始其第三届任期。按照中共的传统，总书记任期不得超过两届。习近平在2018年已经为其连任奠定了基础，当时在他的努力下，中国修改了宪法，取消了领导人的任期限制。

教育部发布的指南中，要求中学和大学也将习近平思想纳入教材。事实上，很多高等院校和研究机构现在就已经开设了专门研究习近平思想的课程和项目。今后除政治必修课之外，工程、物理和医学等专业的学生还必须在专业课程上学习习近平的思想和实践。例如学习习近平‘淡泊名利、潜心研究的奉献精神。’”

China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping

围绕习近平的个人崇拜正在被不断强化。

《法兰克福汇报》写道，将习近平思想纳入各级学校教材的计划，显示了中国教育界和学术界进一步政治化的趋势。文章写道：

“2012年，习近平上台以来，中国强化了在各级学校中的思想灌输。此外，当局通过网络审查，封锁了人们获取不同信息的渠道。这一系列举措使得年轻一代比三十岁以上的中国人具有更为强烈的民族主义思想。《指南》中也明确写道要在‘幼小心灵里埋下爱党爱国爱社会主义的种子’。要通过讲故事和形象直观的方法，‘让学生知道中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，知道中国共产党是中国人民和中华民族的主心骨，知道习近平总书记是全党全国人民的领路人。’”

北京不断加强对香港的干预和管控，以至于当地已经出现了人人自危的社会氛围。柏林出版的《日报》写道：

“北京制定的香港国安法为这一系列打压行动奠定了法律基础。一旦被认定‘煽动颠覆、恐怖主义或者勾结外部势力’，当事人将面临数年的牢狱之灾。相应的法律条文故意措辞模糊，以便给当局留下充分的解读空间。

出于自保和恐惧，很多香港人已经注销了自己的社交媒体账户。大多数持批评态度的民间团体，无论是教师工会，还是政治反对派，相继宣布解散。黄之锋等民主运动的领袖则早已被投入了监狱。”

 

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