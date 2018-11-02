德语媒体：乌云中的一丝光亮

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"受威胁的人权"为题，就全球网络自由状况倒退刊发评论。文章指出，中国正在向外输出封锁、管制网络的技术，在这种局面下，西方国家更应当拥护自由、民主的互联网。

"伊朗、叙利亚……尤其是中国政府，他们利用新技术来实施审查、监控，来操纵本国民众。而且他们不满足于此：中国正在加快输出这种对技术的滥用。而越来越多的国家也乐于使用这种方式，他们视其为对付民主体制的解药。互联网一直在好坏之间摇摆，作为一种科技产物，它某种程度上的中立性向包括当权者在内的所有人发出了邀请：网络既能够支撑民主，也能够破坏民主的稳定；对于独裁，互联网也有相似的作用。"

评论接着指出，互联网如今已经与全社会福祉息息相关。"访问互联网已经成为了一种人权，它不会止于自家花园门口，也不会止于中国的边境。这意味着：互联网上的垃圾内容，与那些自负政权用来扼杀互联网的手段一样，都是人为产物。"

文章在盘点了其他国家面临的假消息泛滥、个人数据被滥用等互联网乱象之后，接着写道："现在，必须开展一场竞赛。如果中国向外界输出其技术与培训，用于压制网络自由，那么其他国家就必须拿出一种代表自由民主互联网的模式。我们不必丧失勇气。'自由之家'发布的报告也显示，冈比亚、亚美尼亚、约旦的网络自由状况在改善，这多少让人欣慰。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》以"特朗普的喜讯"为题，点评了美国与中国之间的贸易冲突。作者认为，华盛顿要和北京签协议的消息虚虚实实，但是这多少能让人松一口气。

"这个世界充满了惊喜，经济外交难道就不能稍微靠谱一点？特朗普总统到底是有意打破这一传统？还是压根就没有能力做到靠谱？反正，历史学家今后会深究这一点。"

"不管怎样，特朗普现在用一条好消息让全世界都开心。这可不是什么反讽，而是确实值得欢迎的事情：如果美中两国真能达成协议，这将是全球经济的大事，也是喜事。"

"过去几个月的乌云，总是和贸易冲突有关。特朗普启动了这场冲突，而现在，争端突然有望被一份协议化解，特朗普有意与习近平敲定这份协议。这真是令人难以置信。"

"不可预测是特朗普经济政策的标志。只要协议还没有签字，就有可能再次出现转折。但不管怎样，现在大家都觉得松了一口气。"

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