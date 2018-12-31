德语媒体：为特朗普对华政策点赞

（德国之声中文网）中国制造业出现了两年多来的首次下滑趋势。中国官方公布的12月采购经理人指数PMI已从50点跌至49.4点，这是两年多以来该指数首次跌到50点以下。采购经理人指数被视为反映制造业发展的晴雨表，50点以上代表工业扩张，50点以下则代表萎缩。德国《明镜》周刊就此撰文指出：

"就此，新年到来之际，中国制造业发展的前景被蒙上了阴影。2018年第三季度中国经济发展速度已经降至2009年的最低点。

不过，按照官方公布的数据，中国服务业的采购经理人指数则高达53.8,超过了50点临界值。目前，服务业已经占中国经济产值的一半以上。

经济学家普遍认为，除市场景气欠佳之外，中美贸易争端也对中国经济造成了冲击。目前，中美双方都对对方产品施以高额进口关税。双方计划在一月份举行会谈，商讨解决贸易争端的方案。"

尽管美国总统特朗普和中国国家主席习近平近来均对解决贸易争端作出乐观表述，但市场分析家们则对此表示怀疑。事实上，贸易争端已经对双方造成了数以亿计的损失，更多的企业对长期投资持观望态度。文章接着写道：

"特朗普引爆了这场贸易争端，因为他希望减少中国对美贸易的巨额顺差。目前，美国方面已经在对价值2500亿美元的中国输美产品征收特种关税。而作为回应，北京方面也采取了一系列报复措施。

根据国际货币基金的估算，贸易争端对中美两国的经济增长都将造成负面影响，其中对中国的影响尤其明显。国际货币基金已经将中国2019年的经济增长预估从6.4%下调至6.2%。一般认为，美国的经济增长也会呈现疲软态势。此前，美国股市出现大幅波动，原因之一是美联储担心，美国市场在经历长期增长后会出现下滑。"

中美贸易争端同时也是《明镜》周刊一篇专栏文章关注的焦点。作者杨·弗莱士豪尔（Jan Fleischhauer）认为，特朗普作为总统虽然乏善可陈，但其对华政策却是值得称道的，而相对之下，德国的对华政策则显得过于幼稚。文章写道：

"同中国相比，俄罗斯简直是一个友善的专制政权。每隔五年，这里会举行至少是理论上的议会选举。俄罗斯甚至还有反对党以及相对自由的互联网。而在中国，人们噤若寒蝉，以不引起官方关注为幸事。在中国，只要你归属一个定期祷告的宗教团体，就足以让你因此被关进劳改营。

尽管如此，德国政府官员却很少谈及中国政府打压异议人士的情况。在中国政府看来，遵守国际规则是一种软弱的表现。这样的政府为什么不值得信赖，德国方面也避而不谈。"

友好地漠视

作者认为，中国人是否遵守国际游戏规则本来并不重要，但问题在于，中国毕竟是一个快速崛起的世界大国。文章写道：

"现在唯一一个能够同中国抗衡的强国就是美国。在点头作承诺，扭头即违约方面，中国政府无疑是大师。每当你向中国政府指出，他们没有遵守双方共同制定的游戏规则时，中国政府会再次点头称是，但过后仍会一如既往。

过去20年的美国对华政策的核心就是，美国有礼貌地提请中方注意，专利权和贸易协定不是想遵守就遵守、想违背就违背的空头支票。长期以来，中国政府的交易模式可以用友好的漠视来概括，而特朗普则是第一位对中国政府漠视西方诉求说不的美国总统。特朗普总统的做法即便不能完全制止中国成为颇具争议的头号强国，但至少也能够减缓这一进程。"

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