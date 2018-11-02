 德语媒体：乌云中的一丝光亮 | 媒体看中国 | DW | 03.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：乌云中的一丝光亮

面对互联网“中国模式”的输出，西方应当如何应对？美国又到底是否想和中国达成贸易协定？周六的德语报刊评论版，讨论了这些话题。

China Mobiles Internet (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Liu Zhuoqun)

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"受威胁的人权"为题，就全球网络自由状况倒退刊发评论。文章指出，中国正在向外输出封锁、管制网络的技术，在这种局面下，西方国家更应当拥护自由、民主的互联网。

DW.COM

监察组织發表的最新报告指，全球网络自由度持续倒退，「中国模式」被指是威胁全球民主的主要源头之一。 (02.11.2018)

特朗普周五在接受采访时表示，美国很可能会与中国就贸易问题达成协议。他透露，两国为了消除分歧，已经取得了不少进展，但是同时也警告称，他依然有可能对更多的中国商品加征关税。 (03.11.2018)

彭博社援引四名知情人士的话报道称，特朗普同习近平通话后，特朗普已经要求美国重要官员开始草拟可能的中美协议条款。而CNBC则援引匿名官员消息否认了上述说法。 (02.11.2018)

特朗普与习近平周四通了电话，讨论了包括美中贸易在内的诸多问题。同一天早些时候，中国总理李克强在会见来访的美国政界人士时表示，只要秉持互相尊重精神，中美两国可以克服困难，使双边关系重归正常。 (01.11.2018)

"伊朗、叙利亚……尤其是中国政府，他们利用新技术来实施审查、监控，来操纵本国民众。而且他们不满足于此：中国正在加快输出这种对技术的滥用。而越来越多的国家也乐于使用这种方式，他们视其为对付民主体制的解药。互联网一直在好坏之间摇摆，作为一种科技产物，它某种程度上的中立性向包括当权者在内的所有人发出了邀请：网络既能够支撑民主，也能够破坏民主的稳定；对于独裁，互联网也有相似的作用。"

评论接着指出，互联网如今已经与全社会福祉息息相关。"访问互联网已经成为了一种人权，它不会止于自家花园门口，也不会止于中国的边境。这意味着：互联网上的垃圾内容，与那些自负政权用来扼杀互联网的手段一样，都是人为产物。"

文章在盘点了其他国家面临的假消息泛滥、个人数据被滥用等互联网乱象之后，接着写道："现在，必须开展一场竞赛。如果中国向外界输出其技术与培训，用于压制网络自由，那么其他国家就必须拿出一种代表自由民主互联网的模式。我们不必丧失勇气。'自由之家'发布的报告也显示，冈比亚、亚美尼亚、约旦的网络自由状况在改善，这多少让人欣慰。"

Donald Trump in Vietnam (Reuters/J.Ernst)

乌尔姆出版的《西南新闻报》以"特朗普的喜讯"为题，点评了美国与中国之间的贸易冲突。作者认为，华盛顿要和北京签协议的消息虚虚实实，但是这多少能让人松一口气。

"这个世界充满了惊喜，经济外交难道就不能稍微靠谱一点？特朗普总统到底是有意打破这一传统？还是压根就没有能力做到靠谱？反正，历史学家今后会深究这一点。"

"不管怎样，特朗普现在用一条好消息让全世界都开心。这可不是什么反讽，而是确实值得欢迎的事情：如果美中两国真能达成协议，这将是全球经济的大事，也是喜事。"

"过去几个月的乌云，总是和贸易冲突有关。特朗普启动了这场冲突，而现在，争端突然有望被一份协议化解，特朗普有意与习近平敲定这份协议。这真是令人难以置信。"

"不可预测是特朗普经济政策的标志。只要协议还没有签字，就有可能再次出现转折。但不管怎样，现在大家都觉得松了一口气。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

TAGESSPIEGEL: Das bedrohte Menschenrecht

每日镜报

SWP: Trumps frohe Botschaft

西南新闻报

相关内容

Deutschland Demonstration Gesellschaft für bedrohte Völker

监察报告 :「数位独裁主义」崛起威胁民主 02.11.2018

监察组织發表的最新报告指，全球网络自由度持续倒退，「中国模式」被指是威胁全球民主的主要源头之一。

China Nationalfeiertag - Flagge Tiananmen Platz in Peking

中国改革开放四十年：经济体制向何方？ 03.11.2018

一场美中贸易较量，让中国改革开放四十年的成色受到检验。经济学者沈凌认为，当前的贸易战并不可怕，但中国经济未来要让人看好，经济转型是否成功至关重要。

Symbolbild Deutschland China Flaggen

德语媒体：谁才是德国的好朋友？ 27.10.2018

欧美之间如果日益疏远，谁才能成为欧洲人的新朋友？中国与美国之间的战争风险，如何才能降低？德语报刊评论版，探讨了这些话题。

广告