 德语媒体：主宰世界的路线图 | 媒体看中国 | DW | 06.04.2022

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德语媒体：主宰世界的路线图

《世界报》撰文阐述中俄联手将对世界格局产生深远影响，《明镜在线》则以中国为着眼点，批评西方闭关锁国带来的危害。

Russland | Bau der Gaspipeline Power of Siberia

俄中联手：西伯利亚的矿产同中国的人力资源结合

（德国之声中文网）德国《世界报》发表"主宰世界的路线图"的分析文章，其作者也是不久前出版《世界头号强人-习近平》一书的两位作者。

文章一开始便批评德国不顾现实的理想梦幻：德国政界强调"全球制裁俄罗斯的行为正在奏效"就属于这类梦幻。文章写道，联合国所谓多数支持联大的谴责俄罗斯决议，是因为像列支敦士登拥有38000人口的小国同印度（1.38亿）、中国（1.4亿）这样的人口大国有着同样的权重。投了弃权票的35个国家覆盖了全球人口的半数以上，因此，德国电视台所说的"全世界都在谴责战争"的说法欠妥，如果加上历史因素，情况正好相反："美国及其盟友从未像现在这样受到孤立。"

文章由此写到50年前美国认为不能让当时的苏联同中国结盟，这将难以对付。于是有了尼克松总统破冰访华的历史。冷战结束后，"东欧阵营国家加入北约的意愿可以理解，但同时，西方忽略了俄罗斯的忧虑，此举将普京推向独裁者习近平，而后者离我们的自由理念相距更为遥远。"

至于俄罗斯同中国尤其在经济上的密切关系，文章写道：

双边的"军事战略将受到经济战略的补充。中俄贸易俄将从2021年的1270亿欧元上升到2024年的1800亿欧元，增长50%。习近平和普京（2月初）还签署了价值1100亿欧元的65项投资计划"。

"正当德国退出煤电的时候，中国开始在俄罗斯投资开采和加工原材料工业，以及太阳能和风能领域。同时，俄罗斯则在中国帮助修建4座核电厂。此外，莫斯科计划将向中国提供的天然气总量提高10倍！为此需要扩建和更新输油管道，毫无疑问，中国将很快完成这些项目。"

"像在非洲那样，中国将在俄罗斯扩建高速公路等基础设施，为农业修建储备仓。西伯利亚广阔土地下埋藏的矿产资源，同中国上亿勤劳、受过良好教育的劳力，这将是成果丰厚的结合，也许可置它们的敌人于死地。"

DW Sendung Enlaces - Chips Halbeiter

欧洲和美国都在大力投资芯片工业

西方的闭关锁国只能使中国更强大

《明镜在线》的一篇长文认为，西方越发明显地在经济上实施闭关锁国的政策，事实上损人不利己。

"为了从对北京的经济依赖中解放出来，华盛顿、柏林或者巴黎都在强调，欧洲和美国必须更多注重国内市场，收回遍布世界各地的就业岗位和工业领域，让全球化车轮再转回来。"

但问题是，"它听起来蛮在理，但它不是现实。"

"的确，中国更注重拉动内需、研发自主科技，但同时中国奉行加强国际化的战略。它成立地区性贸易联盟，发掘新的提供原材料的渠道。它张开的投资协定网络，涵盖非洲、亚洲和拉美的大部分区域，它的'一带一路倡议'再全球修建基础设施、改善运输道路。

而西方不仅要同中国切断关系，还要同国际经济画上句号。美国近期内不会在亚洲或世界上任何一个地方，签署新的贸易协定；欧洲则抛出一个有震撼力的新词'战略自主'，意思是重要产品只在欧洲声称。这些天来如雷贯耳的'西方道路准则'，难道删除了'开放市场'，用'闭关锁国'取而代之了？令人尤其反感的是，西方国家之间也在关起大门。"

文章举例写道，"欧委会决定2030年前为半导体行业拨款450亿欧元，这个数字是它每年为技术创新、内部市场和数字化投资总额的两倍。

问题是，美国也计划进行相似的投资。到头来，华盛顿和布鲁塞尔就争夺同一个工厂展开荒谬的补贴竞争。得利的，是跨国康采恩，倒霉的，是大西洋两岸的纳税人。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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