 德语媒体：为何缅甸对中国如此重要 | 媒体看中国 | DW | 05.02.2021

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德语媒体：为何缅甸对中国如此重要

缅甸军事政变同中国有关联吗？一个军人执政的缅甸难道真的符合中国的利益吗？

Myanmar Naypyitaw Putsch Militär Soldat

2月3日，缅甸首都内比都的一名士兵

DW.COM

联合国安理会4日针对缅甸政变发布声明，呼吁军方立即释放遭关押的民选政府领导人，但声明中未提及政变。同时，美国政府再次强调他们会考虑是否对缅甸军方采取制裁。

在缅甸警方3日对昂山素季提出控诉後，联合国与美国纷纷出面谴责缅甸军方，联合国秘书长也承诺联合各国向缅甸施压。然而，目前联合国安理会仍难以就政变产生一个联合声明。

缅甸军方1日发动政变後，国际社会仍在商讨该如何回应。专家向德國之聲表示，政变虽然可能为中国在缅甸的政经利益带来变数，但欧美国家若施行制裁，可能会将缅甸进一步推向中国。

缅甸发生军事政变后，国际社会一片震惊和忧虑，普遍对缅甸军方发出谴责。中国则祭出一贯的不干涉内政立场。或许北京会成为最终的受益者？

（德国之声中文网）缅甸发生军事政变后，引发国际社会一派抗议呼声。美国、英国、欧盟以及日本纷纷敦促军政府立即释放被软禁的昂山素季。对于外界有关中国是否同缅甸政变有关联的猜测，奥地利《标准报》进行了深入的分析。这篇题为《缅甸为何对中国如此重要》的文章写道：

“周一以来，有一个世界大国显得异常谨慎:中国。于是立即就有传言说，中国知道政变内幕，甚至直接参与其中。然而，这种说法显然忽略了缅甸错综复杂的国内形势：个人利益同地缘政治的冲突，政治野心同地方势力的纠葛。

德国亨利希·伯尔基金会驻仰光办公室主任哈内特塞维斯（Axel Harneit-Sievers）表示：‘我看不出任何线索能够说明中国同本次政变有关。’他认为，军方从全国民主联盟接管权力后，中缅关系仍会一如既往，而不会发生大的变化。‘中国同全国民主联盟合作的非常好，反而军方对中国所有顾虑，当然双方对华立场的差异并不明显。’

在昂山素季领导下，中缅两国就建造中缅经济走廊达成共识，这是中国“一带一路”计划的重要组成部分。缅甸是中国通往印度洋的必经之路，也是中国长远战略规划的重要环节。该报继续写道：

“但是相关项目也引发了批评：有人指责中国的建设计划只会引来大量中国劳工移民，并不能给缅甸当地民众带来实惠。很多人甚至认为，这会使缅甸陷入中国名声欠佳的债务陷阱，如同斯里兰卡的汉班托塔港口项目一样。中国在缅甸开发的另一个巨型项目 - 密松水电站，就因为遭到民众强烈抗议于2011年宣布搁浅。

也就是说，过去几年当中，缅甸并没有像北京期望的那样，对中国言听计从。而军政府上台后，形势是否会变得对北京更为有利，现在也难以断言。德国伯尔基金会定期举办有关缅甸大型建设项目的讨论会。伯尔基金会驻缅甸代表哈内特塞维斯表示，各方参与讨论的热情很高，军方每次也都派出代表与会。而军方代表提出的问题也往往比政府代表更具批判性。

无论是全国民主联盟，还是缅甸军方，他们同中国的联系都是工作层面上的。哈内特塞维斯表示：‘对于军方而言，他们对危害国家主权的事情一向都高度敏感。’而一条纵贯该国领土的经济走廊，军方当然会从安全角度予以审视。‘数十年来，缅甸军方一直在同受到中国支持的地下武装进行战斗，而与此同时，该国又在中国开展着一系列合作。’”

Myanmar Anti Militär Proteste

缅甸民众抗议军事政变

《法兰克福汇报》发表评论称，中美两国之间的制度竞争愈演愈烈，而缅甸政局也是中美竞争的一个组成部分。这篇题为《亚洲的政治制度之争》的评论写道：

“亚洲的势力均衡仍在不断发生变化。北京在不断扩展其影响范围，他们发起‘一带一路’倡议，并将南中国海一些弹丸小岛建成了军事基地。该地区很多国家都对此有所警觉。缅甸有句老话说；‘中国吐口水，缅甸发大水’。但是，如果单纯认为，出于对中国的恐惧，东南亚国家会理所当然地靠近西方，并实现民主，那显然也是错误的。

东南亚国家希望得到美国等西方国家的帮助，以制衡中国不可遏制的崛起，但也仅此而已。毕竟中国不会提出令人不快的问题，无论是关押异议人士，枪杀毒品走私分子，或是推翻民选政府，中国都不会明确表态。这也使得中国成为东南亚民主化的最大阻力。如果西方对缅甸实施制裁，那么中国会很快填补空缺，并对缅甸政府提供保护。

不过尽管如此，人们也不必对东南亚的民主变革完全放弃期望。去年，泰国的年轻人就走上了街头，而政变之后，缅甸也同样有人发出了反对呼声。这些充满勇气的人们应当获得西方的支持。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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