德语媒体：习先生的文字游戏

中国国家主席习近平以视频方式为本年度达沃斯世界经济论坛发表了开幕讲话。同四年前一样，习近平再度以全球自由贸易的捍卫者和拯救者姿态现身。
（德国之声中文网）《世界报》发表文章称，四年前的达沃斯经济论坛上，一时间习近平俨然成了自由世界的领袖。同刚刚出任美国总统的特朗普不同，习近平倡导推进全球化进程，并捍卫多级世界秩序。这篇题为《习先生的文字游戏》的文章写道：
“但是习近平自说自话的宏大理念，却从未真正被付诸实践。他在中国取消了领导人任期限制，为其终身执政提供了可能性。与此同时，他收紧操控香港的缰绳，打压维吾尔穆林斯民众，在外交领域更是推行越来越具侵略性的区域政策。
在美国，特朗普已经成为历史。因此，习近平现在会向国际社会发出怎样的信号，也就更加引人注目了。受疫情影响，今年完全改为网络会议的达沃斯世界经济论坛上，习近平再度获邀发表开幕讲话。他不点名地向美国新总统拜登发出警告说，一场‘新的冷战’随时可能演变成热战。”
对于西方世界对中国人权状况的批评，以及中美之间旷日持久的贸易战，习近平在讲话中并没有进行直接回应，而是呼吁各国放弃“意识形态偏见”。《世界报》的报道继续写道：
“最先爆发新冠疫情的中国，却偏偏成了疫情中的赢家，这多少有些讽刺色彩。习近平在达沃斯论坛的讲话中，也试图为中国打造全球疫情中乐善好施的大国形象。同时，习近平还向美国发出和解信号。他承诺：‘中国将继续实施互利共赢的开放战略。’
长期以来，中国领导人一向喜欢利用达沃斯这个讲台，宣讲中国的经济改革，但同时也会回避敏感的政治话题。1992年，时任中国总理的李鹏在1989年天安门大屠杀后到访达沃斯，试图吸引外国商家投资中国。
习近平有关摒弃政治歧见的愿望，恐怕很难得到美国方面的积极回应。早在选战期间，拜登就曾形容中国政治‘肆无忌惮’，甚至将习近平称为‘恶棍’。”
拜登就任美国总统后，中美关系非但没有出现缓解迹象，反而在进一步恶化。而双方争执的焦点之一就是台湾。 奥地利《标准报》一篇题为《台湾问题有可能引爆中美关系》的文章，介绍了台湾在中美关系所扮演的重要角色，也分析了台湾同北京渐行渐远的原因。文章写道：
“时代已经不同了：大多数台湾人是在开放社会中成长起来的一代人。台湾证明了中国文化和民主制度并不矛盾，（这也是中国大陆民族主义者惯常使用的论调。) 尤其对年轻一代台湾人来说，接受北京的统治无异于一场恶梦。一项民调显示，首次投票的台湾选民中，有83%认为自己是台湾人，而认同自己是中国人的只占1.1%。而希望同大陆统一的台湾人只占6%。
去年一月的总统选举中，蔡英文以57%的支持率当选连任。她的施政方针是现代化的开放政治，同中国大陆实现统一并不在她的议事日程中。由于在疫情管控中表现出色，蔡英文的民意支持率再创新高，高达大约73%。
过去几个月来，台湾人对丧失自由的担忧与日俱增：北京当局颁布《国安法》剥夺了香港的自治地位之后，大批民主运动积极分子被判刑入监。让许多台湾人看清了一点: 北京的共产党政权是不可信的，同大陆实现统一，将意味着失去自由。”
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点
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