德语媒体：乌克兰战争与台海局势

（德国之声中文网）《柏林晨报》发表评论称，德国外长贝尔伯克对中日韩三国的访问，令她对东亚各国的安全忧虑有了更切身的体会。这篇题为《乌克兰战争与中国》的评论写道：

"对于中国的各个邻国而言，俄罗斯的侵乌战争同北京构成的威胁有着直接的关联。正如东京一位外交官所说的那样：'今天乌克兰所发生的一切，明天就有可能会在台湾重演。'

乌克兰和东亚这两个冲突热点之所以密切相关，也是由于俄罗斯和中国之间'牢不可破的友谊'。中华人民共和国虽然（还）没有向俄罗斯提供武器，但在反西方叙事方面，北京却同克里姆林宫如出一辙。

不仅仅是欧洲，东亚也正在经历着'时代转折'。有鉴于此，贝尔伯克提出打造新战略同盟的建议就显得非常合理了。这是一个由民主价值观捆绑在一起的国家共同体，可以称之为新西方。它致力于捍卫基于规则的国际秩序。七国集团外长在日本轻井泽举行的峰会上对此作出了充满激情的承诺。"

评论指出，这一由欧美亚诸国组成的联盟不仅只是纸上谈兵，也已开始了实际的运作。日韩等国参与了对俄制裁行动，而以德国为首的欧洲各国也对中国在台海的耀武扬威提出了强烈谴责。

"贝尔伯克此次东亚之行传递了重要的信号。她对在世界经济中的占比越来越高的东亚各国表示高度赞赏，而且此行也标志着德国外交视野的进一步扩展。

不过，德国政界还有很多功课要做。首先，德国政府应尽快拿出中国战略。其次，也应让民众参与其中。最核心的问题是：一旦中国武力攻台，导致西方采取对华制裁措施，将意味着什么？中国是德国最重要的贸易伙伴，届时有中国业务的企业将蒙受损失。这并不是不采取制裁措施的理由。不过，对于制裁将会导致的后果，有必要展开开诚布公的讨论。"

上周，中共中央外办主任王毅在同到访的德国外长贝尔伯克举行会谈时表示，台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分，中国曾支持德国实现统一，希望并相信德国也会支持中国和平统一大业。《每日镜报》发表评论写道，王毅的此番讲话看似平淡无奇，但实际上却是在扭曲历史混淆视听：

"两德统一是由走上街头抗议一党专制的、勇敢无畏的民主德国民众促成的，而不是联邦国防军派出战斗机带来的结果，现如今中国却正在向台湾海峡派遣军机。民调显示，两千三百万台湾民众中，88.6%的人希望保持现状：即保持过去七十多年以来的自主状态。只有1.2%的受访者可以想象'尽快统一'。

如果中国没有发出武力攻台的威胁，统一又符合台湾民众的愿望，当然谁都不会反对'和平统一'。但令人担忧的却是，中国集党政军大权于一身的最高领导人习近平在其讲话中一再强调，统一台湾是中国实现崛起的前提条件。

中国外交事务高级官员王毅现在正在试图推销一套本末倒置的说辞，即开战与否取决于外部因素，或是美国的介入引发战争，或是借助德国的支持，阻止战争的发生。这完全是一派胡言。同发动乌克兰战争的克里姆林宫主人普京一样，台海的战争与和平也完全取决于习近平一个人的决策。"

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