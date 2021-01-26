德语媒体：习先生的文字游戏

（德国之声中文网）《世界报》发表文章称，四年前的达沃斯经济论坛上，一时间习近平俨然成了自由世界的领袖。同刚刚出任美国总统的特朗普不同，习近平倡导推进全球化进程，并捍卫多级世界秩序。这篇题为《习先生的文字游戏》的文章写道：

“但是习近平自说自话的宏大理念，却从未真正被付诸实践。他在中国取消了领导人任期限制，为其终身执政提供了可能性。与此同时，他收紧操控香港的缰绳，打压维吾尔穆林斯民众，在外交领域更是推行越来越具侵略性的区域政策。

在美国，特朗普已经成为历史。因此，习近平现在会向国际社会发出怎样的信号，也就更加引人注目了。受疫情影响，今年完全改为网络会议的达沃斯世界经济论坛上，习近平再度获邀发表开幕讲话。他不点名地向美国新总统拜登发出警告说，一场‘新的冷战’随时可能演变成热战。”

中国国家主席习近平在达沃斯经济论坛上发表视频讲话

对于西方世界对中国人权状况的批评，以及中美之间旷日持久的贸易战，习近平在讲话中并没有进行直接回应，而是呼吁各国放弃“意识形态偏见”。《世界报》的报道继续写道：

“最先爆发新冠疫情的中国，却偏偏成了疫情中的赢家，这多少有些讽刺色彩。习近平在达沃斯论坛的讲话中，也试图为中国打造全球疫情中乐善好施的大国形象。同时，习近平还向美国发出和解信号。他承诺：‘中国将继续实施互利共赢的开放战略。’

长期以来，中国领导人一向喜欢利用达沃斯这个讲台，宣讲中国的经济改革，但同时也会回避敏感的政治话题。1992年，时任中国总理的李鹏在1989年天安门大屠杀后到访达沃斯，试图吸引外国商家投资中国。

习近平有关摒弃政治歧见的愿望，恐怕很难得到美国方面的积极回应。早在选战期间，拜登就曾形容中国政治‘肆无忌惮’，甚至将习近平称为‘恶棍’。”

“统一意味着失去自由”

拜登就任美国总统后，中美关系非但没有出现缓解迹象，反而在进一步恶化。而双方争执的焦点之一就是台湾。 奥地利《标准报》一篇题为《台湾问题有可能引爆中美关系》的文章，介绍了台湾在中美关系所扮演的重要角色，也分析了台湾同北京渐行渐远的原因。文章写道：

“时代已经不同了：大多数台湾人是在开放社会中成长起来的一代人。台湾证明了中国文化和民主制度并不矛盾，（这也是中国大陆民族主义者惯常使用的论调。) 尤其对年轻一代台湾人来说，接受北京的统治无异于一场恶梦。一项民调显示，首次投票的台湾选民中，有83%认为自己是台湾人，而认同自己是中国人的只占1.1%。而希望同大陆统一的台湾人只占6%。

去年一月的总统选举中，蔡英文以57%的支持率当选连任。她的施政方针是现代化的开放政治，同中国大陆实现统一并不在她的议事日程中。由于在疫情管控中表现出色，蔡英文的民意支持率再创新高，高达大约73%。

过去几个月来，台湾人对丧失自由的担忧与日俱增：北京当局颁布《国安法》剥夺了香港的自治地位之后，大批民主运动积极分子被判刑入监。让许多台湾人看清了一点: 北京的共产党政权是不可信的，同大陆实现统一，将意味着失去自由。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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