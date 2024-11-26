德语媒体：“习会震撼你”

《南德意志报》题为“习会震撼你（Xi will rock you）”的文章关注在河北石家庄举办的一场摇滚乐比赛，回顾了摇滚乐在中共治下的历史。《商报》对特朗普表态称将对中国及墨西哥、加拿大加征关税发表评论。

（德国之声中文网）《南德意志报》文章写道：“摇滚乐及其反叛形象对于威权政府来说，总是令人生疑。毛泽东统治下，中共甚至将摇滚乐视为色情而加以禁止。人们应该唱‘东方红’这样的宣传歌曲而不是猫王。猫王1958年的‘金曲精选’直到1977年才在中国公开。”

“文革以及毛去世后，中国缓慢向资本主义和西方思潮开放。旅行者将Beatles和Rolling Stones的磁带走私进中国，而这启发了本土的摇滚明星如崔健。这位帽子上有一颗红星的歌手成为北京天安门广场上民主运动的一位偶像，直到政权残酷镇压。崔健继续搞音乐，但迄今拒绝谈论天安门抗议的血腥终结。在他与西方媒体的一次罕见访谈中，他称这是‘自我审查’。此后也就明确了：有谁站在党的对立面，那是没有前途的。特别是自从习近平因害怕失去控制而再次拧紧螺丝以来。”

文章写道，对于石家庄来说，摇滚的确有不寻常的意义。“并不是说，习近平的政府部门会完全禁止摇滚乐。他们只是想要控制和加以利用。2021年，乐队万能青年旅店一首‘杀死那个石家庄人’为这座城市树立了一块丰碑。这首歌是关于国有工业企业私有化带来的经济衰落。共青团2021年决定录制一个新的版本。‘如此生活30年 直到大厦崩塌’如今改成‘翻天覆地20年 奋进的国际庄’。这样，批评就变成了宣传。”

《南德意志报》这篇文章的作者采访了一位参赛的摇滚乐手，他在私下表示：“有时候对我们来说，在这里搞音乐很难。”他说：“有时候，你没办法真实。不能表达真正的想法。”

这位乐手表示，每次公开演出前，都必须把歌词交给组织方，以便有关部门审查其政治性以及有无不道德的语言。“有时候，我们演出的时候，有人站在台上。如果一个词不对，他们可能会切断我们的表演。”乐队当然也有地下演出，但单靠这个无法维生。

中国须做好准备

《商报》写道：“对于来自中国的进口，特朗普打算初步加征10%的惩罚性关税。鉴于他在选战中曾威胁加征60%，这看上去颇为温和。但重点在于这是‘初步’。”

“无论如何，中国最好是为双边贸易冲突进一步激化做好准备。在特朗普看来，欧洲及美国的邻国最多只是副战场。”

文章写道，与特朗普第一总统任期不同，如今“他拥有出人意料的强大的授权，在国会两院都有多数，并且他提名的团队也都决意执行他的计划”。

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